A Qualcomm december elejei rendezvényén jó pár partnere is részt vett. Köztük volt a Motorola is, új csúcskategóriás eszközöket ígérve a jövő év elejére.

Miután a Lenovo birtokba vette a Motorola nevet, a márka távozott a csúcskategóriából, és az elmúlt két évben nem is született versenyképes zászlóshajó Motorola név alatt. Azonban az idén történt valami, és egy olyan szegmensben jelent meg ilyen márkanevű telefon, amire csak kevesen számítottak, a Samsung és a Huawei mellett a Motorola adott ki összehajtható telefont, méghozzá a felfrissített Motorola Razrt.

Ez a készülék volt az első jele annak, hogy valami változhat, s most a Qualcomm éves rendezvényén, a Hawaii-n tartott Tech Summiton jelentette be a résztvevőként szereplő Motorola, hogy 2020 elején prémium okostelefonok érkezhetnek ezzel a márkával.

© Twitter/Nirave

A helyszín és a bejelentés időzítése persze nem véletlen, itt jelentette be ugyanis a Qualcomm legújabb csúcslapkakészletét, a Snapdragon 865-öt. Természetes tehát, hogy a Motorola jövő évi üdvöskéibe is ez a chipset kerül, és ebből már következik is, hogy a telefon/telefonok 5G-sek lesznek, ugyanis a Snapdragon 865 tartalmazza az X55 modemet.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az új Motorola telefon (vagy telefonok) a Z osztályba kerülnek-e, vagy végre kilépve a saját árnyékból egy új sorozatnév jellemzi majd az újdonságokat.

