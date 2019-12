Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eb9a84f-61ce-4da0-b1bd-e83c260e49e7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Attól még messze járunk, hogy a telefon kitakarítson helyettünk. De azért vannak olyan, kevésbé kedvelt tevékenységek, amelyek kényelmesebb ellátásában segítségünkre lehet egy-egy alkalmazás.","shortLead":"Attól még messze járunk, hogy a telefon kitakarítson helyettünk. De azért vannak olyan, kevésbé kedvelt tevékenységek...","id":"20191215_Appajanlo_Utal_takaritani_Ez_az_alkalmazas_segit_megszeretni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb9a84f-61ce-4da0-b1bd-e83c260e49e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711ea47c-315f-4cc3-bdce-4db4eb38a2fe","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191215_Appajanlo_Utal_takaritani_Ez_az_alkalmazas_segit_megszeretni","timestamp":"2019. december. 15. 19:15","title":"Appajánló: Utál takarítani? Ez az alkalmazás segít megszeretni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, miért kavar be az androidosok néhány alkalmazásába a Chrome böngésző 79-es verziója, de a Google már leállította a frissítések kiküldését.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért kavar be az androidosok néhány alkalmazásába a Chrome böngésző 79-es verziója, de a Google...","id":"20191216_google_chrome_79_frissites_adatvesztes_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf56b5a-2a88-4cd1-88d1-368146484bfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_chrome_79_frissites_adatvesztes_android","timestamp":"2019. december. 16. 09:33","title":"Leállította a Google a Chrome androidos frissítését, mert adatokat \"töröl\" az új böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8646096d-d016-405a-b26b-73f734069f22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkar nélkül született a kis Jacob, és mindenhol azt mondták a szüleinek, így nem lehet jól működő karprotézise.","shortLead":"Felkar nélkül született a kis Jacob, és mindenhol azt mondták a szüleinek, így nem lehet jól működő karprotézise.","id":"20191215_karprotezis_hianyzo_felkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8646096d-d016-405a-b26b-73f734069f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38970e0f-71e3-48e6-a5b1-df59e284e6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_karprotezis_hianyzo_felkar","timestamp":"2019. december. 15. 15:10","title":"Műkarral ölelhette át testvérét a félkezű fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai Kasmír területén hosszú ideje nem férnek hozzá az internethez az állampolgárok, amelynek hátterében kormányzati okok állnak. Egy jogvédő szervezet szerint példátlan tiltásról van szó.","shortLead":"Az indiai Kasmír területén hosszú ideje nem férnek hozzá az internethez az állampolgárok, amelynek hátterében...","id":"20191216_india_kasmir_internet_hozzaferes_tiltasa_tuntetes_allampolgarsagi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9ad59-e2d7-450f-be1a-974b3592c300","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_india_kasmir_internet_hozzaferes_tiltasa_tuntetes_allampolgarsagi_torveny","timestamp":"2019. december. 16. 20:10","title":"Van egy ország, ahol 134 napja nincs internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Washington Post tényellenőrző programja összegzett: 1055 nap alatt 15 413-szer mondott hamis vagy félrevezető dolgokat az amerikai elnök.","shortLead":"A Washington Post tényellenőrző programja összegzett: 1055 nap alatt 15 413-szer mondott hamis vagy félrevezető...","id":"20191216_32_valotlan_allitast_tesz_naponta_Donald_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbea11a-94da-46f8-afa7-362c3b4eab69","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_32_valotlan_allitast_tesz_naponta_Donald_Trump","timestamp":"2019. december. 16. 15:06","title":"Akár napi 32 valótlan állítást is tesz Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyolcadikként ért célba a túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró hétvégéjének vasárnapi második futamán a malajziai Sepangban, előnye pedig így az összetettben 10 pontra csökkent a versenyt megnyerő argentin Esteban Guerrierivel (Honda) szemben.","shortLead":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyolcadikként ért célba a túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró...","id":"20191215_Rosszul_sikerult_Michelisznek_a_masodik_WTCRfutam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a0584b-ef1e-4588-b248-0ed3412cfb69","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Rosszul_sikerult_Michelisznek_a_masodik_WTCRfutam","timestamp":"2019. december. 15. 13:24","title":"Rosszul sikerült Michelisznek a második WTCR-futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek között a Fidesz frakcióvezetőjének és a volt polgármesternek is.","shortLead":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek...","id":"20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42425896-4eed-4f07-8673-d9bc447f9534","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","timestamp":"2019. december. 16. 12:49","title":"Pikó: Kocsis Máténak is jóvá kellett hagynia a kerületi lapot megjelenés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47171c29-710d-4e9f-95ec-3e057eb8f219","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Újraválasztása után nekiáll ellehetetleníteni a közszolgálati csatornát a miniszterelnök – állítja a Guardian.","shortLead":"Újraválasztása után nekiáll ellehetetleníteni a közszolgálati csatornát a miniszterelnök – állítja a Guardian.","id":"20191216_Boris_Johnson_celkeresztjebe_kerult_a_BBC","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47171c29-710d-4e9f-95ec-3e057eb8f219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305ce01b-550b-4032-bfd4-96e5c54c3f53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Boris_Johnson_celkeresztjebe_kerult_a_BBC","timestamp":"2019. december. 16. 13:40","title":"Boris Johnson célkeresztjébe került a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]