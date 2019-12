Ha akarnánk se tudnánk összeszámolni, hány Star Wars-játék született az eltelt évek során. Azt viszont már könnyebb megmondani, hány olyan van, amely az ígéretes trailer és játékmenet-videók ellenére nagy csalódást okozott a felhasználóknál. Az utolsók közt megjelent Battlefront és Battlefront II is tipikusan ilyenek, hiszen jóindulattal sem nevezhetők remeknek. (A folytatást ráadásul egy súlyos mikrotranzakciós botrány is végigkísérte.)

A Disney kemény átszervezői munkájának következménye volt ez, miután a cégóriás néhány éve szemrebbenés nélkül feloszlatta a LucasArts játékfejlesztői csapatát, a készülő játékokat (ilyen volt a Star Wars 1313 is) pedig leállíttatta. A filmvállalat azonban kitartott elképzelése mellett, amely szerint külsősöket bíz meg a fejlesztéssel. Így többek közt az Apex Legendset készítő Respawn Entertainment is lehetőséget kapott a bizonyításra.

Nem ezt a Jedit keresik

A stúdió először 2016-ban mutatott néhány képkockát a Jedi: Fallen Order nevű játékról, majd két évig tartó csend után 2018-ban árultak el új információkat róla. A rajongókat nem csak ez zavarta, attól is tartottak, hogy a történetmesélésben kevés tapasztalattal rendelkező kiadó mihez kezd egy ekkora univerzummal. (A Respawn adta ki a Titanfall 1 és 2 játékokat, melyek ugyan kampánnyal, vagyis küldetésmóddal is rendelkeznek, de inkább a multiplayer üzemmódra fókuszálnak.)

© EA/Respawn Entertainment

A hiányzó bizalmat a Disney kavarása sem pótolta, így egyetlen reménysugár maradt csak: a Respawn végül is nem egy rossz stúdió, amit az eddig megjelent játékaik is igazolnak. És most már a Fallen Order is, merthogy a program remekül építkezik a Star Wars világára, emellett szórakoztató és fénykardozni is elképesztően hangulatos benne. De utóbbiról kicsit később.

A Fallen Order érdekessége, hogy egy kevéssé ismert történetszálat nyit meg a rajongók előtt: évekkel a 66-os parancs után veszi fel a fonalat, amikor a jedik a rendszer ellenségei, és mindenki őket igyekszik levadászni. A történet főszereplője egy Cal Kestis nevű ifjú, aki maga is száműzetésben, kvázi menekültként éli mindennapjait. Cal ugyanis képes használni az Erőt, így az ő életét is kizárólag egy dolog határozza meg: mindezt eltitkolni.

A játék a Bracca nevű szemétbolygón indul, ahol Cal bajba kerül és egy elkerülhetetlen szituáció miatt le is leplezi magát. Innentől egy bolygókon átívelő kaland veszi kezdetét, rengeteg drámával és rejtvénnyel, miközben Calból a játékos szeme előtt válik vérbeli jedi lovag. A padawannak segítői is akadnak, köztük a Star Wars-univerzum talán legjobban eltalált droidja, BD-1, aki a karakter hátán kapaszkodva igyekszik követni őt.

A rengeteg cukiság ellenére azért nem árt hangsúlyozni, hogy a Fallen Order mégsem feltétlenül egy gyerekeknek kitalált videojáték, amit a komor, sötét hangulatú történet is bizonyít.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a fiatalabbak nem ismerkedhetnek meg vele, a Respawn arra ugyanis nagyon ügyelt, hogy a kisebb korosztály számára is eladható terméket készítsen. Így aztán a fénykardtól megszokott dolgok ebben a munkában nem igazán érvényesülnek: az emberi szereplők végtagjait nem lehet levágni, és vér sem folyik sehol.

Cal és a többiek

A fenti hiányosságot elsősorban a keményvonalas rajongók fogják megérezni, de túlságosan talán őket sem zavarja majd. A játék ugyanis jól eltalált karakterekkel és kiváló grafikával rendelkezik. Egy vonatos menekülés során például olyan érzése támadhat a felhasználónak, mintha egy izgalmas akció-thrillerbe csöppent volna, egy másiknál pedig a környezet az, ami nézelődésre kényszeríti a játékost. Itt érdemes megjegyezni, hogy Cal és csapata, a Mantis nevű űrhajó legénysége számos bolygóra ellátogat, de hogy milyen sorrendben, az rajtunk múlik. (Az utazások különlegessége, hogy a planétára jellemző lényekkel is meg kell küzdeni.)

