„Az Apple azt tette, amihez a legjobban ért: bonyolult alkalmazásokat egyszerűvé, ugyanakkor még erőteljesebbé formálni”

– idézte a vállalat 2001. január 9-én közreadott közleménye Steve Jobs vezérigazgatót annak kapcsán, hogy megjelent az iTunes, állítása szerint a világ legjobb és legkönnyebben használható zenemenedzselő programja.

Ez utóbbi kitételt később már maga Jobs sem gondolta komolyan: a pc-s felhasználók körében igen népszerű Winamp ellenében piacra dobott iTunes még az Apple-társalapító regnálása alatt indult el az úton, amelynek végén multimédiás káoszba fulladt. A kezdetben az iPod médialejátszók tartalmát és a számítógépen lévő dalokat menedzselő szoftverbe hamarosan digitális zenebolt került, később zene- és videólejátszóvá vált, majd jöttek az online rádióadások (podcastok), aztán az e-könyvek is beköltöztek, egy időben az iPhone-ok aktiválásához is iTunes kellett, majd a telefonokon lévő multimédiás tartalmak és alkalmazások számítógépes kezeléséhez is szükség volt rá.

[Steve Jobs hat iparágat is forradalmasított]

A 2010-es évek elejére az iTunes már minden volt, csak átlátható és könnyen használható nem. Majdnem egy évtizedet kellett rá várni, de ezt most maga az Apple is elismerte. Nehéz másképp értelmezni, hogy múlt héten, az idei WWDC fejlesztői konferencia nyitóelőadásán – ahol rengeteg újdonságot bejelentettek – a szoftverfejlesztésért felelős Craig Federighi alelnök néhány szúrós poénnal harangozta be az iTunes átalakítását: talán böngészőnek is jó lenne, vagy naptárfunkciót kellene még beletenniük, de talán beépítenék még az e-maileket is. Persze egyik sem fog megtörténni, a nehézkesen használható, erőforrás-igényes iTunest inkább háromfelé – a zenés Music alkalmazásra, a videós TV-re és a Podcastsra – választja szét az Apple.

Ám kellemetlen csavar az egyszerűsítésről szóló történetben, hogy a változás csak a Macintosh számítógépeken lép életbe, a Windows operációs rendszerrel futó masinákon egyelőre minden marad a régiben. Úgy tudni, az iPhone-okon ezután is lesz egy iTunes Store nevű alkalmazás, melyben a digitális tartalmakat (zenéket, filmeket) lehet majd megvásárolni.

Hogy melyik platformon mihez meddig ragaszkodik még az Apple, azt egyelőre nehéz megjósolni. Azt viszont fel lehet idézni, hogy a kétségbeesés szélére került vállalathoz bő tizenegy évi kihagyás után visszatért Steve Jobs azzal kezdte az Apple újbóli felfuttatását, hogy mindent leegyszerűsített: a termékportfóliót, a termékek nevezéktanát, a vállalat hirdetéseit és a szoftvereket. Ez a kilencvenes évek végén történt. Aztán eljött 2001, és megjelent a színpadon Jobs az iTunesszal.

