Bár az okostelefonokon is találhatók kalkulátorok, illetve ilyen alkalmazások is letölthetők, ezek csupán alapvető számításokra használhatók, a bonyolult feladatokat nem képesek megoldani. A Microsoft új programján viszont ezek sem fognak ki.

A Math Solver érdekessége, hogy a mesterséges intelligenciát is beveti, hogy a komplex egyenleteket megoldja. Az alkalmazás a mobillal beírt számokkal és a papírlapról beszkennelt feladatokkal is elboldogul. Emellett egy rajzolós mező is került bele, ahol a felhasználó az ujjával viheti be a megoldandó példát.

A Microsoft úgy készítette el alkalmazását, hogy az a megoldáshoz vezető utat is bemutassa, így tehát nem csak arra jó, hogy valaki gyorsan túl legyen a házi feladaton. Ha a felhasználó igényli, az app az egyenlethez tartozó videókat is keres, melyeket a példa alatt, a YouTube-ról beágyazva mutat meg a felhasználónak. A fejlesztés angolul és németül is tud, a magyar viszont hiányzik belőle.

A program népszerűsítését nem vitte túlzásba a Microsoft, egy rövid ideig tartó tesztelői időszak után nemrég iOS-re és Androidra is elérhetővé tették. Az, hogy nem reklámozták, nem azt jelenti, hogy a fejlesztés rossz, a visszajelzések is arról árulkodnak, hogy hasznos szoftverről van szó: a Play áruházban lévő verzió 4,6-os értékelést kapott, az iOS-es 5-öt.

Az app táblagépeken is működik, igyenes, de nem minden rendszeren fut. Az Apple eszközeire írt változathoz például legalább iOS 11-re van szükség. Androidnál már nem ennyire szigorúak a fejlesztők, az 5.0-s rendszerverziókra is telepíthető a szoftver.

Ha egy másik, hasonló tudású appot is kipróbálna, a PhotoMath-ot ajánljuk figyelmébe.

