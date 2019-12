Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","shortLead":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","id":"20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ead74d-86cc-40b8-832e-7fceec0c69f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","timestamp":"2019. december. 21. 17:09","title":"Mennyire erős a magyar útlevél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bíróság az év utolsó napján dönteni fog arról, hogy megbízható-e kormányalakítással Benjámin Netanjahu, a jelenlegi átmeneti kormány miniszterelnöke, aki ellen három vádiratot nyújt be az ügyészség - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bíróság az év utolsó napján dönteni fog arról, hogy megbízható-e...","id":"20191222_A_legfelsobb_birosag_donthet_Netanjahu_sorsarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d5c5bb-5423-47d8-8d26-da53e732a1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_A_legfelsobb_birosag_donthet_Netanjahu_sorsarol","timestamp":"2019. december. 22. 20:48","title":"A legfelsőbb bíróság dönthet Netanjahu sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgárt várnak.","shortLead":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel...","id":"20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c78a91c-34aa-4c28-9c4b-5bef3f68d87b","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","timestamp":"2019. december. 22. 08:20","title":"Elnököt választanak a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af01a19d-75de-4d05-9a57-abd54798a9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családja szombaton közleményben tudatta, hogy a londoni útján megbetegedett Mama Cax hétfőn, 30 éves korában elhunyt.","shortLead":"A családja szombaton közleményben tudatta, hogy a londoni útján megbetegedett Mama Cax hétfőn, 30 éves korában elhunyt.","id":"20191221_30_eves_koraban_meghalt_Mama_Cax_modell_rokkant_aktivista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af01a19d-75de-4d05-9a57-abd54798a9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c0eba-a9a9-49ed-abef-a0d1e3323a31","keywords":null,"link":"/elet/20191221_30_eves_koraban_meghalt_Mama_Cax_modell_rokkant_aktivista","timestamp":"2019. december. 21. 16:00","title":"30 éves korában meghalt Mama Cax modell, aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc200c2-4872-44b9-9fa5-12bba2b05ba4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok minden nem lehet hozzáfűzni ehhez a videóhoz. ","shortLead":"Sok minden nem lehet hozzáfűzni ehhez a videóhoz. ","id":"20191222_Ime_az_egy_loeros_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc200c2-4872-44b9-9fa5-12bba2b05ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8b1ce5-cfed-49d1-b512-cdba31ee93e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Ime_az_egy_loeros_auto","timestamp":"2019. december. 22. 11:58","title":"Íme, az egy lóerős autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RS Q3 lényegében úgy lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra, mint egy hamisítatlan sportkocsi. ","shortLead":"Az RS Q3 lényegében úgy lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra, mint egy hamisítatlan sportkocsi. ","id":"20191223_mar_kaphato_a_gyorben_gyartott_400_loeros_kompakt_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540144fc-b53e-4f34-ac45-a190a24d14e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_mar_kaphato_a_gyorben_gyartott_400_loeros_kompakt_divatterepjaro","timestamp":"2019. december. 23. 06:41","title":"Már kapható a Győrben gyártott 400 lóerős kompakt divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"2010-ben a magyarországi feketefenyők csaknem fele még nem szenvedett semmiféle betegségben, ma viszont már szinte mindegyik ilyen örökzöld fertőzött. A közismertebb erdeifenyők sincsenek túl jó állapotban, ennek a fajtának is már csak minden negyedik egyede egészséges.","shortLead":"2010-ben a magyarországi feketefenyők csaknem fele még nem szenvedett semmiféle betegségben, ma viszont már szinte...","id":"201951_a_feketefenyo_tundoklese_es_bukasa_kozelgobucsu_atuleveluektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cce015-59c2-44e5-8248-5b206902d116","keywords":null,"link":"/360/201951_a_feketefenyo_tundoklese_es_bukasa_kozelgobucsu_atuleveluektol","timestamp":"2019. december. 21. 12:00","title":"Kipusztulhat az összes feketefenyő a klímaváltozás és a fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adfd924-361d-4ae6-94a0-3e61daaf30e3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elindult a nevezés a Brillante - 2020 Hungarian Spirits Award elnevezésű nemzetközi párlatversenyre, amelyet jövő áprilisban rendeznek meg a Gyulai Pálinkafesztivál keretében.","shortLead":"Elindult a nevezés a Brillante - 2020 Hungarian Spirits Award elnevezésű nemzetközi párlatversenyre, amelyet jövő...","id":"20191221_Elindult_a_nevezes_a_Gyulai_Palinkafesztival_parlatversenyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4adfd924-361d-4ae6-94a0-3e61daaf30e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320d7e54-0605-4bbf-b654-d441cfcb146f","keywords":null,"link":"/elet/20191221_Elindult_a_nevezes_a_Gyulai_Palinkafesztival_parlatversenyere","timestamp":"2019. december. 21. 09:33","title":"Elindult a nevezés a Gyulai Pálinkafesztivál párlatversenyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]