Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ross LaJeunesse 2008-tól egészen 2019 májusáig kommunikációs vezetőként dolgozott a Google-nél, szenátorként azonban megregulázná a nagy technológiai vállalatokat.","shortLead":"Ross LaJeunesse 2008-tól egészen 2019 májusáig kommunikációs vezetőként dolgozott a Google-nél, szenátorként azonban...","id":"20200103_google_emberi_jogok_ross_lajeunesse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86312c14-1807-4c33-87d2-48b92c2db748","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_google_emberi_jogok_ross_lajeunesse","timestamp":"2020. január. 03. 13:03","title":"Leleplező nyilatkozatot tett a Google-ről egy volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan festhet az olasz sportkocsi-gyártó első SUV modellje.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan festhet az olasz sportkocsi-gyártó első SUV modellje.","id":"20200102_jon_a_ferrari_elso_divatterepjaroja_suv_purosangue","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4021c49-4526-4c0c-9fef-72b036bae5d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_jon_a_ferrari_elso_divatterepjaroja_suv_purosangue","timestamp":"2020. január. 02. 08:21","title":"Jön a Ferrari első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e0ab41-8401-4e22-8b50-031e6b50eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Törlesztette régi adósságát a Samsung, megérkeztek ugyanis a tavalyi Note10 és S10 olcsóbb, de egyáltalán nem gyenge kiadásai.","shortLead":"Törlesztette régi adósságát a Samsung, megérkeztek ugyanis a tavalyi Note10 és S10 olcsóbb, de egyáltalán nem gyenge...","id":"20200103_samsung_galaxy_s10_lite_note10_lite_ar_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4e0ab41-8401-4e22-8b50-031e6b50eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4423c0-7489-449b-a847-55b2d70d2640","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_samsung_galaxy_s10_lite_note10_lite_ar_specifikacio","timestamp":"2020. január. 03. 17:55","title":"Alighogy elkezdődött 2020, a Samsung máris bemutatott két új mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f9a193-195b-4ff7-8df7-e7254e23ebdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még szilveszterkor menekült több ezer ember a tengerpartra, a haditengerészet egy hajója most kezdte el a mentést.","shortLead":"Még szilveszterkor menekült több ezer ember a tengerpartra, a haditengerészet egy hajója most kezdte el a mentést.","id":"20200103_Az_ausztral_haditengereszet_menti_a_bozottuzek_miatt_egy_varos_lakoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f9a193-195b-4ff7-8df7-e7254e23ebdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0d55be-bf9e-49f5-badc-4d35b5cf6db0","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Az_ausztral_haditengereszet_menti_a_bozottuzek_miatt_egy_varos_lakoit","timestamp":"2020. január. 03. 11:23","title":"Az ausztrál haditengerészet menti egy város lakóit a bozóttüzek miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megsértette az EU tisztességes tárgyalásra vonatkozó normáit a zágrábi bíróság a Mol és a volt horvát miniszterelnök elleni per során – erre jutottak a szakértők, akiket Hernádi Zsolt ügyvédei kértek fel az eljárás megvizsgálására.","shortLead":"Megsértette az EU tisztességes tárgyalásra vonatkozó normáit a zágrábi bíróság a Mol és a volt horvát miniszterelnök...","id":"20200102_Sulyos_szabalytalansagokkal_vadoljak_a_horvat_birosagot_Hernadi_Zsolt_elitelese_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08d2e99-8a07-4b1d-8033-8a978bec697f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_Sulyos_szabalytalansagokkal_vadoljak_a_horvat_birosagot_Hernadi_Zsolt_elitelese_utan","timestamp":"2020. január. 02. 15:32","title":"Súlyos szabálytalanságokkal vádolják a horvát bíróságot Hernádi Zsolt elítélése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint továbbra is nagyon leterheltek a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó ápolók.\r

","shortLead":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint továbbra is nagyon leterheltek a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó...","id":"20200102_egeszsegugy_apolo_szakdolgozo_fekvobeteg_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78749ee9-ddcb-44d5-b7ad-6b4e472f81bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_egeszsegugy_apolo_szakdolgozo_fekvobeteg_ellatas","timestamp":"2020. január. 02. 06:39","title":"25 ezer ápoló hiányzik az egészségügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredményesek voltak a koalíciós tárgyalások a konzervatív Osztrák Néppárt és a Zöldek között.","shortLead":"Eredményesek voltak a koalíciós tárgyalások a konzervatív Osztrák Néppárt és a Zöldek között.","id":"20200102_osztrak_kormany_koalicio_ovp_zoldek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cceb539-6c91-448e-8c05-758bccbf384d","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_osztrak_kormany_koalicio_ovp_zoldek","timestamp":"2020. január. 02. 05:47","title":"Megállapodtak az osztrák kormányalakításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A swimswam.com egyik listáján Milák Kristóf, a másikon Hosszú Katinka került előkelő helyre.","shortLead":"A swimswam.com egyik listáján Milák Kristóf, a másikon Hosszú Katinka került előkelő helyre.","id":"20200103_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_michael_phelps_swimswam_hosszu_katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431412bf-8b9a-4c3d-a0a0-8609e275c906","keywords":null,"link":"/sport/20200103_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_michael_phelps_swimswam_hosszu_katinka","timestamp":"2020. január. 03. 15:43","title":"Milák Kristóf világcsúcsát választották a tavalyi év legnagyobb úszásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]