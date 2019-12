Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy nem készül új Nemzeti alaptanterv.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy nem készül új Nemzeti alaptanterv.","id":"20191220_Lemondasra_szolitotta_fel_Kaslert_a_pedagogus_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7360c7-367f-4ec3-87af-0724007cfff5","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Lemondasra_szolitotta_fel_Kaslert_a_pedagogus_szakszervezet","timestamp":"2019. december. 20. 16:28","title":"Lemondásra szólította fel Kásler Miklóst a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A független intézmények kezdenek magukhoz térni – mondta Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"A független intézmények kezdenek magukhoz térni – mondta Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója...","id":"20191221_Az_Amnesty_a_Fulkeben_Latszanak_a_repedesek_a_NERen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a4a01d-ecb6-444e-a351-96e4755b670e","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Az_Amnesty_a_Fulkeben_Latszanak_a_repedesek_a_NERen","timestamp":"2019. december. 21. 11:00","title":"Az Amnesty a Fülkében: Látszanak a repedések a NER-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","shortLead":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","id":"20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa0b692-b286-47e2-b7b9-674c63116ac1","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","timestamp":"2019. december. 21. 21:29","title":"Megnyerte a Klubvilágbajnokságot a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","shortLead":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","id":"20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ead74d-86cc-40b8-832e-7fceec0c69f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","timestamp":"2019. december. 21. 17:09","title":"Mennyire erős a magyar útlevél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cc0950-9866-4d5e-95f2-0c5502f332e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lövések nyomán az épület vízvezeték hálózata sérült meg. ","shortLead":"A lövések nyomán az épület vízvezeték hálózata sérült meg. ","id":"20191221_Valaki_ralott_a_Sopron_Plaza_epuletere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2cc0950-9866-4d5e-95f2-0c5502f332e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81670a02-6414-43b8-8c34-a6daa52d0016","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Valaki_ralott_a_Sopron_Plaza_epuletere","timestamp":"2019. december. 21. 14:29","title":"Valaki rálőtt a Sopron Pláza épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70add536-4b9c-4ed8-bfe0-69d2ff22d587","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A horvát rendőrség által tévesen kiutasított nigériai asztalitenisz játékosok elhagyták Boszniát.","shortLead":"A horvát rendőrség által tévesen kiutasított nigériai asztalitenisz játékosok elhagyták Boszniát.","id":"20191221_Hazamehetett_a_ket_menekultnek_nezett_es_taborba_zart_pinpongos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70add536-4b9c-4ed8-bfe0-69d2ff22d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c5955-9044-4c68-bec9-a8b9f25535b6","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Hazamehetett_a_ket_menekultnek_nezett_es_taborba_zart_pinpongos","timestamp":"2019. december. 21. 19:08","title":"Hazamehetett a két menekültnek nézett és táborba zárt pingpongos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73896556-ccb8-4772-ab0e-59e96b2ddf67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ellenzéki többségűvé lett közgyűlés első döntéseinek egyike volt ez.","shortLead":"Az ellenzéki többségűvé lett közgyűlés első döntéseinek egyike volt ez.","id":"201951_varosrehabilitacio18_lecsapottazellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73896556-ccb8-4772-ab0e-59e96b2ddf67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2cb8c-6ec7-4ec1-bb40-7c0a1508d576","keywords":null,"link":"/360/201951_varosrehabilitacio18_lecsapottazellenzek","timestamp":"2019. december. 22. 12:15","title":"Leváltották a Fidesz emberét a XVIII. kerület városfejlesztési cég éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5519b442-d3df-466f-b9e2-ee260f837624","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közúti forgalmi korlátozást vezettek be szombattól az ausztriai Tirol tartományban a síszezon idejére, és ez bosszúságot okoz nemcsak sok osztrák, de német és olasz autósnak is.","shortLead":"Közúti forgalmi korlátozást vezettek be szombattól az ausztriai Tirol tartományban a síszezon idejére, és...","id":"20191221_A_siszezon_idejere_forgalmi_korlatozas_az_ausztriai_Tirolban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5519b442-d3df-466f-b9e2-ee260f837624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078a213-9d8e-451b-8a3b-9ea3e7e5238b","keywords":null,"link":"/elet/20191221_A_siszezon_idejere_forgalmi_korlatozas_az_ausztriai_Tirolban","timestamp":"2019. december. 21. 11:11","title":"A síszezon idejére forgalmi korlátozás az ausztriai Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]