© EA/Respawn Entertainment

Cal fejlődik is a kaland során, ami nem csak a karakter emberi oldalára van hatással: különféle képességeket tanulhatunk, illetve befolyásolhatjuk, mennyi életpontból gazdálkodjunk. A rendelkezésre álló Erő mennyiségét szintén növelhetjük, ami a jedivé válás egyik fontos része. Ráadásul minden képességünk ebből táplálkozik, ha pedig kifogy, úgy Cal sem tudja berobbantani a jégfalat vagy ellökni a rátámadó rohamosztagosokat.

A Respawn érezhetően sok időt töltött vele, hogy kitalálja, milyen lehetőségeket ültessen a játékba, amelyből a fénykard és annak testreszabása(!) sem hiányozhat, és ez alatt nem csupán azt értjük, milyen színnel világítson. A markolatot és a kard díszítését is átalakíthatjuk, idővel pedig két pengét is használhatunk. Cal ruhája (illetve ahogy a játékban nevezik, a poncsója), BD-1 és az űrhajónk színe ugyancsak variálható, hála a megszerzett apróságoknak, melyeket eldugott ládákban találni.

A fő attrakció: a fénykard

Egy olyan Star Wars-játékban, amely a menekülésről és (majdnem) állandó küzdelemről szól, a fénykard nemcsak egy időnként előhúzható eszköz, az életben maradásunk függ tőle. A Fallen Orderben ezért nincs is megszabva, mikor kapcsolhatjuk be, illetve ki, sőt. Ha úgy adódik, zseblámpaként is hasznát vehetjük, amely a sötét járatok felfedezésekor kimondottan előnyös.

Meg egyébként marha jól néz ki.

© EA/Respawn Entertainment

A látvány ugyanakkor nem csak itt kiemelkedő, az összecsapások is remekül sikerültek. Megkockáztatjuk: a Fallen Order az első olyan Star Wars-játék, ahol a fénykard tényleg úgy viselkedik, ahogy kell, és főleg emiatt annyira élvezetes előkapni. Kaszabolásról viszont ne is álmodjunk, Cal tanulóként eleve nem is lenne rá képes, másrészt a Respawn olyan megoldást kívánt létrehozni, amely kellő kihívást támaszt a felhasználók elé.

Utóbbiból következő egyik fontos megállapítás, hogy a kardot meg kell tanulni használni. Nem elegendő ugyanis lenyomni a suhintás gombjait, ki kell tapasztalni, mikor érdemes lecsapni vagy egy jó védekezés után támadást indítani. Cal ilyenkor lassabb, de annál látványosabb koreográfiában végzi ki áldozatát. A harcrendszer meglepően összetett, habár a Sekiro rengeteg odafigyelést igénylő mechanikájától nagyon elmarad. Az összehasonlítás azért sem véletlen, mert a két játék ebben a tekintetben valamelyest hasonlít.

© EA/Respawn Entertainment

Nehézségek ugyanakkor így is akadnak, és ez alatt nem feltétlenül legyőzendő ellenfelekre kell gondolni. A játékban rengeteg fejtörőt találni, sok esetben pedig némi ujjgyakorlatra is szükség lesz: Cal képes végigfutni egy falon, gyakran kell egyik kötélről a másikra ugrani, vagy szaladni, majd ugrani és azután megkapaszkodni egy meredek sziklafalon. Ezek az elemek persze nem a Respawn fejéből kipattant újdonságok, sokukat ugyanis más játékban, például a Tomb Raiderben vagy az Unchartedben is felfedezhetjük.

Forradalmi megoldásban tehát kár reménykedni, a játékélménynek viszont egyértelműen jót tesznek.

Na, ez már Star Wars-játék

A kiszámítható történet ellenére a Fallen Order mindvégig csavaros és izgalmas marad, ami talán elegendő indok arra, hogy valaki megvásárolja. Muszáj ugyanakkor kiemelni, hogy a sztori így sem tart örökké: ha mindent fel is fedez benne a felhasználó, akkor sem nyújt többet 30 óránál, ami sajnos nem túl sok. A játék azonban így is több mint sikeres, ami remélhetőleg a Disneyt is elégedettséggel tölti el. Mi nem csalódtunk.

A programot a PC-s verzió alapján teszteltük, 10-ből 9 pontot adtunk neki. Az év utolsó, igazán remek videojátéka, úgyhogy ezért sem érdemes kihagyni.

Többi játéktesztünket itt találja.