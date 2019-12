Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag kézbesítését – úgy is, hogy közben ők nem ülnek benne.

Újabb nagy autógyártó csatlakozott az Amazon kezdeményezéséhez, amelynek keretében már nemcsak házhoz, de autóhoz is kiszállítják a megrendelt csomagokat. A lehetőséggel 2018 tavasza óta élhetnek az Amazon Prime amerikai előfizetői, de csak azok, akiknek 2015 után gyártott autójuk van. A projekthez elsőként a General Motors és a Volvo csatlakozott, most pedig a Ford is bejelentette, hogy a vásárlóik élhetnek az Amazon kényelmi szolgáltatásával.

A felhasználóknak az androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető Key by Amazon nevű applikációt kell letölteniük, majd regisztrálniuk a járművüket a rendszerben. Ezek után az autóhoz tartozó, szintén androidos eszközökre, illetve iPhone-ra és iPadre is elérhető FordPass alkalmazásban össze kell kötni az appot az Amazon Prime felhasználói fiókkal, így lényegében csomagponttá válik a jármű.

© Ford

Az applikáció egy speciális tokent generál, amit csak egy meghatározott ideig lehet felhasználni. Az Amazon kézbesítője ebben az időintervallumban tudja csak kinyitni az autó csomagtartóját, így sem előtte, sem utána nem fér hozzá a kocsihoz.

A kézbesítés után a vásárló értesítést kap a telefonjára, így tudni fogja, ha a csomag megérkezett.

A lehetőséggel egyelőre csak az Egyesült Államokban lehet élni, de ha beválik, elképzelhető, hogy Európában is használható lesz a szolgáltatás.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.