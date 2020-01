Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves múltjából.","shortLead":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves...","id":"202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bdb1df-76f9-4c79-a077-f28950435eca","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 07. 10:00","title":"Mi a betegség? Volt, amikor a szerelmet is annak tartották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe45328-6bad-430b-ac63-8c3e3c931b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.","shortLead":"Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.","id":"20200107_penzmosas_elleni_szabalyok_ugyfel_atvilagitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fe45328-6bad-430b-ac63-8c3e3c931b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d4a7d1-18e1-4ff6-b527-a5658ffc6cd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_penzmosas_elleni_szabalyok_ugyfel_atvilagitas","timestamp":"2020. január. 07. 06:12","title":"Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg olyan lesz a kormány 2020-as gazdaságvédelmi akcióterve, mint a 2019-es volt: lesznek benne már bejelentett lépések, az adórendszer kisebb reszelgetése, célzott támogatások, esetleg egy kis célzott áfacsökkentés. Rég szükség lenne egy átfogó reformra, de a kormány eddig se mert belevágni, és most ráadásul 500 milliárdos megszorításra készül.","shortLead":"Valószínűleg olyan lesz a kormány 2020-as gazdaságvédelmi akcióterve, mint a 2019-es volt: lesznek benne már...","id":"20200106_Gazdasagvedelmi_akcioterv_a_migransozasba_oltott_rezsicsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61a4e7d-0a9b-4934-88e7-236e06f57d60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_Gazdasagvedelmi_akcioterv_a_migransozasba_oltott_rezsicsokkentes","timestamp":"2020. január. 06. 12:25","title":"Gazdaságvédelmi akcióterv: a migránsozásba oltott rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Bencsik András vádlott lett becsületsértés miatt, mivel a másodfokon eljáró bíróság úgy döntött, mégis folytatni kell a Nagy Blanka által kezdeményezett, egyszer már megszüntetett eljárást - tudta meg a hvg.hu. A trágár beszéde miatt ismert diáklányra támadó NER-megmondók közül így Bencsik esetében is a bíróság dönti el: belefér-e az a (vissza)trágárkodás, hogy „szívélyes üdvözlettel” gyakorlatilag leribancozta az akkor 18 éves lányt. A kormányoldali sajtó másik állandó szereplője, Bayer Zsolt ellen szintén becsületsértés miatt folytatódik hamarosan az eljárás, csak ellene Nagy \"proli, kretén, barom állat\"-nak minősítése miatt.



","shortLead":"Bencsik András vádlott lett becsületsértés miatt, mivel a másodfokon eljáró bíróság úgy döntött, mégis folytatni kell...","id":"20200106_Nagy_Blanka_nem_all_le_Bayer_Zsolt_utan_Bencsik_is_vadlott_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5796ca7a-fded-454d-877c-c1cfc37317ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Nagy_Blanka_nem_all_le_Bayer_Zsolt_utan_Bencsik_is_vadlott_lett","timestamp":"2020. január. 07. 09:11","title":"Nagy Blanka nem áll le: Bayer Zsolt után a ribancozó Bencsik is vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember végén egy igazán különleges telefont mutatott be a Xiaomi. Akkor azt mondta, hogy az év végén már kézbe is lehet majd venni a Mi MIX Alphát. Erre azonban nem került sor, és egyelőre maga a gyártó sem tudja, hogy mikorra ígérheti.","shortLead":"Szeptember végén egy igazán különleges telefont mutatott be a Xiaomi. Akkor azt mondta, hogy az év végén már kézbe is...","id":"20200106_xiaomi_mi_mix_alpha_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49884fd-5ec5-44ae-9e0c-54821476348b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_xiaomi_mi_mix_alpha_keses","timestamp":"2020. január. 06. 13:03","title":"De hol van a Xiaomi forradalmi, tényleg csupa kijelzős telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavalyelőtt még 120 ezren jelentkeztek nyelvvizsgára, 2019-ben már csak 111 ezren.","shortLead":"Tavalyelőtt még 120 ezren jelentkeztek nyelvvizsgára, 2019-ben már csak 111 ezren.","id":"20200106_Kevesebb_diak_ment_nyelvvizsgazni_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0d43bc-a2f2-4a3e-a867-e1a3e7d994a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_Kevesebb_diak_ment_nyelvvizsgazni_tavaly","timestamp":"2020. január. 06. 05:15","title":"Kevesebb diák ment nyelvvizsgázni tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. Ez mindenféle léptékben hatalmas távolság, éppen ezért megrázó, hogy még a túlpart lakói elé is aggasztó kép tárul. A háttérben felsejlik a klímaváltozás.","shortLead":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. Ez mindenféle...","id":"20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92020e9d-94bf-49c2-b490-59cd6f8c0bd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","timestamp":"2020. január. 06. 08:33","title":"Drámai fotók érkeztek arról, hogy néz ki 2100 km-ről Ausztrália mindent felperzselő katasztrófája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Listás\" választás itthon, szexragadozók Nagy-Britanniában és Amerikában, interjú Trill Zsolttal. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"\"Listás\" választás itthon, szexragadozók Nagy-Britanniában és Amerikában, interjú Trill Zsolttal. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200107_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41192c60-a029-4597-b12a-f9c49423d98d","keywords":null,"link":"/360/20200107_Radar360","timestamp":"2020. január. 07. 08:00","title":"Radar360: A súlyemelők botrányától Mészáros ablakgyáráig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]