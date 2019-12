Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ca6e63b-673b-4677-b88d-58174da47add","c_author":"HVG","category":"360","description":"Világhírű divattervező, legendás filmrendező és az első űrsétáló is meghalt idén. Nélkülük lett kevesebb a világ 2019-ben.","shortLead":"Világhírű divattervező, legendás filmrendező és az első űrsétáló is meghalt idén. Nélkülük lett kevesebb a világ...","id":"20191222_Elhunytak_2019ben_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ca6e63b-673b-4677-b88d-58174da47add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9fb85-d318-44da-8b75-3f3a197db85a","keywords":null,"link":"/360/20191222_Elhunytak_2019ben_a_vilagban","timestamp":"2019. december. 22. 16:00","title":"Idén elment Lauda, Fonda és Gott - ők hunytak el 2019-ben a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":" A szezon végéig biztosan Hansi Flick marad a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője.","shortLead":" A szezon végéig biztosan Hansi Flick marad a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője.","id":"20191222_Ev_vegeig_biztosan_Flick_marad_a_Bayern_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240af72b-3f7b-4a39-b1a4-1f0b930d44e1","keywords":null,"link":"/sport/20191222_Ev_vegeig_biztosan_Flick_marad_a_Bayern_edzoje","timestamp":"2019. december. 22. 17:18","title":"Év végéig biztosan Flick marad a Bayern edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozás indult az ügyben.","shortLead":"Nyomozás indult az ügyben.","id":"20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6f9fee-3783-4238-8790-a46df22e73bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","timestamp":"2019. december. 21. 19:36","title":"A komlói sár ejtette csapdába a kamionost, aki 40 tonna szemetet rakott le illegálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tagjaik és szavazóik jelentős részét elveszítették a német politikát évtizedeken át felváltva vezető, de ma már csak együtt kormányképes szociáldemokraták és kereszténydemokraták. A nyertesek a Zöldek lehetnek.","shortLead":"Tagjaik és szavazóik jelentős részét elveszítették a német politikát évtizedeken át felváltva vezető, de ma már csak...","id":"201951__nemetorszagi_eroviszonyok__vesztes_spd_es_cdu__zoldek__neppartok_nepnelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d025b1af-647b-49f6-9c89-750f7999f914","keywords":null,"link":"/360/201951__nemetorszagi_eroviszonyok__vesztes_spd_es_cdu__zoldek__neppartok_nepnelkul","timestamp":"2019. december. 21. 08:15","title":"A német néppárti istenek alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5519b442-d3df-466f-b9e2-ee260f837624","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közúti forgalmi korlátozást vezettek be szombattól az ausztriai Tirol tartományban a síszezon idejére, és ez bosszúságot okoz nemcsak sok osztrák, de német és olasz autósnak is.","shortLead":"Közúti forgalmi korlátozást vezettek be szombattól az ausztriai Tirol tartományban a síszezon idejére, és...","id":"20191221_A_siszezon_idejere_forgalmi_korlatozas_az_ausztriai_Tirolban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5519b442-d3df-466f-b9e2-ee260f837624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078a213-9d8e-451b-8a3b-9ea3e7e5238b","keywords":null,"link":"/elet/20191221_A_siszezon_idejere_forgalmi_korlatozas_az_ausztriai_Tirolban","timestamp":"2019. december. 21. 11:11","title":"A síszezon idejére forgalmi korlátozás az ausztriai Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a7fc0-373c-4be5-8cfe-4a115054db1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kapott további frekvenciaengedélyt a hírközlési hatóságtól. ","shortLead":"Nem kapott további frekvenciaengedélyt a hírközlési hatóságtól. ","id":"20191221_Ma_ejfelkor_elhallgat_a_Civil_Radio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a7fc0-373c-4be5-8cfe-4a115054db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6cfdb5-5102-433f-be58-543ebc5ffe96","keywords":null,"link":"/kkv/20191221_Ma_ejfelkor_elhallgat_a_Civil_Radio","timestamp":"2019. december. 21. 18:29","title":"Ma éjfélkor elhallgat a Civil Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközileg elismert líbiai egységkormány öt országhoz fordult katonai segítségért, hogy kivédhesse az ország keleti részét ellenőrzése alatt tartó Halífa Haftar tábornok offenzíváját a főváros, Tripoli ellen. Erdogan török elnök korábban jelezte, ha kérik, török csapatok mennek a líbiai kormány segítségére.","shortLead":"A nemzetközileg elismert líbiai egységkormány öt országhoz fordult katonai segítségért, hogy kivédhesse az ország...","id":"20191221_A_tripoli_kormany_katonai_segitseget_kert_Haboru_fenyeget_a_Foldkozitengeren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84f60c7-035e-46f8-8bb9-25c07de81d06","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_A_tripoli_kormany_katonai_segitseget_kert_Haboru_fenyeget_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. december. 21. 10:12","title":"A tripoli kormány katonai segítséget kért. Háború fenyeget a Földközi-tengeren?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4301f6-6d97-42aa-b5af-ecb40b2d0014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb túlsúlyos szerelvényt kapcsoltak le a rendőrük. ","shortLead":"Újabb túlsúlyos szerelvényt kapcsoltak le a rendőrük. ","id":"20191221_A_Mercedes_terepjarot_mar_nem_kellett_volna_felrakni_a_trelerre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c4301f6-6d97-42aa-b5af-ecb40b2d0014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d13f1f9-7270-4289-84e4-169447d388e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191221_A_Mercedes_terepjarot_mar_nem_kellett_volna_felrakni_a_trelerre","timestamp":"2019. december. 21. 15:25","title":"A Mercedes terepjárót már nem kellett volna felrakni a trélerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]