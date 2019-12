Találtak egy 386 000 000 éves erdőt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra, hogy átadjuk magunkat a kedvenc könyveinknek. Azoknak, amelyeket nem lehet rohanva, a villamoson olvasni. Amelyekhez nyugalom, csend, egy kis egyedüllét és egy jó meleg takaró kell. Azoknak, amelyeket valamiért újra és újra előveszünk, mert szeretjük, amivé leszünk általunk, hogy elvarázsolnak, hogy felkészítenek az új évre, hogy kiszakítanak minket mindabból, amiből már nagyon elegünk van december végére. A hvg.hu Élet + Stílus rovatának bekuckózásra kiváló, nagyon szubjektív könyvajánlóját adjuk ajándékba olvasóinknak. ","shortLead":"Előfordul, hogy éppen az ünnepkört kifejező szimbólumokkal találkozunk. ","id":"20191227_Nem_mindegy_mirol_almodunk_karacsonykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0039e8cf-5b6d-4b4e-960f-806a328b11d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba24d2b2-f9e2-428f-a3bf-8ca09a36fd0d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191227_Nem_mindegy_mirol_almodunk_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 27. 07:30","title":"Nem mindegy, miről álmodunk karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a negyedik, befejező rész.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a negyedik...","id":"20191227_2019_hazai_kronikaja__4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c1c693-4c69-43c3-9e66-e06e521fb725","keywords":null,"link":"/360/20191227_2019_hazai_kronikaja__4","timestamp":"2019. december. 27. 12:00","title":"Keménykedett a Fidesz, a választók megbüntették – 2019 hazai krónikája / 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","shortLead":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","id":"20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e69563-42ee-4648-8564-36851c113eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","timestamp":"2019. december. 25. 19:12","title":"A magyar rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baskírföldi zongarművész halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20 feltételezett tagját Isztambulban.\r

\r

