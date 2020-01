Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462193cb-67db-436b-8b70-b4c4eddfcd79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix a YouTube-on megmutatta, miért nem szabad készpénznek venni – és emberi ellenőrzés nélkül publikálni – a Google Translate, vagy más gépi fordító által kiadott eredményt.","shortLead":"A Netflix a YouTube-on megmutatta, miért nem szabad készpénznek venni – és emberi ellenőrzés nélkül publikálni – a...","id":"20200108_netflix_uncut_gems_vagott_gems_hivatalos_utanfuto_gepi_forditas_felreforditas_baki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462193cb-67db-436b-8b70-b4c4eddfcd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27bde474-f147-4316-bac2-63ec65aaebd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_netflix_uncut_gems_vagott_gems_hivatalos_utanfuto_gepi_forditas_felreforditas_baki","timestamp":"2020. január. 08. 15:33","title":"Zseni a fordítás – furcsa, hogy ilyen videó 2020-ban még kikerülhet a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók az utolsó pillanatban váltottak zeneszerzőt.","shortLead":"Az alkotók az utolsó pillanatban váltottak zeneszerzőt.","id":"20200108_Meg_egyetlen_Bondfilm_sem_kockaztatott_ekkorat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d634254-d56b-4c1d-ae45-4f4e6d561af1","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Meg_egyetlen_Bondfilm_sem_kockaztatott_ekkorat","timestamp":"2020. január. 08. 09:28","title":"Még egyetlen Bond-film sem kockáztatott ekkorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d295435-7d48-4f51-aa12-3aa5d560a006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feléledt karácsonykor a vásárlási kedv: dőlt a pénz az Apple és a Google alkalmazás-áruházaiba. Ezúttal is az iPhone-osok nyúltak mélyebben a pénztárcájukba.","shortLead":"Feléledt karácsonykor a vásárlási kedv: dőlt a pénz az Apple és a Google alkalmazás-áruházaiba. Ezúttal is...","id":"20200108_sensor_tower_adatok_2019_karacsonyi_app_letoltesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d295435-7d48-4f51-aa12-3aa5d560a006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff9357a-c46d-492d-9dca-3793531da6db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_sensor_tower_adatok_2019_karacsonyi_app_letoltesek","timestamp":"2020. január. 08. 13:03","title":"Több mint 80 milliárd forintot fizettünk be karácsonykor a Play áruházba és az App Store-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Az adóhatóság egyszerűen áthárítja a kórházakra az ellátás költségeinek utólagos behajtásának felelősségét és az elutasítással járó konfrontációt. Jöhetnek a kidobóemberek a recepciósok mellé?","shortLead":"Az adóhatóság egyszerűen áthárítja a kórházakra az ellátás költségeinek utólagos behajtásának felelősségét és...","id":"202001__uj_tbtorveny__belathato_kovetkezmenyek__emberhalal__vegleszamolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e854a0-a317-4206-85ce-850f12779ba8","keywords":null,"link":"/360/202001__uj_tbtorveny__belathato_kovetkezmenyek__emberhalal__vegleszamolas","timestamp":"2020. január. 08. 07:00","title":"Súlyos következményekkel fenyeget a potyautasok kizárása az egészségügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465d4d96-762f-4b2a-a319-4defddd4fbb2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miriam Toews Minden kis nyamvadt bánatom című könyve idealizál és élve boncol egyszerre.","shortLead":"Miriam Toews Minden kis nyamvadt bánatom című könyve idealizál és élve boncol egyszerre.","id":"202001_konyv__rebellis_csalad_miriam_toews_minden_kis_nyamvadt_banatom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=465d4d96-762f-4b2a-a319-4defddd4fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c738d1b2-3808-4215-a08a-c6e04daaac15","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__rebellis_csalad_miriam_toews_minden_kis_nyamvadt_banatom","timestamp":"2020. január. 08. 10:00","title":"Ragyogó humorral szól tabutémákról – immár magyarul is – a kanadai sztáríró ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380a757-2bfb-4f52-a813-58dcf7d080f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre több az ilyen szuper-SUV az utakon, amelyek úgy mennek, mint a legdurvább sportkocsik.","shortLead":"Egyre több az ilyen szuper-SUV az utakon, amelyek úgy mennek, mint a legdurvább sportkocsik.","id":"20200108_Alig_par_hetes_az_Audi_RS_Q8_mar_kiprobaltak_303mal_az_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6380a757-2bfb-4f52-a813-58dcf7d080f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b631c17-2933-4f1e-9005-557dafe22fc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_Alig_par_hetes_az_Audi_RS_Q8_mar_kiprobaltak_303mal_az_autopalyan","timestamp":"2020. január. 08. 17:48","title":"Alig pár hetes az Audi RS Q8, már kipróbálták 303-mal az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c96217e-d36b-425a-9d18-1b422c31e3de","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A szűnni nem akaró, példátlanul súlyos bozóttüzek sem győzték meg az ausztrál kormányt a klímaváltozás veszélyéről, mert annak elismerése súlyos döntéseket követelne a gazdaságban.","shortLead":"A szűnni nem akaró, példátlanul súlyos bozóttüzek sem győzték meg az ausztrál kormányt a klímaváltozás veszélyéről...","id":"20200108_tuztenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c96217e-d36b-425a-9d18-1b422c31e3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8fceb0-127f-4377-9b35-808a8b683db2","keywords":null,"link":"/360/20200108_tuztenger","timestamp":"2020. január. 08. 13:00","title":"Ausztrália tűztengerben – Apokalipszis most és mindörökké?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ezek közül 1100-at az olimpiai sportágakban szereplő sportolókon végeznek el.","shortLead":"Ezek közül 1100-at az olimpiai sportágakban szereplő sportolókon végeznek el.","id":"20200109_1500_doppingvizsgalatot_fizet_iden_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d7409d-49ac-44dc-a015-905c225d49bd","keywords":null,"link":"/sport/20200109_1500_doppingvizsgalatot_fizet_iden_az_allam","timestamp":"2020. január. 09. 11:45","title":"1500 doppingvizsgálatot fizet idén az állam, de még nem tudni, ki végzi el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]