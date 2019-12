Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Januártól jár az ingyenesség, új igazolást vezetnek be, amely alapján az ingyenbérletet lehet kérni.","shortLead":"Januártól jár az ingyenesség, új igazolást vezetnek be, amely alapján az ingyenbérletet lehet kérni.","id":"20191211_Ingyen_utazhatnak_a_BKKn_a_budapesti_allaskeresok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2331dc9-117f-44f1-8b40-a7b450a5375e","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Ingyen_utazhatnak_a_BKKn_a_budapesti_allaskeresok","timestamp":"2019. december. 11. 14:59","title":"Ingyen utazhatnak a BKK járatain a budapesti álláskeresők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a292-a33d-44d9-94aa-e599108be815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia hasonló technológiát fejlesztett ki, mint a Google és a Facebook korábban, de állítják, annál jóval pontosabb végeredményt ad.","shortLead":"Az Nvidia hasonló technológiát fejlesztett ki, mint a Google és a Facebook korábban, de állítják, annál jóval pontosabb...","id":"20191212_nvidia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e654a292-a33d-44d9-94aa-e599108be815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25fba8c-efdd-460a-b730-31000716e471","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_nvidia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. december. 12. 10:33","title":"Úgy készít 3D-s modellt az Nvidia mesterséges intelligenciája, ahogy eddig nem lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d3afba-7e7e-4ee6-9bdd-5c0cf5876df5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közvélekedéssel ellentétben a Scala nem teljesen száműzte a kínálatból a Rapidot. Itt a bizonyíték.","shortLead":"A közvélekedéssel ellentétben a Scala nem teljesen száműzte a kínálatból a Rapidot. Itt a bizonyíték.","id":"20191213_itt_az_uj_skoda_rapid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27d3afba-7e7e-4ee6-9bdd-5c0cf5876df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2f791b-3ff9-440f-854e-8bc098bafb6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_itt_az_uj_skoda_rapid","timestamp":"2019. december. 13. 11:21","title":"Itt az új Skoda Rapid, és egész jól mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott parlamenti választást tartanak csütörtökön az Egyesült Királyságban.\r

","id":"20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99414cd9-eca7-494c-a476-e770f7663f2d","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","timestamp":"2019. december. 12. 05:32","title":"Négy és fél év alatt harmadszor választanak ma a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f43cd120-2844-46aa-bc23-58d4a8b0ec00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drávucz Eszter a trolibusz sofőrjének, Vaskó Sándornak és utastársának, Nagy Dávidnak köszönheti, hogy életben maradt.","shortLead":"Drávucz Eszter a trolibusz sofőrjének, Vaskó Sándornak és utastársának, Nagy Dávidnak köszönheti, hogy életben maradt.","id":"20191211_trolibusz_rosszullet_eletmentes_sofor_utas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f43cd120-2844-46aa-bc23-58d4a8b0ec00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f7a193-846c-4e29-9117-dcb8e1968b00","keywords":null,"link":"/elet/20191211_trolibusz_rosszullet_eletmentes_sofor_utas","timestamp":"2019. december. 11. 20:53","title":"Találkozott megmentőivel a lány, akit egy trolin ért a hirtelen szívhalál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd2cf02-f3bb-436c-8559-c36a36a07db9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületvezetők felhalmozzák a szabadságukat, hogy nagy összeghez jussanak, ezt a gyakorlatot szüntetnék meg.","shortLead":"A kerületvezetők felhalmozzák a szabadságukat, hogy nagy összeghez jussanak, ezt a gyakorlatot szüntetnék meg.","id":"20191212_Piko_es_Csardi_torvenyt_modositana_a_fideszes_polgarmesterek_szabadsagmegvaltasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd2cf02-f3bb-436c-8559-c36a36a07db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fd2094-5a7b-42bc-a539-14645f4f90df","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Piko_es_Csardi_torvenyt_modositana_a_fideszes_polgarmesterek_szabadsagmegvaltasa_miatt","timestamp":"2019. december. 12. 18:15","title":"Pikó és Csárdi törvényt módosítana a fideszes polgármesterek szabadságmegváltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c0770d-f2f7-4602-95fa-0b7937da8ca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám szerinte nem 2016-ban, hanem egy évvel azelőtt. ","shortLead":"Ám szerinte nem 2016-ban, hanem egy évvel azelőtt. ","id":"20191211_dorner_gyorgy_ujszinhaz_mihalyi_gyozo_konfliktus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3c0770d-f2f7-4602-95fa-0b7937da8ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b3142b-7bbd-4fea-b6f6-cd8e66d3ab00","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_dorner_gyorgy_ujszinhaz_mihalyi_gyozo_konfliktus","timestamp":"2019. december. 11. 18:26","title":"Dörner elismerte, hogy volt konfliktus az Újszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b50066a-e2aa-4215-b5eb-8aaebe13198d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem annyira a hangos bulizást és a koncerteket mutatja be az új Sziget-film, mint inkább a híres Sziget-érzést Pat Zietlow Miller író gondolataira.

","shortLead":"Nem annyira a hangos bulizást és a koncerteket mutatja be az új Sziget-film, mint inkább a híres Sziget-érzést Pat...","id":"20191213_Kulonleges_filmet_mutatott_be_a_Sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b50066a-e2aa-4215-b5eb-8aaebe13198d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad175a1-02cf-4ab5-918f-a42248a15f64","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Kulonleges_filmet_mutatott_be_a_Sziget","timestamp":"2019. december. 13. 09:30","title":"Különleges filmet mutatott be a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]