A sporttermékeiről ismert vállalat egy olyan cipőt mutatott be, amelyet növényi alapanyagok felhasználásával készítettek. A Forever Floatride Grow névre keresztelt lábbeli felső része eukaliptuszfából készült, ami a Reebok szerint nemcsak erős, de légáteresztő is. A betét elkészítéséhez szintén növényt – egész pontosan algát – használtak, a talphoz pedig természetes gumit. A középső, párnázott részét ricinusbabból készítették el, ami segít stabilan tartani a viselője lábát. Mindez azért is nagyon fontos, mert

egy futócipőről beszélünk.

Ez komoly előrelépés a korábban készített, növényi alapú cipőkhöz képest, azokat ugyanis leginkább alkalmai viseletnek szánták.

© Reebok

A Reebok szerint a most alkalmazott technológiával már azt is el tudják érni, hogy az általuk elkészített cipő hasonlóan strapabíró legyen, mint a hagyományos eljárással gyártott edzőcipők. Erre utal az is, hogy a lábbelit a Forever Floatride Energy futócipő tervei alapján készítették el.

A tervek szerint a cipőt 2020 őszén dobják majd piacra.

