Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e223406f-c3f5-4db4-904c-152b9a345317","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tavaly hatodik alkalommal adták át az Esterházy Magánalapítvány által életre hívott, kétévente odaítélt Esterházy Art Awardot, ami gyorsan a fiatal – 45 év alatti – művészeknek adható egyik legrangosabb hazai elismeréssé nőtte ki magát. ","shortLead":"Tavaly hatodik alkalommal adták át az Esterházy Magánalapítvány által életre hívott, kétévente odaítélt Esterházy Art...","id":"202001_tarlat__short_list_2019_esterhazy_art_award","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e223406f-c3f5-4db4-904c-152b9a345317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a86c7c7-2e43-42cb-a9b0-7adc80d32f05","keywords":null,"link":"/360/202001_tarlat__short_list_2019_esterhazy_art_award","timestamp":"2020. január. 03. 13:30","title":"A fiatalabb művészeknél már nem az absztrakt a trendi, hanem a képek manipulációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szerint még nincs kész, de már így is igen hatékonynak tűnik az a szoftver, amit az emlőrák pontosabb diagnosztizálására fejlesztettek ki a DeepMind szakemberei.","shortLead":"A Google szerint még nincs kész, de már így is igen hatékonynak tűnik az a szoftver, amit az emlőrák pontosabb...","id":"20200102_google_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_emlorak_mellrak_diagnozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cb63d5-1172-41af-bd2b-5e926021e42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_google_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_emlorak_mellrak_diagnozis","timestamp":"2020. január. 02. 17:03","title":"Pontosabban diagnosztizálja a mellrákot a Google mesterséges intelligenciája, mint az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a857593-f463-4375-8697-1e2a8a800ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esetről maga a népszerű író számolt be közösségi oldalán és blogján.","shortLead":"Az esetről maga a népszerű író számolt be közösségi oldalán és blogján.","id":"20200104_Osszeesett_az_utcan_es_megserult_Lakatos_Levente","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a857593-f463-4375-8697-1e2a8a800ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323455c9-412c-434f-bfbf-9d9ef815ff9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Osszeesett_az_utcan_es_megserult_Lakatos_Levente","timestamp":"2020. január. 04. 12:00","title":"Összeesett az utcán és megsérült Lakatos Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6cf2b7-341a-49c5-b8cb-54ee41197643","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Norvégiában, a hétszázezres Oslóban.","shortLead":"Norvégiában, a hétszázezres Oslóban.","id":"20200104_Van_egy_fovaros_Europaban_ahol_osszesen_egy_ember_halt_meg_kozlekedesi_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6cf2b7-341a-49c5-b8cb-54ee41197643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8f2be7-2e21-4bc6-8a08-254548fadb8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Van_egy_fovaros_Europaban_ahol_osszesen_egy_ember_halt_meg_kozlekedesi_balesetben","timestamp":"2020. január. 04. 09:40","title":"Van egy főváros Európában, ahol összesen egy ember halt meg közlekedési balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica jól van.","shortLead":"A cica jól van.","id":"20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397be6c4-5be4-4a8d-a577-4dd27c0196e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 04. 13:14","title":"Autó motorteréből mentettek macskát a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbe4d0a-675a-476f-b32f-536a56b2f54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen emberölés gyanúja miatt indítottak eljárást.","shortLead":"A férfi ellen emberölés gyanúja miatt indítottak eljárást.","id":"20200103_elfogtak_az_oroszlanyi_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe4d0a-675a-476f-b32f-536a56b2f54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6b1e3b-ebb8-473c-801e-da717ca31815","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_elfogtak_az_oroszlanyi_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. január. 03. 11:31","title":"Elfogták az oroszlányi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek teljesen jégmentes időszakok. Az élővilág pusztul, viszont lassacskán megnyílnak a hajózási útvonalak, és kitermelhetővé válnak a természeti kincsek. Sok azonban a vitatott kérdés, az biztos, hogy Oroszország katonailag és jégtörő hajókkal is nagyon jó pozícióban van.","shortLead":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek...","id":"20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bc4ace-e8d0-47fa-940d-596340fe751f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","timestamp":"2020. január. 03. 06:30","title":"Jégmentes és politikailag forró terület lesz az Északi-sark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A swimswam.com egyik listáján Milák Kristóf, a másikon Hosszú Katinka került előkelő helyre.","shortLead":"A swimswam.com egyik listáján Milák Kristóf, a másikon Hosszú Katinka került előkelő helyre.","id":"20200103_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_michael_phelps_swimswam_hosszu_katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431412bf-8b9a-4c3d-a0a0-8609e275c906","keywords":null,"link":"/sport/20200103_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_michael_phelps_swimswam_hosszu_katinka","timestamp":"2020. január. 03. 15:43","title":"Milák Kristóf világcsúcsát választották a tavalyi év legnagyobb úszásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]