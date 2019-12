Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"595ba597-a9ac-4be5-a3eb-d7a000662118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen tüntetnek a Madách téren este 6-tól. A kormány hétfőn délelőtt nyújtotta be a törvénymódosítást, amelyet szerdán már el is fogadhat a Parlament. A gyűlésen felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester is.","shortLead":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen tüntetnek a Madách téren este 6-tól. A kormány hétfőn délelőtt nyújtotta be...","id":"20191209_Szinhaz_torveny_tuntetes_katona_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=595ba597-a9ac-4be5-a3eb-d7a000662118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b700698a-c7c0-4093-9de5-def8fc7c3751","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szinhaz_torveny_tuntetes_katona_percrol_percre","timestamp":"2019. december. 09. 18:05","title":"\"A kultúra nem a politikusoké\" Ezrek tüntettek a színházak szabadságáért – percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2019. december. 09. 11:30","title":"„Itt az idő, hogy játsszunk az illatokkal!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jelentősen csökkentek a számottevő késések a számlák kifizetésénél az idei első három negyedévben, a két hónapon túl megfizetett számlák értékének aránya 52, a három hónapon túl megfizetetteké pedig 60 százalékkal volt kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban.","shortLead":"Jelentősen csökkentek a számottevő késések a számlák kifizetésénél az idei első három negyedévben, a két hónapon túl...","id":"20191209_A_szamlak_30_szazalekat_nem_fizetik_ki_a_cegek_hataridore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a774d3-13a4-4e13-87f5-ff13f1b6327f","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_A_szamlak_30_szazalekat_nem_fizetik_ki_a_cegek_hataridore","timestamp":"2019. december. 09. 12:07","title":"A számlák 30 százalékát nem fizetik ki a cégek határidőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező befektetési lehetőséget kínált, de a kapott pénzt soha nem fizette vissza. ","shortLead":"Kedvező befektetési lehetőséget kínált, de a kapott pénzt soha nem fizette vissza. ","id":"20191210_Tobb_mint_120_millio_forintot_csalt_ki_ugyfeleitol_egy_oroszlanyi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af39074c-b7c8-4965-8ce9-5658fd1faad0","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Tobb_mint_120_millio_forintot_csalt_ki_ugyfeleitol_egy_oroszlanyi_ferfi","timestamp":"2019. december. 10. 08:05","title":"Több mint 120 millió forintot csalt ki ügyfeleitől egy oroszlányi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67885ae5-7809-4614-a601-ce2908cdf20a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerint a videojátékokban megjelenő erőszak épp annyira valós, mintha egy filmet néznénk – csak utóbbit már régóta engedélyezi a platform. Most összehangolják a két szabályt.","shortLead":"A YouTube szerint a videojátékokban megjelenő erőszak épp annyira valós, mintha egy filmet néznénk – csak utóbbit már...","id":"20191208_youtube_jatek_gaming_video_eroszakos_tartalom_engedelyezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67885ae5-7809-4614-a601-ce2908cdf20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3128a16-37f3-4cb8-83a1-cad83d6acd76","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_youtube_jatek_gaming_video_eroszakos_tartalom_engedelyezese","timestamp":"2019. december. 08. 18:03","title":"Mehet a YouTube-on a kivégzés is, ha csak játszásiból van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"Hiába vállalták a nyugat-balkáni országok a régi erőművek felújítását, illetve leszerelését, ahelyett, hogy csökkent volna, még nőtt is a térség szénerőműveinek károsanyag-kibocsátása - derült ki egy ma napvilágot látott jelentésből. A tizenkét éves felkészülési periódust ellazsálták, sok helyütt neki sem láttak a szükséges felújításoknak, vagy gyanús cégek jelentek meg a közbeszerzések körül. ","shortLead":"Hiába vállalták a nyugat-balkáni országok a régi erőművek felújítását, illetve leszerelését, ahelyett, hogy csökkent...","id":"20191210_balkan_szeneromu_eu_finanszirozas_kornyezetszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88005a33-3bca-494a-b4df-0298b45332fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_balkan_szeneromu_eu_finanszirozas_kornyezetszennyezes","timestamp":"2019. december. 10. 05:39","title":"Valami bűzlik a Balkánon – és ennek a magyarok is megfizetik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f71a94-6cd4-46cc-9003-b11619e424b8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Népszerűtlen, de tartós maradt a negyedszázada kötött izraeli–jordániai békemegállapodás. A szerződést azonban alááshatja a palesztinkérdés megoldatlansága.","shortLead":"Népszerűtlen, de tartós maradt a negyedszázada kötött izraeli–jordániai békemegállapodás. A szerződést azonban...","id":"201949__izrael_es_jordania__hideg_beke__egy_allam__tortenelmi_tevedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f71a94-6cd4-46cc-9003-b11619e424b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b026e7e0-ea72-4263-bb23-4877308ce258","keywords":null,"link":"/360/201949__izrael_es_jordania__hideg_beke__egy_allam__tortenelmi_tevedes","timestamp":"2019. december. 08. 16:00","title":"A \"béke szigetének\" átadása sem mérsékli az izraeli-arab ellenségeskedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az éghajlatváltozás egy egész generáció egészségére fogja rányomni a bélyegét – figyelmeztet Nick Watts, a University College of London kutatója, aki 68 tudóstársával közösen jegyzi a Lancet Countdown 2019 jelentést. ","shortLead":"Az éghajlatváltozás egy egész generáció egészségére fogja rányomni a bélyegét – figyelmeztet Nick Watts, a University...","id":"201949_fiatalok_amelegedo_vilagban_rafazhatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22adc77e-dd62-460d-8f9d-df552800017f","keywords":null,"link":"/360/201949_fiatalok_amelegedo_vilagban_rafazhatnak","timestamp":"2019. december. 09. 12:00","title":"Nagyon ráfázhatnak a fiatalok a globális felmelegedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]