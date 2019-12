Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","shortLead":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","id":"20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11bb301-afa9-4c54-adbe-581e0c927aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","timestamp":"2019. december. 12. 19:24","title":"Trump: \"Nyugi Greta, nyugi!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","shortLead":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","id":"20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ba650-b12e-40b3-b0b0-a333fc2f9366","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","timestamp":"2019. december. 13. 05:05","title":"Kihoztak hat holttestet az új-zélandi szigetről, ahol korábban vulkán tört ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Nagymező utcai panziónak semmiféle engedélye nem volt. Becsó Zsolt nem először okoskodik ingatlannal.","shortLead":"A Nagymező utcai panziónak semmiféle engedélye nem volt. Becsó Zsolt nem először okoskodik ingatlannal.","id":"20191213_Zugszallodaja_van_egy_fideszes_kepviselonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340be1af-cb62-4b22-ad3d-c6d5efb7012c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191213_Zugszallodaja_van_egy_fideszes_kepviselonek","timestamp":"2019. december. 13. 08:09","title":"Zugszállodája van egy fideszes képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3e1c3e-904d-4b05-ac0f-190d4cdeca3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191213_Adventi_mesenaptar__december_13_La_Befana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf3e1c3e-904d-4b05-ac0f-190d4cdeca3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0c08e6-1ff6-4956-9ce3-95acc3a5fd6f","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Adventi_mesenaptar__december_13_La_Befana","timestamp":"2019. december. 13. 08:05","title":"Adventi mesenaptár – december 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086a132f-69c2-4b76-88aa-7a85d76549fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Steindl Imre-programban zajló beruházások költsége megközelítette a 20 milliárd forintot.\r

","shortLead":"A Steindl Imre-programban zajló beruházások költsége megközelítette a 20 milliárd forintot.\r

","id":"20191212_Kesessel_dragabban_de_elkeszult_az_uj_orszaggyulesi_irodahaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=086a132f-69c2-4b76-88aa-7a85d76549fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74fbea0-c821-4175-bd62-214d9c31567f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191212_Kesessel_dragabban_de_elkeszult_az_uj_orszaggyulesi_irodahaz","timestamp":"2019. december. 12. 18:15","title":"Késéssel, drágábban, de elkészült az új országgyűlési irodaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét lövéssel terítették le.","shortLead":"Hét lövéssel terítették le.","id":"20191213_Kessel_ment_a_rendoroknek_egy_ferfi_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9609e0-8fca-4b8c-a166-35af6c0783e9","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Kessel_ment_a_rendoroknek_egy_ferfi_Parizsban","timestamp":"2019. december. 13. 17:35","title":"Késsel támadt a rendőrökre egy férfi Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem késett Moszkva válasza, miután a németek is hazaküldtek két orosz diplomatát.","shortLead":"Nem késett Moszkva válasza, miután a németek is hazaküldtek két orosz diplomatát.","id":"20191212_Kiutasitott_Oroszorszag_ket_nemet_diplomatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3debe1fe-29d7-48d4-8ef3-73fd787952c3","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Kiutasitott_Oroszorszag_ket_nemet_diplomatat","timestamp":"2019. december. 12. 11:06","title":"Oroszország kiutasított két német diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó nem titkoltan sokkal inkább a sportautós menetteljesítményekre és nem annyira a hatótávra hegyezte ki a Taycant.","shortLead":"A német gyártó nem titkoltan sokkal inkább a sportautós menetteljesítményekre és nem annyira a hatótávra hegyezte ki...","id":"20191213_csalodast_kelto_a_porsche_680_loeros_villanyautojanak_a_valos_hatotavja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290b4052-a8b2-4784-a749-818819b2f038","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_csalodast_kelto_a_porsche_680_loeros_villanyautojanak_a_valos_hatotavja","timestamp":"2019. december. 13. 13:21","title":"Csalódást keltő a Porsche 680 lóerős villanyautójának a valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]