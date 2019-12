Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ee23fc4-dd65-41a8-a2c3-1205b95c814d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Pár nap múlva a vidéki vendégházak tulajdonosai is nagy bajba kerülhetnek, ha figyelmen kívül hagyják új kötelezettségüket.","shortLead":"Pár nap múlva a vidéki vendégházak tulajdonosai is nagy bajba kerülhetnek, ha figyelmen kívül hagyják új...","id":"20191220_Bajban_vannak_az_airbnbzok_es_a_videki_vendeghazak_tulajdonosai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee23fc4-dd65-41a8-a2c3-1205b95c814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e7db38-a5fb-46c3-a3f1-67a865e3d768","keywords":null,"link":"/360/20191220_Bajban_vannak_az_airbnbzok_es_a_videki_vendeghazak_tulajdonosai","timestamp":"2019. december. 20. 13:00","title":"Újabb fórumon lehet feljelenteni a titokban működő airbnb-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd639e1e-c59d-47c8-9ee7-fc5dfc42477a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit a végleges modell tökéletesítéshez használták.","shortLead":"A kocsit a végleges modell tökéletesítéshez használták.","id":"20191220_Hamarosan_elado_egy_Ferrari_F50_prototipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd639e1e-c59d-47c8-9ee7-fc5dfc42477a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29328e54-64ab-42db-a060-eaa5714be7c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Hamarosan_elado_egy_Ferrari_F50_prototipus","timestamp":"2019. december. 20. 09:38","title":"Hamarosan eladó egy Ferrari F50 prototípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel léphet piacra 2020-ban a technológia egyik legnagyobb óriása, az Apple.","shortLead":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel...","id":"20191219_apple_varhato_termekei_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0cb119-51cb-48ba-b44d-cc103c1b42db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_apple_varhato_termekei_2020","timestamp":"2019. december. 19. 10:03","title":"Belenéztek a kristálygömbbe: ezek az Apple-újdonságok érkezhetnek jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","shortLead":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","id":"20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22542b3-b4b4-4d56-9052-94299604dd97","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","timestamp":"2019. december. 19. 15:17","title":"Havonta kell igazolni a munkanélküliséget az ingyenes havi bérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló hamburger menü is átalakul.","shortLead":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló...","id":"20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07231269-fbf4-423e-ba2e-600ca597c6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","timestamp":"2019. december. 20. 08:33","title":"Megváltozik a Google Maps, lekapják az idegesítő részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit.","shortLead":"Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit.","id":"20191219_dunaujvaros_emberolesi_kiserlet_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41897ed3-4c9d-44d2-9a26-b180e20d0d99","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_dunaujvaros_emberolesi_kiserlet_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2019. december. 19. 10:21","title":"Sodrófával, kalapáccsal, vascsővel vertek össze több embert Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1458e2-7130-4b30-8442-9b7bee8322b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-ben szállhat fel először az X-59-es, a NASA és a Lockheed Martin közös fejlesztésű repülőgépe.","shortLead":"A tervek szerint 2021-ben szállhat fel először az X-59-es, a NASA és a Lockheed Martin közös fejlesztésű repülőgépe.","id":"20191220_nasa_lockheed_martin_szuperszonikus_repulogep_x_59","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1458e2-7130-4b30-8442-9b7bee8322b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749796ee-1ece-4fa4-82b3-99ce739f5ec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_nasa_lockheed_martin_szuperszonikus_repulogep_x_59","timestamp":"2019. december. 20. 12:03","title":"Elkezdték összeszerelni az új repülőgépet, ami 1500 km/h-val fog hasítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b0df-c29e-4bbe-99f1-51c698d4bab0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerepmodell is lehet belőle. Amerikában kipróbálták. ","shortLead":"Szerepmodell is lehet belőle. Amerikában kipróbálták. ","id":"20191220_Eloszor_tancolhatja_no_a_Diotoro_cimszerepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5228b0df-c29e-4bbe-99f1-51c698d4bab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9975be33-1850-4e4f-b7bc-466929775b31","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Eloszor_tancolhatja_no_a_Diotoro_cimszerepet","timestamp":"2019. december. 20. 15:21","title":"És ha a Diótörő egy nő, akkor mi van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]