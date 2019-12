Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten is kapott hasonló bejelentést a vasúttársaság. Akkor nem találták nyomát a rovaroknak.","shortLead":"A múlt héten is kapott hasonló bejelentést a vasúttársaság. Akkor nem találták nyomát a rovaroknak.","id":"20191218_vasut_mav_ruhatetu_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ab0175-706c-4fc1-80dc-3b861989ac25","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_vasut_mav_ruhatetu_vizsgalat","timestamp":"2019. december. 18. 13:36","title":"Újabb vasúti kocsiban láttak tetveket, a MÁV vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először sikerült feltérképezni az egy évvel ezelőtti kitörésével szökőárat okozó Anak Krakatau indonéz vulkán óceánfenékre lecsúszott részeit.","shortLead":"Először sikerült feltérképezni az egy évvel ezelőtti kitörésével szökőárat okozó Anak Krakatau indonéz vulkán...","id":"20191219_anak_krakatau_vulkan_viz_ala_kerult_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994c375a-875c-4b22-876b-3d516ca32f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_anak_krakatau_vulkan_viz_ala_kerult_resze","timestamp":"2019. december. 19. 15:03","title":"Olyan erősen tört ki a vulkán, hogy részben leomlott – most sikerült feltérképezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában. Magyarországon is megindult az aláírásgyűjtés.","shortLead":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában...","id":"20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81169b7f-edf1-477d-ac5d-b05789fe001c","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","timestamp":"2019. december. 18. 13:15","title":"A Netflix homoszexuális Jézusa már Magyarországon is borzolja a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Családtagjai is fizethetnek. Papíron nincs ennyi pénze a fideszes képviselőnek.","shortLead":"Családtagjai is fizethetnek. Papíron nincs ennyi pénze a fideszes képviselőnek.","id":"20191220_850_milliot_hajtana_be_Simonkatol_az_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a62fe-6bbe-4e4f-802d-702c970d5de0","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_850_milliot_hajtana_be_Simonkatol_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. december. 20. 07:29","title":"850 milliót hajtana be Simonkától az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f3f786-d236-48ab-b983-f16614c512bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Birtoklási vágy, mohóság, elégedetlenség – egy gyerekpszichológus szerint maradandó bajokat okozhat a gyerekeknek, ha túlzásba visszük az ajándékozást. ","shortLead":"Birtoklási vágy, mohóság, elégedetlenség – egy gyerekpszichológus szerint maradandó bajokat okozhat a gyerekeknek, ha...","id":"20191219_karacsony_ajandekozas_gyerekek_mohosag_pszichologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f3f786-d236-48ab-b983-f16614c512bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330bed47-2933-4381-9a0e-5111bec0655c","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_karacsony_ajandekozas_gyerekek_mohosag_pszichologus","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Ne halmozza el ajándékokkal a gyerekét, különben egy életre megemlegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán azzal próbál gyógyulni?","shortLead":"Talán azzal próbál gyógyulni?","id":"20191219_orban_viktor_facebook_poszt_recept_levai_aniko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce606965-f6cf-4ace-80dc-3710de0554b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_orban_viktor_facebook_poszt_recept_levai_aniko","timestamp":"2019. december. 19. 12:15","title":"Borkrémlevesről posztolt a beteg Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Maradhat a tavaly kialkudott 8 százalék, bár a szakszervezetek két számjegyű emelést akarnak.","shortLead":"Maradhat a tavaly kialkudott 8 százalék, bár a szakszervezetek két számjegyű emelést akarnak.","id":"20191219_Ugy_nez_ki_nem_lesz_nagyobb_minimalber_emeles_mint_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e83fdd-fb30-4b39-9775-b93f745ec830","keywords":null,"link":"/kkv/20191219_Ugy_nez_ki_nem_lesz_nagyobb_minimalber_emeles_mint_tavaly","timestamp":"2019. december. 19. 07:32","title":"Úgy néz ki, nem lesz nagyobb minimálbér-emelés, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37938485-4179-46bf-9302-4c79f3ab4b38","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mindent megtesz a kormány, hogy több gyerek szülessen az országban. Most a meddőségi kezeléseket tették ingyenessé, ehhez azonban hat magánintézményt államosítottak. A rendelkezés körül még rengeteg a kérdés, és az sem világos, hogy az egyébként is túlterhelt rendszer miért lesz attól jobb, ha teljesen a kormány irányítása alá került. ","shortLead":"Mindent megtesz a kormány, hogy több gyerek szülessen az országban. Most a meddőségi kezeléseket tették ingyenessé...","id":"20191219_allamositas_meddosegi_kezeles_kaali_forgacs_novak_lombikprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37938485-4179-46bf-9302-4c79f3ab4b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14524cd-f02a-45a6-a5f7-56b2ced43b83","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_allamositas_meddosegi_kezeles_kaali_forgacs_novak_lombikprogram","timestamp":"2019. december. 19. 18:12","title":"Államosít és ingyenessé teszi a meddőségi kezeléseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]