Álmodozásba kezdtek a rajongók, miután a Sony még most sem mutatta meg, hogyan fest majd a 2020 karácsonyán megjelenő PlayStation 5 játékkonzol.

Miközben a konkurens Microsoft már lerántotta a leplet az új Xboxról, és időközben a nevét is frissítette, az új Playstationről szinte alig tudni valamit. Nem csak a gyakorlati teljesítményre kíváncsiak a rajongók, a dizájn is nagyon érdekli őket, de a Sony, úgy tűnik, még nem látja elérkezettnek az időt, hogy legalább utóbbit megmutassa a felhasználóknak.

Valószínűleg ezért is kezdett álmodozásba a ResetEra közössége, amely koncepcióképeket közölt az eddig megjelent információk alapján. A felvételek persze nem hivatalosak, csupán rajongói elképzelések a jövőre megjelenő konzol dizájnjáról. A fórumra több képet is kiraktak, ezek között pedig komolynak tűnő munkák is akadnak. Mint ez:

© ResetEra

© ResetEra

© ResetEra

© ResetEra

A dizájn alkotója úgy tervezte meg a házat, hogy az "V" alakban illeszkedjen a motorháztető alatti szerkezetre, miközben oldalt és hátul is szellőzőnyílásokat látni. A portok mindegyike hátul található, amely valószínűleg nem a legoptimálisabb, hiszen a géphez tartozó joystickot úgy nem annyira könnyű tölteni. (A PS4-en is ezért kell előre bedugni.) A tervezés rendkívül minimalista, hiszen nincsenek rajta felesleges gombok, csatlakozók, habár több fórumozó szerint épp ezért tűnik annyira élettelennek.

Azt, hogy a Sony mikor mutatja be az elkészült gépet, hivatalosan még most sem tudni. Arról viszont egyre több hír jelenik meg, hogy a japán gyártó február környékén tart valamit, amely akár a PS5 nagy napja is lehet.

