[{"available":true,"c_guid":"3b9795f4-89bb-4dc8-a37b-dc79d86be697","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Andrassew Ivánra emlékezik január 14-én, kedden este 7-kor a Spinoza Házban a nevét viselő civil társaság és vendégeik. A társaság által nagyra tartott író, újságíró halálának ötödik évfordulóján is átadunk egy általa faragott jelképet, egy sámlit, amire nemcsak ülni lehet, hanem állni is, ha valaki távolabbra nézne. A díjazottat azok közül választottuk, akik ezt már megtették. ","shortLead":"Andrassew Ivánra emlékezik január 14-én, kedden este 7-kor a Spinoza Házban a nevét viselő civil társaság és vendégeik...","id":"20200106_Andrassewemlekest_a_Spinoza_Hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b9795f4-89bb-4dc8-a37b-dc79d86be697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97055124-23b2-4bce-8048-cb1ecdb32f09","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Andrassewemlekest_a_Spinoza_Hazban","timestamp":"2020. január. 06. 14:47","title":"Andrassew-emlékest a Spinoza Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter közölte: szigorítani fogják a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását ugyanakkor kizárta.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter közölte: szigorítani fogják a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit. Az Isztambuli...","id":"20200106_varga_judit_gyori_csaladirtas_szirogitas_felteteles_szabadlabra_helyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cdaafd-8a46-4ce0-afd6-1f077e8dbe43","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_varga_judit_gyori_csaladirtas_szirogitas_felteteles_szabadlabra_helyezes","timestamp":"2020. január. 06. 18:58","title":"Videóban ígér szigorítást Varga Judit a győri családirtás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","shortLead":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","id":"20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c818c2c-93a3-4572-8f7a-a8206cbbb0a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","timestamp":"2020. január. 05. 16:15","title":"Kilónként közel kétmillió forintért kelt el egy tonhal Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nem örülne, ha Kína amerikai elemeket felhasználva tenne szert behozhatatlan előnyre a mesterséges intelligencia terén. Első körben az objektumfelismerésnél hasznos szoftverelemekre vezetnek be exporttilalmat.","shortLead":"Az Egyesült Államok nem örülne, ha Kína amerikai elemeket felhasználva tenne szert behozhatatlan előnyre a mesterséges...","id":"20200106_mesterseges_intelligencia_egyesult_allamok_kina_exporttilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f991631-d340-4fa5-80b1-74ea592e5e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_mesterseges_intelligencia_egyesult_allamok_kina_exporttilalom","timestamp":"2020. január. 06. 07:03","title":"Az USA kormánya megtiltotta, hogy bárki spéci mesterséges intelligenciát adjon el Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk egy részletet.","shortLead":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik...","id":"20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28774b13-8ad6-4f56-ad43-28362cb4a3ef","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","timestamp":"2020. január. 05. 19:15","title":"„Az igazi művészet titkolja, hogy művészet” – Eric Idle Angliáról, Amerikáról és a Monty Pythonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e34b3e-03f1-43d8-94b0-d8030cc7cf22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agility Robotics Digit nevű eszközét egyelőre ember irányítja, de van már olyan művelet, amit önállóan végez el.","shortLead":"Az Agility Robotics Digit nevű eszközét egyelőre ember irányítja, de van már olyan művelet, amit önállóan végez el.","id":"20200106_agility_robotics_digit_csomagszallito_robot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2e34b3e-03f1-43d8-94b0-d8030cc7cf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193572b6-83a3-4c2e-a3bb-6fcbf1aaa1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_agility_robotics_digit_csomagszallito_robot","timestamp":"2020. január. 06. 09:33","title":"Piacra dobták a robotot, amitől hatékonyabb lehet a csomagküldés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2607f2d-a9c3-4ad5-b388-9b4ab433e332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség 11 személy ellen emelt vádat az Állami Számvevőszék narancssárga festékkel való lekenése miatt.","shortLead":"Az ügyészség 11 személy ellen emelt vádat az Állami Számvevőszék narancssárga festékkel való lekenése miatt.","id":"20200106_Vadat_emeltek_Gulyas_Martonek_ellen_az_Allami_Szamvevoszek_lefestese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2607f2d-a9c3-4ad5-b388-9b4ab433e332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ac0143-9dbf-4b9e-8785-229b29eb033d","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vadat_emeltek_Gulyas_Martonek_ellen_az_Allami_Szamvevoszek_lefestese_miatt","timestamp":"2020. január. 06. 09:55","title":"Vádat emeltek az Állami Számvevőszék összefestése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe3b21e-2780-4e80-b190-20ad766226dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200105_kek_feny_szuro_hatasa_spacex_starlink_egbolt_apple_iphone_2020_bds_gps_wizzair_madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3b21e-2780-4e80-b190-20ad766226dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616a5c7-7b70-4b4a-90b5-a27eba65352f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_kek_feny_szuro_hatasa_spacex_starlink_egbolt_apple_iphone_2020_bds_gps_wizzair_madrid","timestamp":"2020. január. 05. 12:00","title":"Ez történt: rájöttek, hogy mégsem mindig hasznos a telefonok kékfény-szűrő funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]