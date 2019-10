Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"560f6cb0-3227-44b9-a85d-d87047f9dc4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A klímaváltozás hatásainak mérsékléséért, szénlábnyomuk csökkentéséért brit kulturális intézmények, köztük színházak is lépéseket tesznek. ","shortLead":"A klímaváltozás hatásainak mérsékléséért, szénlábnyomuk csökkentéséért brit kulturális intézmények, köztük színházak is...","id":"20191009_A_brit_szinhazak_is_tenni_akarnak_a_klimavaltozas_ellen_Shell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=560f6cb0-3227-44b9-a85d-d87047f9dc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726018f8-34ad-4b05-ac64-081777c6ac42","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_A_brit_szinhazak_is_tenni_akarnak_a_klimavaltozas_ellen_Shell","timestamp":"2019. október. 09. 11:27","title":"Kirúgja a Shellt a brit Nemzeti Színház a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A harmadik helyen végzett a parlamenti választáson a Koszovót 12 éve kormányzó Koszovói Demokrata Párt, s egy eddig folyamatosan ellenzékben lévő, Albin Kurti vezette baloldali tömörülés kapta a legtöbb szavazatot.","shortLead":"A harmadik helyen végzett a parlamenti választáson a Koszovót 12 éve kormányzó Koszovói Demokrata Párt, s egy eddig...","id":"201941__koszovo__ellenzeki_gyozelem__rendbontobol_kormanyfo__uj_kezdet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2f6d22-90c3-4d48-8e37-c2a7aa87faf6","keywords":null,"link":"/360/201941__koszovo__ellenzeki_gyozelem__rendbontobol_kormanyfo__uj_kezdet","timestamp":"2019. október. 11. 11:01","title":"Háromszorosan börtönviselt politikusnak kell megvédenie Koszovót a csődtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Révész Máriusz kormánybiztos több mindenen is változtatna, reméli, hogy már jövőre módosítani tudják a KRESZ-t. ","shortLead":"Révész Máriusz kormánybiztos több mindenen is változtatna, reméli, hogy már jövőre módosítani tudják a KRESZ-t. ","id":"20191009_Johet_a_KRESZmodositas_az_elektromos_rollerek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b00e48f-fd20-4668-8428-04672e8c01b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Johet_a_KRESZmodositas_az_elektromos_rollerek_miatt","timestamp":"2019. október. 09. 11:20","title":"Jöhet a KRESZ-módosítás az elektromos rollerek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI közleményében ezt nem írják, de az Index úgy tudja, a közgyűlést este 9-kor tartják meg.","shortLead":"Az MTI közleményében ezt nem írják, de az Index úgy tudja, a közgyűlést este 9-kor tartják meg.","id":"20191009_karacsony_gergely_tarlos_istvan_rendkivuli_kozgyules_patkanyugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40a749c-144f-40d2-8fbd-e33ceaa7a3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_karacsony_gergely_tarlos_istvan_rendkivuli_kozgyules_patkanyugy","timestamp":"2019. október. 09. 19:53","title":"Szombat estére hívtak össze rendkívüli közgyűlést a patkányügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénzt akart, ezért verte agyon a valóságshow-szereplőt.","shortLead":"Pénzt akart, ezért verte agyon a valóságshow-szereplőt.","id":"20191011_Vadat_emeltek_VV_Fanni_gyilkosa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246c01a2-8210-4ce1-8d19-0b81f25b4d41","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Vadat_emeltek_VV_Fanni_gyilkosa_ellen","timestamp":"2019. október. 11. 09:33","title":"Vádat emeltek VV Fanni feltételezett gyilkosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha már semmi jele annak, hogy haladnának a tárgyalások, jöhetnek az újabb forgatókönyvek. ","shortLead":"Ha már semmi jele annak, hogy haladnának a tárgyalások, jöhetnek az újabb forgatókönyvek. ","id":"20191009_Brexit_boris_johnson_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3750443c-4e45-46dc-a5b8-b9e2d2009d1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Brexit_boris_johnson_eu","timestamp":"2019. október. 09. 11:58","title":"Brexit csak jövő júniusban? Itt a legújabb ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc403c49-e4a4-4038-8532-2fa6f8deb32e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órákig harcoltak az életéért.","shortLead":"Órákig harcoltak az életéért.","id":"20191010_Osszeesett_es_meghalt_egy_22_eves_mentos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc403c49-e4a4-4038-8532-2fa6f8deb32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3a620e-b36d-4cd8-a430-0ab5c234301c","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Osszeesett_es_meghalt_egy_22_eves_mentos","timestamp":"2019. október. 10. 07:21","title":"Összeesett és meghalt egy 22 éves mentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zöld teában lévő egyik természetes összetevő segíthet az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok legyőzésében – állítják brit kutatók.","shortLead":"A zöld teában lévő egyik természetes összetevő segíthet az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok legyőzésében –...","id":"201941_antibiotikumrezisztencia_zold_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bf58e7-0ce9-4d24-b7e3-9c2f602ff91e","keywords":null,"link":"/360/201941_antibiotikumrezisztencia_zold_megoldas","timestamp":"2019. október. 10. 13:00","title":"Meglepően jó kombináció a zöld tea és egy antibiotikum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]