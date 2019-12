Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddigi két adósáv mellett egy harmadikat vezettek be a Somogy megyei településen.","shortLead":"Az eddigi két adósáv mellett egy harmadikat vezettek be a Somogy megyei településen.","id":"20191209_siofok_luxusingatlan_adoemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf013e52-e46d-42c4-a1b4-2c74d0ad5b16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_siofok_luxusingatlan_adoemeles","timestamp":"2019. december. 09. 14:50","title":"Siófokon több adót kell fizetni a Balaton-parti luxuslakások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6940b305-29c2-4b69-9cc2-b5df6723785b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghitt karácsonyi pillanatok közben arra is felhívják a figyelmet, milyen sokszínű a társadalom. ","shortLead":"A meghitt karácsonyi pillanatok közben arra is felhívják a figyelmet, milyen sokszínű a társadalom. ","id":"20191210_melegcsok_hm_karacsonyi_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6940b305-29c2-4b69-9cc2-b5df6723785b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e81f12-0605-4499-acf1-ddca2fe80c56","keywords":null,"link":"/elet/20191210_melegcsok_hm_karacsonyi_reklam","timestamp":"2019. december. 10. 14:09","title":"Melegcsók is szerepel a H&M karácsonyi reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező befektetési lehetőséget kínált, de a kapott pénzt soha nem fizette vissza. ","shortLead":"Kedvező befektetési lehetőséget kínált, de a kapott pénzt soha nem fizette vissza. ","id":"20191210_Tobb_mint_120_millio_forintot_csalt_ki_ugyfeleitol_egy_oroszlanyi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af39074c-b7c8-4965-8ce9-5658fd1faad0","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Tobb_mint_120_millio_forintot_csalt_ki_ugyfeleitol_egy_oroszlanyi_ferfi","timestamp":"2019. december. 10. 08:05","title":"Több mint 120 millió forintot csalt ki ügyfeleitől egy oroszlányi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf94cb09-9eb8-41ce-af6b-3da6331355dc","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A 2010-es évek Kulturkampfjának idején bátor húzás a szocializmus évtizedeinek feldolgozásával foglalkozó, oral historyra támaszkodó kiállítások között A nagy könyvlopás című tárlat a Szentendrei Képtárban. A komoly pozitív sajtóvisszhang bizonyítja, hogy kezdünk hozzászokni az izgalmas kérdésfelvetésű bemutatókhoz, amelyek kreatív megoldásokkal tárják elénk a kritikai alapokon álló kutatómunka eredményeit.","shortLead":"A 2010-es évek Kulturkampfjának idején bátor húzás a szocializmus évtizedeinek feldolgozásával foglalkozó, oral...","id":"20191210_Konyvekkel_vivott_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf94cb09-9eb8-41ce-af6b-3da6331355dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130496e8-a0c3-4c8d-9798-45cf679e313c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191210_Konyvekkel_vivott_haboru","timestamp":"2019. december. 10. 10:52","title":"Könyvekkel vívott háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","shortLead":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","id":"20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b11cb-69b9-49b6-bf25-03ba4ab8375b","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","timestamp":"2019. december. 11. 05:53","title":"Van egy iparág, amelyet a bicikli menthet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"Gergely Márton, Hamvay Péter","category":"360","description":"Míg az Orbán-kormány a maga részéről újraalkotja a pártállami kultúrpolitikát meghatározó TTT-t, addig Karácsony Gergelynek is van három lehetősége. Budapest főpolgármestere komoly kellemetlenséget is tudna okozni a fideszes vezetésnek, ha nem érdekelné ennek anyagi vagy erkölcsi ára. A színházak sorsáról megindult a magyar politika következő szkander meccse.","shortLead":"Míg az Orbán-kormány a maga részéről újraalkotja a pártállami kultúrpolitikát meghatározó TTT-t, addig Karácsony...","id":"20191211_Adj_kiraly_Katonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f256de85-1841-4ef7-8215-622b8eb53254","keywords":null,"link":"/360/20191211_Adj_kiraly_Katonat","timestamp":"2019. december. 11. 06:30","title":"Nyelni vagy nem nyelni? Karácsonynak több opciója van, mint azt Orbán szeretné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceffda77-b778-4cd5-9a75-f78c6e204929","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balatonalmádi kihelyezett frakcióülést számlázta ki a Hunguest Hotels a Fidesznek.","shortLead":"A balatonalmádi kihelyezett frakcióülést számlázta ki a Hunguest Hotels a Fidesznek.","id":"20191210_fidesz_meszaros_lorinc_szallodalanc_balatonalmadi_frakcioules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceffda77-b778-4cd5-9a75-f78c6e204929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00368c8c-0cd5-4298-b291-2395dd0d56e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_fidesz_meszaros_lorinc_szallodalanc_balatonalmadi_frakcioules","timestamp":"2019. december. 10. 17:47","title":"28 milliót fizetett Mészáros Lőrinc szállodájának a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdebbb18-6bfd-469b-bb1f-3dd0df55af91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz megyei jogú város polgármestere csatlakozott az új szövetséghez.","shortLead":"Tíz megyei jogú város polgármestere csatlakozott az új szövetséghez.","id":"20191209_ellenzeki_polgarmesterek_botka_laszlo_marki_zay_peter_mirkoczi_adam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdebbb18-6bfd-469b-bb1f-3dd0df55af91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798e33d0-cabe-4397-8e8d-2134d3e11fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_ellenzeki_polgarmesterek_botka_laszlo_marki_zay_peter_mirkoczi_adam","timestamp":"2019. december. 09. 15:23","title":"Összeállt Márki-Zay, Botka és Mirkóczki, együtt küzdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]