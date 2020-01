Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b51aa08-394a-49c4-8d2c-d9bdd66e0157","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csinos összegért adott túl nyolc luxusszállodáján a Värde Partners. A csomagban két budapesti hotel is van.","shortLead":"Csinos összegért adott túl nyolc luxusszállodáján a Värde Partners. A csomagban két budapesti hotel is van.","id":"20200107_luxusszalloda_hotel_new_york_palota_new_york_residence_varde_partners","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b51aa08-394a-49c4-8d2c-d9bdd66e0157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b87f766-f960-48e7-992e-fa80fbd156d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_luxusszalloda_hotel_new_york_palota_new_york_residence_varde_partners","timestamp":"2020. január. 07. 17:05","title":"Eladták a budapesti New York-palotát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f778a08-a1dc-4a68-a3f3-0e8a1fe4865b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán azt is kimondta, hogy terrorizmust támogató államnak tekinti az Egyesült Államokat.","shortLead":"Irán azt is kimondta, hogy terrorizmust támogató államnak tekinti az Egyesült Államokat.","id":"20200107_Terroristanak_minositette_az_amerikai_fegyveres_eroket_az_irani_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f778a08-a1dc-4a68-a3f3-0e8a1fe4865b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd7080-f4ac-4816-b6df-084e71eb4e47","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Terroristanak_minositette_az_amerikai_fegyveres_eroket_az_irani_parlament","timestamp":"2020. január. 07. 11:36","title":"Terroristának minősítette az amerikai fegyveres erőket az iráni parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af03223a-7642-4cb1-9819-b338fb754ef9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak lennénk, hogy Elon Musk mit szólna ennek a maga nemében igen különleges pickupnak a láttán.","shortLead":"Kíváncsiak lennénk, hogy Elon Musk mit szólna ennek a maga nemében igen különleges pickupnak a láttán.","id":"20200109_budapesten_meg_nincs_tesla_pickup_de_hasonlo_trabant_mar_igen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af03223a-7642-4cb1-9819-b338fb754ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942bcd15-7d19-4a04-b307-b590aac05aee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_budapesten_meg_nincs_tesla_pickup_de_hasonlo_trabant_mar_igen","timestamp":"2020. január. 09. 07:59","title":"Budapesten még nincs Tesla pickup, de hasonló Trabant már igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 60 éves tettes mindent beismert a rendőrségnek.","shortLead":"A 60 éves tettes mindent beismert a rendőrségnek.","id":"20200107_Felakasztotta_kutyajat_egy_ferfi_Baranyaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb8dca3-1200-4ede-b5e0-c7285fd0b88b","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Felakasztotta_kutyajat_egy_ferfi_Baranyaban","timestamp":"2020. január. 07. 14:08","title":"Felakasztotta kutyáját egy férfi Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán korábban egy tucat ballisztikus rakétát lőtt ki az amerikai erők által használt két iraki támaszpontra.","shortLead":"Irán korábban egy tucat ballisztikus rakétát lőtt ki az amerikai erők által használt két iraki támaszpontra.","id":"20200108_Washington_megtiltotta_a_legikozlekedest_az_iraki_az_irani_legterben_es_az_Oboltersegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86069b73-0fb1-4cf1-95e2-18c0587e30d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Washington_megtiltotta_a_legikozlekedest_az_iraki_az_irani_legterben_es_az_Oboltersegben","timestamp":"2020. január. 08. 05:49","title":"Washington megtiltotta a légiközlekedést az iraki, az iráni légtérben és az Öböl-térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tragédia körülményeit még vizsgálja a rendőrség.","shortLead":"A tragédia körülményeit még vizsgálja a rendőrség.","id":"20200108_nagykanizsa_csaladi_tragedia_fustgaz_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff135db-0431-4046-a3b8-e94426775d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_nagykanizsa_csaladi_tragedia_fustgaz_rendorseg","timestamp":"2020. január. 08. 14:22","title":"Napokkal ezelőtt elhunyhatott a Nagykanizsán holtan talált család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c1cd6-c1b0-4abf-a7ab-098cbc8784ad","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A Szeviép-ügy miatt vizsgálatot rendelt el az Országos Bírói Hivatal új elnöke a Szegedi Törvényszéken. A törvényszék elnöki posztjára kiírt pályázat elbírálása is csúszik emiatt.","shortLead":"A Szeviép-ügy miatt vizsgálatot rendelt el az Országos Bírói Hivatal új elnöke a Szegedi Törvényszéken. A törvényszék...","id":"20200107_szeviep_vizsgalat_senyei_szegedi_torvenyszek_obh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565c1cd6-c1b0-4abf-a7ab-098cbc8784ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a75dac-f4e9-4a6c-8542-5db1aa2baf64","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_szeviep_vizsgalat_senyei_szegedi_torvenyszek_obh","timestamp":"2020. január. 07. 16:30","title":"Ledobta a bombát az OBH új elnöke a Szegedi Törvényszékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","shortLead":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","id":"20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cc0064-9e43-476b-ad81-57faf2f53c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","timestamp":"2020. január. 08. 18:23","title":"Eltűnt egy orosz nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]