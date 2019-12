Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. \r

","shortLead":"Egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. \r

","id":"20191223_Halalos_baleset_Nyirturanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce11f7a6-d811-4db3-8cce-eb30e0f7d805","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Halalos_baleset_Nyirturanal","timestamp":"2019. december. 23. 05:12","title":"Halálos baleset Nyírturánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70add536-4b9c-4ed8-bfe0-69d2ff22d587","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A horvát rendőrség által tévesen kiutasított nigériai asztalitenisz játékosok elhagyták Boszniát.","shortLead":"A horvát rendőrség által tévesen kiutasított nigériai asztalitenisz játékosok elhagyták Boszniát.","id":"20191221_Hazamehetett_a_ket_menekultnek_nezett_es_taborba_zart_pinpongos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70add536-4b9c-4ed8-bfe0-69d2ff22d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c5955-9044-4c68-bec9-a8b9f25535b6","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Hazamehetett_a_ket_menekultnek_nezett_es_taborba_zart_pinpongos","timestamp":"2019. december. 21. 19:08","title":"Hazamehetett a két menekültnek nézett és táborba zárt pingpongos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","shortLead":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","id":"20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397aba7-4db1-489b-b10c-c73fd9d2c468","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","timestamp":"2019. december. 23. 14:32","title":"Külföldi zsebtolvajokat fogtak el a budapesti karácsonyi vásárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bd2947-3904-480b-a588-fc30d26c2975","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A legendás japán játékfejlesztő, Hideo Kodzsima újdonságát az is szeretné kipróbálni, akinek nincs konzolja. Ezért is kapta a Death Stranding az idei HVGame-díjat.","shortLead":"A legendás japán játékfejlesztő, Hideo Kodzsima újdonságát az is szeretné kipróbálni, akinek nincs konzolja. Ezért is...","id":"20191221_hvgame_az_ev_jateka_2019_legjobb_videojatekai_death_stranding_kodzsima_star_wars_jedi_fallen_order_sekiro_shadows_die_twice","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bd2947-3904-480b-a588-fc30d26c2975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138f0c84-ba19-42cd-ae22-2f8c65ac1810","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_hvgame_az_ev_jateka_2019_legjobb_videojatekai_death_stranding_kodzsima_star_wars_jedi_fallen_order_sekiro_shadows_die_twice","timestamp":"2019. december. 21. 20:00","title":"Nehéz jobbat találni az év legfurcsább játékánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b051acb1-1983-4f8c-9642-b368fc1a6fb6","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Két anakronizmus vagy valami más? Csizmadia Ervin fontosnak tartotta elővenni Kis János 2013-ban írt történelmi tablóját a Fideszről és az MSZP-ről.","shortLead":"Két anakronizmus vagy valami más? Csizmadia Ervin fontosnak tartotta elővenni Kis János 2013-ban írt történelmi...","id":"20191223_Ket_anakronizmus_vagy_valami_mas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b051acb1-1983-4f8c-9642-b368fc1a6fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ca6f87-a8e7-4ab9-a84f-c86169c932cc","keywords":null,"link":"/360/20191223_Ket_anakronizmus_vagy_valami_mas","timestamp":"2019. december. 23. 07:00","title":"A '89-eshez mérhető, de tartósabb megegyezés lehetősége - Csizmadia Ervin elemzi Kis János írását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgárt várnak.","shortLead":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel...","id":"20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c78a91c-34aa-4c28-9c4b-5bef3f68d87b","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","timestamp":"2019. december. 22. 08:20","title":"Elnököt választanak a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Durván 50 milliárdot kaszáltak az elmúlt években. ","shortLead":"Durván 50 milliárdot kaszáltak az elmúlt években. ","id":"20191223_Mar_meg_is_erkezett_Felcsutra_az_11_milliardos_tao_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcb68a5-f9ab-48c9-a6cf-2cdb63967c24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Mar_meg_is_erkezett_Felcsutra_az_11_milliardos_tao_tamogatas","timestamp":"2019. december. 23. 13:46","title":"Már meg is érkezett Felcsútra az 1,1 milliárdos tao támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politikus családjában nagy az öröm.","shortLead":"A politikus családjában nagy az öröm.","id":"20191222_Ez_mar_bizony_tobb_mint_egy_fel_focicsapat__Ujhelyi_Istvan_ismet_apa_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca8a5dd-7c83-46bd-8189-395033064f14","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Ez_mar_bizony_tobb_mint_egy_fel_focicsapat__Ujhelyi_Istvan_ismet_apa_lesz","timestamp":"2019. december. 22. 11:32","title":"\"Ez már bizony több, mint egy fél focicsapat\" - Ujhelyi István ismét apa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]