Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban bírják az igénybevételt, egyszerűbb a használatuk és pontosabbak is. Ez különösen a túrázóknak lehet fontos, az ő számukra is készült az általunk is kipróbált Mio Cyclo 215, illetve a 605 HC típusú készülék.

A maximalista túrázóknak készült a korábban inkább autós navigációs eszközeiről ismert Mio kerékkáros GPS-szériájának csúcsmodellje, a Cyclo 605 HC: a négycolos képernyő egy töltéssel akár 15 óráig is kibírja, a komputerbe Európa 38 országának teljes kerékpára útvonal hálózatát töltötték fel. A 605-öst a Bluetoothnál alacsonyabb energiaigényű vezetéknélküli adatátviteli technológia, az ANT+ köti össze a sebesség- és tempóérzékelővel, valamint a szetthez tartozó pulzusmérővel. A 605 HC a wifi-hálózatokhoz is csatlakozik, így számítógép nélkül lehetséges a MioShare fiókokkal való szinkronizálás, illetve az útvonalak megosztása. A Cyclo magyarul is elérhető menürendszere logikus és könnyen érthető, az is gyorsan megtanulja a készülék kezelését, aki korábban nemigen használt kerékpáros navigációt. A HC jelzés egyébként azt jelenti, hogy a navigációs eszköz mellé jár pulzus- (heart rate) és pedálfordulatmérő (cadence) is.

A négycolos, túrázáshoz alkalmas, ütésálló színes érintőképernyő a legerősebb napsütésben is jól olvasható, az ikonok jól kezelhetőek, s ha szakad az eső, akkor sincs baj: a készülék IPX7 por és vízállósági szabványt kapott, ez azt jelenti, hogy ha éppen ahhoz támad kedvünk, fél óráig is áztathatjuk a Cyclót egyméteres vízben. A térképek folyamatosan frissülnek, s a 605 HC-ba is bekerült a Surprise Me, azaz Lepj meg funkció, amely a kerekezésre szánt idő, illetve a távolság megadása után három különböző útvonalat is javasolt a bringázónak. A korábbi csúcsmodellt, az 505-öst felváltó 605-ös nem csak a túrázáshoz kiváló, a készülék a beltéri edzésekhez is használható. Az ANT+ és wifi mellett a 605 HC-ben Bluetooth is működik, így a szinkronizált telefonról letölthetőek a különféle közösségi oldalakról érkezett üzenetek is, s a készülék a bejövő hívásokat is jelzi. A 605 HC ára egy közepes tudású okostelefonéval vetekszik, 130 ezer forint körül van.

A kistestvér is jó testvér

A 605 HC-nál kisebb, 114x68X14 milliméteres 151 grammos tömegű és 3,5 colos képernyővel érkező Cyclo 215 inkább a városi, illetve a főként aszfaltozott kerékpárutakon közlekedés számára ideális. A 215-ös modell IPX5-ös vízállósági besorolást kapott, ez azt jelenti, hogy a készülék kisnyomású vízsugár ellen legfeljebb 3 percig védett. Míg a „nagytestvérhez” hasonlóan a 215-ösön is elérhető a Surprise Me funkció és célpontokat cím, a térképen kijelölt hely, illetve hasznos helyek (POI) is ki lehet választani, a kisebb készülékben a kommunikáció feladatokat csak az ANT+ látja el, s a szinkronizálást az USB minicsatlakozón lehet elvégezni. A 215-ös is szinkronizálható a MioShare fiókokkal, és a szinkronizálás után itt is elérhető minden fontos adat: az utvónal térképe, a távolság, a sebesség, illetve a szintkülönbség.

A 215-ös érintőképernyője is jól olvasható, minimálisan tükröződik, s egy töltéssel elérhető üzemideje is 10-11 óra körül van, ha a bringás nem erőlteti túl a háttérvilágítást. Míg a vad terepeken sokat hajtó szakértők azt állítják, az egészen kis ösvények nincsenek rajta a Cyclo 215-ös térképein, a kerekezők túlnyomó többsége nem is „vetemedne” arra, hogy a térképen nem látszó csapásokat célozza meg a bringájával. A színes képerős készülék ára 70 ezer forint körül van, ebben a kategóriában ez egészen versenyképes ár.

Okostelefon vs. bringáskomputer

Ugyan sokan állítják azt, hogy az okostelefonok korában nincs feltétlenül szükség a dedikált biciklis navigációs berendezésekre, a kormányra szerelhető komputereknek több előnyük is van a telefonokkal szemben. A legfontosabb az, hogy a navigációs készülékek jobban bírják az igénybevételt: egy borulás könnyen kivégezhet egy telefont, míg a komputernek jó esélye van a túlélésre. Az esőben való bringázás során is jobban teljesítenek a komputerek, ugyan vannak vízálló telefontartók, viszont a tasakban már rosszabbul látszik a képernyő és nehezebben kezelhető az érintőképernyő is. És az is valószínű, hogy az okostelefonok akkumulátora kevesebb ideig bírja ki egy töltéssel, mint a bringáskomputereké, a túrázás közben viszont nem árt, ha az embernél van egy működőképes telefon, amelynek szufláját nem a GPS-applikáció merítette le.

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.