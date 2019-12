Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország – saját afrikai befolyásának növelése érdekében – újra engedélyezné, hogy exportálták a Közép-afrikai Köztársaságból az úgynevezett „véres gyémántokat”, azaz azokat a drágaköveket, amelyeket általában illegális módon hoznak a felszínre, s a bevételből a hosszú ideje elhúzódó harcokban résztvevő milíciákat finanszírozzák. Az USA és az EU ellenzi az orosz javaslatot.","shortLead":"Oroszország – saját afrikai befolyásának növelése érdekében – újra engedélyezné, hogy exportálták a Közép-afrikai...","id":"20191215_Oroszorszag_engedelyezne_a_veres_gyemantok_exportjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebda54d-3baf-4a81-b146-a31ffa97c868","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Oroszorszag_engedelyezne_a_veres_gyemantok_exportjat","timestamp":"2019. december. 15. 13:09","title":"Oroszország engedélyezné a „véres gyémántok” exportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5c3288-a600-4a3c-8455-a92866ae5e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy társasházi lakás vasárnap délben a Budai Várban lévő Úri utcában.","shortLead":"Kigyulladt egy társasházi lakás vasárnap délben a Budai Várban lévő Úri utcában.","id":"20191215_Leegett_egy_lakas_a_Budai_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e5c3288-a600-4a3c-8455-a92866ae5e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd58d2-b982-4008-9670-2c9f1edd0320","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Leegett_egy_lakas_a_Budai_Varban","timestamp":"2019. december. 15. 15:54","title":"Leégett egy lakás a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9513e6d8-0134-4d6f-8184-ca924fff702a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191215_Adventi_mesenaptar__december_15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9513e6d8-0134-4d6f-8184-ca924fff702a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6a7d2a-70f6-45df-aca5-7a4e36a6cc93","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_Adventi_mesenaptar__december_15","timestamp":"2019. december. 15. 08:07","title":"Adventi mesenaptár – december 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191216_Adventi_mesenaptar__december_16_parasztbiblia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8675f2cf-6e15-4489-8166-ab3b77f2de5d","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Adventi_mesenaptar__december_16_parasztbiblia","timestamp":"2019. december. 16. 08:01","title":"Adventi mesenaptár – december 16.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt, mindenkinek egyformán kell fizetnie, ha az alkalmazás-áruházat használja programja terjesztésére. Azonban a fejlesztő Epic Gamesnek is vannak ellenérvei.","shortLead":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt...","id":"20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aed8d46-eb3c-4a1b-bef4-5316b35ef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. december. 15. 13:03","title":"Valakinek engednie kell: bekerül a Fortnite a Google Play áruházba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2019. december. 14. 12:35","title":"„Itt az idő, hogy játsszunk az illatokkal!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyolcadikként ért célba a túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró hétvégéjének vasárnapi második futamán a malajziai Sepangban, előnye pedig így az összetettben 10 pontra csökkent a versenyt megnyerő argentin Esteban Guerrierivel (Honda) szemben.","shortLead":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyolcadikként ért célba a túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró...","id":"20191215_Rosszul_sikerult_Michelisznek_a_masodik_WTCRfutam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a0584b-ef1e-4588-b248-0ed3412cfb69","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Rosszul_sikerult_Michelisznek_a_masodik_WTCRfutam","timestamp":"2019. december. 15. 13:24","title":"Rosszul sikerült Michelisznek a második WTCR-futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes hozamot érhetnek el. Ez igaz is lehet, hiszen gyermek születése nélkül is 5 év után jelentős, 1 millió forintos nyereséggel lehet kiszállni a konstrukcióból. De mi a helyet akkor, ha valamilyen más okból kifolyólag elveszíti a házaspár a Babaváró kamatmentességét?","shortLead":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes...","id":"20191216_babavaro_szuperallampapir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc4ced-2114-4e6d-8132-9efca2538cc7","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_babavaro_szuperallampapir","timestamp":"2019. december. 16. 07:20","title":"Akár még bukni is lehet a Babaváró és a szuperállampapír házasságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]