Nem grafikája, és nem is a felvonultatott ellenségek brutalitása miatt figyelt fel a 2011-ben megszületett, stílusában az RPG (Role Playing Game) kategóriát erősítő Darks Soulsra a felhasználók egy része. A készítők a nehezen legyőzhető, nem ritkán csapatostul támadó ellenfelekkel tették magasra a lécet, illetve azzal, hogy sokkal hosszabb játékidő után érhető el csak mentés. Így halál esetén a teljes szakaszt újra kell kezdenie a játékosnak.

A játék sikerén felbuzdulva a FromSoftware Bloodborne címmel egy PlayStation-exkluzív programot is készített, amely nemcsak továbbvitte a Dark Souls jellemzőit, ki is bővítette azokat. Hogy ezzel egy még nehezebb, még több kitartást és koncentrációt igénylő videojáték szülessen. Most pedig itt az újabb, a korábbiaknál is sokkal körülményesebb Sekiro: Shadows Die Twice. Jó előre szólunk: ez a játék nem ajánlható akárkinek, mert a legtöbbeknek úgysem lesz hozzá türelme. Márpedig anélkül felesleges belekezdeni.

Életmű

Noha a Sekiro nem most jelent meg, tesztünkkel aligha késtünk el. A játék ugyanis van annyira nehéz, hogy a felhasználók jelentős része valószínűleg a történet közepéig sem jutott el. Akik pedig látták és képtelenek voltak fogást találni rajta, szinte biztos, hogy újból nem is kísérleteznek majd vele. Pedig nekik is mondjuk: legyen szó bármennyire is tenyérizzasztó szakaszokról, a Sekiro remekmű szintjét súroló munka, amibe vétek nem energiát ölni.

A minőséget a program szokatlanul igényes mondavilága mellett a japán kultúrából merített, és aprólékosan megtervezett elemek is növelik. Már ez is olyan jellemző, amely tipikus rétegjátékká teszi a japán stúdió alkotását, de a Sekiro igazi érdekessége e jól kinéző csomagolás mögött fedezhető fel: minden legyőzött ellenfelet valóságos diadalként képes megélni az ember, miközben nagyon sokszor padlóra is kerül miattuk. Ha kicsit is úgy érzi, hogy az átlagosnál nagyobb önbizalommal áldották meg, biztos lehet benne,

a Sekiro gondoskodik majd róla, hogy az egója a helyére kerüljön.

A sztori

Erős történetalappal rendelkező program lévén a Sekiro természetesen izgalmas sztoriból sem szenved hiányt. A játék az 1500-as évek feudális Japánjába, az ország talán legvéresebb időszakába repíti a felhasználót. A főszereplő, Wolf, egy törékeny gyermekből lett ügyes kardforgató, aki szüleivel együtt maga is megsínylette a Sengoku-éra háborúit. Felnőtt korára Wolfból még kitűnőbb harcos válik, miközben gondok sora adódik, hősünknek pedig az a feladat jut, hogy egy királyiéhoz hasonló vérvonal leszármazottját megvédje.

© FromSoftware

A dolog – mint az valószínűleg sejthető – nem egyszerű, hősünk ugyanis nemcsak bajba kerül, de a mestere védelmére kelő ifjonc előrejutását időközben különös teremtmények is nehezíteni kezdik. A nem túl részletes történeti kitekintő senkit ne zavarjon meg, a program tisztességesen adagolja a tudnivalókat, majdnem moziszerű élményt teremtve ezzel.

A játékmenet

Egy alapvetően a japán kultúra jellemzőit felvonultató játék esetében joggal várja az ember, hogy a körítés is legyen elég japános. Nos, ebben a Sekiro szintén verhetetlennek tűnik: hol magasodó fűben, fák között, hol pedig gyönyörű cseresznyefák árnyékában ugrálunk. A program nyílt világúnak tűnik, de csak messziről az, valójában mindvégig egy jól bekészített fonalat követve haladunk előre. A térkép ettől persze bőven tartogat felfedeznivalót, és tanácsos is élni a lehetőséggel – egészen az első ellenfelekig.

Míg ugyanis a videojátékok többségében gombnyomásra halnak az ellenoldal képviselői, a Sekiróban inkább mi kerülünk gyakran padlóra. Örökre életre szóló halál persze nincsen, de minden újrakezdés csökkenti a felhasználó kitartását. És persze a kontroller vagy az egér épségét. Ugyanígy Wolf is megszenvedi a bukást: az elhasalt szakaszon korábban sikerrel likvidált ellenfeleket ismét le kell győznie. A halálból visszatéréssel (merthogy erre azért adott a lehetőség) pedig a begyűjtött tapasztalati pont és a költőpénz mennyisége is fogyatkozik. Vagyis:

még extra büntetést is a nyakunkba varrnak.

© FromSoftware