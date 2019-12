Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hivatalos bejelentés szerdán lesz, de több forrásunk szerint Pollreisz Balázs lesz a fideszes jelölt kihívója. Borkai Zsolt utódját keresik.","shortLead":"Hivatalos bejelentés szerdán lesz, de több forrásunk szerint Pollreisz Balázs lesz a fideszes jelölt kihívója. Borkai...","id":"20191203_A_gyori_MSZP_elnoke_lehet_a_kozos_ellenzeki_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff1f3e8-5433-4bbd-bee9-c69d590ec25b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_gyori_MSZP_elnoke_lehet_a_kozos_ellenzeki_jelolt","timestamp":"2019. december. 03. 11:57","title":"A győri MSZP elnöke lehet a közös ellenzéki jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","shortLead":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","id":"20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650e2e36-0a2b-47ab-a3a8-c9127419509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","timestamp":"2019. december. 04. 11:33","title":"Ez az ujjlenyomat-olvasó kerül az új telefonokba – állítják, forradalmi változást hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a71642-7087-40cb-8306-b67e4db02b58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még nem tudni, mi okozhatta az indiai Vikram modul meghibásodását, de a NASA szerint az egység fékezőrendszere mondhatta fel a szolgálatot.","shortLead":"Azt még nem tudni, mi okozhatta az indiai Vikram modul meghibásodását, de a NASA szerint az egység fékezőrendszere...","id":"20191203_nasa_vikram_holdjaro_becsapodas_helyszine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7a71642-7087-40cb-8306-b67e4db02b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d723e4c9-c604-4f59-9f64-fc4b1cd8ac5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_nasa_vikram_holdjaro_becsapodas_helyszine","timestamp":"2019. december. 03. 11:03","title":"Megvan, hol zuhant le a Holdon az indiai holdjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjobb, ha a motor mihamarabb eléri az ideális működési hőmérsékletét, de nem mindegy, hogy ezt hogyan valósítjuk meg. Adott esetben milliós büntetés is járhat az álló helyzeti melegítésért.","shortLead":"A legjobb, ha a motor mihamarabb eléri az ideális működési hőmérsékletét, de nem mindegy, hogy ezt hogyan valósítjuk...","id":"20191202_tamad_a_tel_indulas_elott_erdemes_melegiteni_az_autonk_motorjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f9b4e0-f833-4cdb-ba2f-adacf6caab60","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_tamad_a_tel_indulas_elott_erdemes_melegiteni_az_autonk_motorjat","timestamp":"2019. december. 02. 13:21","title":"Támad a tél, indulás előtt érdemes melegíteni az autónk motorját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0602ed83-cadc-42dd-b32f-fb8febd580bb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint sikertörténet az, ahogy az oroszok elfordultak a töménytől. A kép azért nem ennyire rózsás.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint sikertörténet az, ahogy az oroszok elfordultak a töménytől. A kép azért nem...","id":"20191203_Orosz_csoda_csokkeno_alkoholizmus_javulo_eletkilatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0602ed83-cadc-42dd-b32f-fb8febd580bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d121cae-893b-49d7-969a-1877e6c0efea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Orosz_csoda_csokkeno_alkoholizmus_javulo_eletkilatasok","timestamp":"2019. december. 03. 06:49","title":"Orosz csoda: csökkenő alkoholizmus, javuló életkilátások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660abb12-97a4-4fc0-a735-9b7211504836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai Vondzsu egyik autópályáján vették videóra a jelenetet.","shortLead":"A dél-koreai Vondzsu egyik autópályáján vették videóra a jelenetet.","id":"20191202_Csak_segiteni_probalt_az_autos_a_tobbinek_pillanatokon_belul_eletveszelyben_volt__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660abb12-97a4-4fc0-a735-9b7211504836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721ead1-123d-490e-9f3c-f5e6e38b7526","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Csak_segiteni_probalt_az_autos_a_tobbinek_pillanatokon_belul_eletveszelyben_volt__video","timestamp":"2019. december. 02. 15:36","title":"Csak segíteni próbált az autós a többinek, de pillanatokon belül életveszélyben volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház többé nem járul hozzá, hogy fotókat közöljünk előadásairól lapunkban – olvasható a szaklap „szolgálati közleményében”.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Színház többé nem járul hozzá, hogy fotókat közöljünk előadásairól lapunkban – olvasható a szaklap...","id":"20191204_Vidnyanszky_beragott_a_Szinhaz_cimu_folyoiratra_nem_enged_tobb_nemzetis_fotot_kozolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490e99ba-e38b-4f4c-af7d-f90393d02267","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Vidnyanszky_beragott_a_Szinhaz_cimu_folyoiratra_nem_enged_tobb_nemzetis_fotot_kozolni","timestamp":"2019. december. 04. 12:05","title":"Vidnyánszky berágott a Színház című folyóiratra: nem enged több nemzetis fotót közölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","shortLead":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","id":"20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f463d9c5-7d0a-4d2c-948c-1af6128b90ad","keywords":null,"link":"/360/20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","timestamp":"2019. december. 04. 12:01","title":"Berkeley-n végzett vezérrel indul a magyar tengeri manőver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]