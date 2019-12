Ha ezt megnézni, meg fogja érteni, mennyire kicsik is vagyunk

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális úton terjedő fertőzések előfordulási gyakorisága világszerte nő – Magyarország sem kivétel.","shortLead":"A szexuális úton terjedő fertőzések előfordulási gyakorisága világszerte nő – Magyarország sem kivétel.","id":"20191213_Szexualis_uton_terjedo_betegsegek_megelozesere_inditott_programot_az_UNICEF_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752cd39f-9a92-4f3e-ad71-1d805ecc27a3","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Szexualis_uton_terjedo_betegsegek_megelozesere_inditott_programot_az_UNICEF_Magyarorszag","timestamp":"2019. december. 13. 11:58","title":"Egyre több a magyar szifiliszes, prevenciós programot indít az UNICEF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budai rablásokkal gyanúsított fiatalok közül kettőt letartóztattak, javítóintézetbe kerülhetnek. Másik két fiú nyomkövetőt kaphat.","shortLead":"A budai rablásokkal gyanúsított fiatalok közül kettőt letartóztattak, javítóintézetbe kerülhetnek. Másik két fiú...","id":"20191214_Letartoztattak_az_iskolasokat_akiket_a_budai_rablasokkal_gyanusitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18faedda-505e-4e2e-96b5-609d8114b256","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Letartoztattak_az_iskolasokat_akiket_a_budai_rablasokkal_gyanusitanak","timestamp":"2019. december. 14. 17:57","title":"Letartóztatták az iskolásokat, akiket a budai rablásokkal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A streaming korában izgalmas visszatekinteni, milyenek voltak egy másik korszak filmfogyasztási szokásai. A Volt egyszer egy téka című dokumentumfilm első részében egykori kölcsönzők és tékások mesélnek arról, hogyan is indult Magyarországon ez szubkultúra és mit kaptak a filmeken túl ettől a világtól. ","shortLead":"A streaming korában izgalmas visszatekinteni, milyenek voltak egy másik korszak filmfogyasztási szokásai. A Volt...","id":"20191214_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea02065a-366b-42f1-b8ad-76be27ebab1d","keywords":null,"link":"/360/20191214_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_elso_resz","timestamp":"2019. december. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Ezek a srácok filmdrogosok voltak, én is az voltam\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4874578-1289-438d-9d8f-5b206a6cd926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez egy hiba, baki, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet” – mondta a kormánypárti EP-képviselő erről.","shortLead":"„Ez egy hiba, baki, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet” – mondta a kormánypárti EP-képviselő erről.","id":"20191213_deutsch_tamas_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4874578-1289-438d-9d8f-5b206a6cd926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ef3ff-1f5c-4d69-8b02-5d695dfe3d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_deutsch_tamas_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. december. 13. 11:54","title":"Deutsch szerint előbb kellett volna jogszabályt módosítani, és aztán kinevezni Rácz Zsófiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","shortLead":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","id":"20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03914745-90b9-4296-9ad5-9a02fb01c6ec","keywords":null,"link":"/sport/20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","timestamp":"2019. december. 14. 17:30","title":"Mohamed Szalah második Puskás-díjára hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6c9a48-f020-4ee2-8847-98c780532d8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Willi Orbán térdét november közepén műtötték, de még legalább két hónap, amíg újra edzésbe állhat.","shortLead":"Willi Orbán térdét november közepén műtötték, de még legalább két hónap, amíg újra edzésbe állhat.","id":"20191213_willi_orban_serules_gyogyulas_visszateres_magyar_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d6c9a48-f020-4ee2-8847-98c780532d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc0cec6-384e-4efe-b043-d21919d5809b","keywords":null,"link":"/sport/20191213_willi_orban_serules_gyogyulas_visszateres_magyar_valogatott","timestamp":"2019. december. 13. 12:10","title":"Februárban térhet vissza a magyar válogatott kulcsjátékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Becsó Zsolt azt mondja, tulajdonrésze eladásáról tavaly szeptemberben született döntés. A cégbírósági adatokban azonban nem látszik változás.","shortLead":"Becsó Zsolt azt mondja, tulajdonrésze eladásáról tavaly szeptemberben született döntés. A cégbírósági adatokban azonban...","id":"20191214_zugszalloda_becso_zsolt_fideszes_kepviselo_ublot_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0866859-ca33-48bc-925a-617b5447c27a","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_zugszalloda_becso_zsolt_fideszes_kepviselo_ublot_kft","timestamp":"2019. december. 14. 09:32","title":"Kiszállt a zughoteles cégből, állítja a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen több mint 1 milliárd forintot kapott az akadémiát működtető alapítvány sportfejlesztésre.","shortLead":"Összesen több mint 1 milliárd forintot kapott az akadémiát működtető alapítvány sportfejlesztésre.","id":"20191214_106_millio_forintert_epul_futodomb_a_felcsuti_fociakademian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bcf27d-854d-4ebb-8320-0cb75bf2a70e","keywords":null,"link":"/kkv/20191214_106_millio_forintert_epul_futodomb_a_felcsuti_fociakademian","timestamp":"2019. december. 14. 10:05","title":"106 millió forintért épül futódomb a felcsúti fociakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]