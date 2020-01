Számtalan kiegészítőt vásárolhatunk ma már mobilunkhoz, a gyártók pedig újfajta igényt is felismertek: olyan tokokat is készítenek, amelyekkel a telefont és a bolygót is védhetjük.

Az Incipio nevű cég például a tavaly szeptemberben bemutatott iPhone-okhoz készített növényi alapú védőtokokat, melyek komposztálhatók: ha valaki nem tart rájuk igényt, akár el is áshatja őket, nem fogja velük szennyezni a környezetet.

Az Organicore tokcsaládból négy félét készített a cég, ám azok egyelőre csak az iPhone 11, iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max készülékekkel kompatibilisek. A tokokat természetesen nem kötelező elásni, ki is dobhatók, a borítások – nagyjából fél év alatt – így is, úgy is lebomlanak.

A tokok ránézésre egyébként semmiben nem különböznek a többitől: a mobil hátlapját is védik, könnyűek és a gyártó szerint ellenállóak is. A környezettudatosságnak viszont ára van: a kiegészítőket 40 dollárért, nagyjából 12 ezer forintért kínálják.

