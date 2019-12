A Devcon kiberbiztonsági cég által megosztott adatok szerint a 2019. július 11. és 2019. november 22. között megfigyelt rosszindulatú hirdetések 60,7 százaléka a Windowst használókra irányult. Ezeknek az online hirdetéseknek a célja a végfelhasználóra nézve káros hatás: ártalmas webhelyekre irányítják az áldozatokat, vagy ráveszik őket arra, hogy kártékony programokat töltsenek le. A Windows effajta népszerűsége érthető, hiszen a legelterjedtebb operációs rendszerről van szó, amelyen keresztül sok százmillió felhasználó érhető el.

© Devcon

Minthogy a Windows ilyen jövedelmező platform, kevés ösztönző van a rosszindulatú programok szerzői számára, hogy időt és fáradságot fordítsanak például Mac-központú fenyegetésekre, így a rosszindulatú hirdetéseknek csak a 10,5 százaléka érkezik Macekre. Így a Macek a lista harmadik helyén állnak, s nagy meglepetésre a Chrome OS kerül a második helyre, 22 százalékkal. Az iOS-re a támadások 3,2 százaléka, Androidra 2,1 százaléka, iPad OS-re pedig mindössze a 0,8 százaléka irányul, bár itt meg kell jegyezni, hogy egy egészen friss rendszerről van szó. A legkevésbé a Linux volt kitéve ilyesfajta támadásoknak (0,3 százalék), aminek az lehet a magyarázata, hogy a legtöbb Linux rendszert szervereken használják.

S hogy miként védheti magát a felhasználó?

Mindenekelőtt fontos tisztában lenni azzal, hogy az online hirdetések általában JavaScriptre épülnek, s akár ez ellen is lehet tenni óvintézkedéseket. Mindig érdemes antivírust használni, és ellenőrizzük, hogy a legaktuálisabb állapotban van-e. Még ha jól is hangzik egy hirdetés, ne kattintsunk rá, akármilyen vonzó nyereményekkel kecsegtet. Tisztítsuk meg a böngésző gyorsítótárát, ami sok mindent elárulhat rólunk. Bármilyen kényelmes is, ne használjuk a böngésző „jelszó mentése” funkcióját, inkább jelszókezelőt használjunk. S végül, ha valahol kártékony hirdetést látunk, azonnal jelentsük a webhely tulajdonosának – lehet, hogy ő nem is tud róla.

