[{"available":true,"c_guid":"dafc177d-d160-4573-8225-7ee67752e088","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit utópisztikusnak hangzik az angliai farmerek ötlete, de elegük van a szeméttel teli földekből.","shortLead":"Kicsit utópisztikusnak hangzik az angliai farmerek ötlete, de elegük van a szeméttel teli földekből.","id":"20191206_Ranyomtatnak_a_gyorsettermi_poharra_a_rendszamot_ha_az_autos_eldobja_tudjak_ki_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dafc177d-d160-4573-8225-7ee67752e088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25d5a36-7bac-4d60-8166-4f1934b2179c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_Ranyomtatnak_a_gyorsettermi_poharra_a_rendszamot_ha_az_autos_eldobja_tudjak_ki_volt","timestamp":"2019. december. 06. 10:25","title":"Rányomtatnák a gyorséttermi pohárra a rendszámot, hogy tudják, melyik autós dobta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","shortLead":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","id":"20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ecbe6a-346c-45a0-bf0d-e42a122cd5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","timestamp":"2019. december. 06. 09:45","title":"Nagyon rossz adat érkezett a német gazdaságból, kezdhetünk aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dankó Virág 13 évig dolgozott az önkormányzatnál, most a budai komplexumot vezetheti.","shortLead":"Dankó Virág 13 évig dolgozott az önkormányzatnál, most a budai komplexumot vezetheti.","id":"20191205_A_NER_uj_helyet_talalt_II_kerulet_volt_alpolgarmesterenek_a_Millenaris_ugyvezetoje_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3172b949-5fc1-4975-acb4-4d0862396cbc","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_A_NER_uj_helyet_talalt_II_kerulet_volt_alpolgarmesterenek_a_Millenaris_ugyvezetoje_lesz","timestamp":"2019. december. 05. 19:58","title":"A NER új helyet talált II. kerület volt alpolgármesterének, a Millenáris ügyvezetője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00150f1-ddd6-43f9-9b10-57d85ea94399","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akarták, hogy kiszivárogjon a karakter léte, a Disney ezért nem adta időben gyártásba a Baby Yoda-termékeket. A rajongók így kénytelenek házilag barkácsolt figurákra, illetve öreg Yodákra fanyalodni.","shortLead":"Nem akarták, hogy kiszivárogjon a karakter léte, a Disney ezért nem adta időben gyártásba a Baby Yoda-termékeket...","id":"20191206_A_Disney_kihagyja_a_karacsonyt_az_ev_cukisagaval_a_kamu_jatekokat_viszik_mint_a_cukrot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e00150f1-ddd6-43f9-9b10-57d85ea94399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a0120b-5f77-4fc6-963b-5cb081d53a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_A_Disney_kihagyja_a_karacsonyt_az_ev_cukisagaval_a_kamu_jatekokat_viszik_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. december. 06. 07:20","title":"A Disney kihagyja a karácsonyt az év cukiságával, a kamu játékokat viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is dolgoztak, és ami egy igen furcsa jelenséget tárt eléjük.","shortLead":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is...","id":"20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04db1ce-6d51-4547-abe5-420c61809ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","timestamp":"2019. december. 05. 17:03","title":"Még a tudósokat is meglepte, amit a NASA űrszondája látott a Napnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz törvényhozás az ukrajnai kisebbségek jogainak védelméért. Magyarországon cáfolják a hírt, Ukrajna bízik abban, hogy Magyarország nem fog össze az agresszorral.","shortLead":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz...","id":"20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a15626-4280-4c56-ad56-3d675cd33103","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 14:40","title":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a183195a-1e22-4b71-a012-91c13aa40d2e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai Uniót – állítja a 2019-es budapesti Lengyel Filmnapokon bemutatott Éter című film lengyel rendezője. Interjú.","shortLead":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai...","id":"201920__krzysztof_zanussi__apopulizmus_ordogerol_fenevadrol__kiserleti_alany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a183195a-1e22-4b71-a012-91c13aa40d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc4ca55-949a-4469-8dcc-a5cdf81f871d","keywords":null,"link":"/360/201920__krzysztof_zanussi__apopulizmus_ordogerol_fenevadrol__kiserleti_alany","timestamp":"2019. december. 06. 17:00","title":"Krzysztof Zanussi: A populizmus Európa öngyilkosságának harmadik felvonása lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyula egy minőségi mutatói rendszert is bevezetne, ahol a betegek véleménye is megjelenhet. A vizitdíjnak véleménye szerint pozitív hatásai voltak. ","shortLead":"Kincses Gyula egy minőségi mutatói rendszert is bevezetne, ahol a betegek véleménye is megjelenhet. A vizitdíjnak...","id":"20191205_Brutto_egymillios_alapbert_adna_az_orvosoknak_a_kamara_uj_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714f51b-00fb-4361-8005-994333296916","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Brutto_egymillios_alapbert_adna_az_orvosoknak_a_kamara_uj_elnoke","timestamp":"2019. december. 05. 20:08","title":"Egymillió forintos alapbért adna az orvosoknak a kamara új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]