[{"available":true,"c_guid":"86f83746-5aca-4951-bc9a-4d89837f0723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus a Zephyrus G14-ről és G15-ről is lerántotta a leplet, előbbit még egy látványos extrával is felszerelte.","shortLead":"Az Asus a Zephyrus G14-ről és G15-ről is lerántotta a leplet, előbbit még egy látványos extrával is felszerelte.","id":"20200108_asus_rog_zephyrus_g14_asus_rog_zephyrus_g15_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86f83746-5aca-4951-bc9a-4d89837f0723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f660019-9bd7-4b54-a160-952e3a8ae8ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_asus_rog_zephyrus_g14_asus_rog_zephyrus_g15_laptop","timestamp":"2020. január. 08. 17:03","title":"Itt vannak az új bivalyerős Asus laptopok, ezeken simán elfut minden játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","shortLead":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","id":"20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba09ec66-cd52-471d-b403-e360463e24d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","timestamp":"2020. január. 08. 16:41","title":"Autók százai égtek porrá egy norvég repülőtér parkolóházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség elnöke a személye elleni igazságtalan támadásnak érzi az ARD dokumentumfilmjében elhangzottakat.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség elnöke a személye elleni igazságtalan támadásnak érzi az ARD dokumentumfilmjében...","id":"20200109_ajan_tamas_megszolal_sikkasztas_korrupcio_vad_ard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3648714-bec3-465f-987a-97ce2b54103a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_ajan_tamas_megszolal_sikkasztas_korrupcio_vad_ard","timestamp":"2020. január. 09. 09:10","title":"Megszólalt a sikkasztással és korrupcióval megvádolt Aján Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Bajban van a kormányzó jobboldal. Vereségről beszélnek politikusai és vezércikkírói. Hálátlan, konc- és potyaleső kádárista magyar népről borong világnézeti vezérorgánuma. Állítólag elvesztette az ifjúságot. ","shortLead":"Bajban van a kormányzó jobboldal. Vereségről beszélnek politikusai és vezércikkírói. Hálátlan, konc- és potyaleső...","id":"20200110_TGM_Csak_a_szokvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86833b60-78ec-47a6-a9a2-3f236e8bdace","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_TGM_Csak_a_szokvany","timestamp":"2020. január. 10. 10:35","title":"TGM: Csak a szokvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b167ec99-6c40-40d0-a823-7a1fc37541b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki az Autobahnon folyamatosan teljesen lenyomott gázpedállal közlekedik, akkor még a nagy akkumulátorkapacitás ellenére is nagyon gyorsan lemerülhet a kocsija.","shortLead":"Ha valaki az Autobahnon folyamatosan teljesen lenyomott gázpedállal közlekedik, akkor még a nagy akkumulátorkapacitás...","id":"20200110_padlogazzal_mennyit_birnak_a_legerosebb_villanyautok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b167ec99-6c40-40d0-a823-7a1fc37541b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa40b963-1644-4ef5-bfac-35bc794ff8b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_padlogazzal_mennyit_birnak_a_legerosebb_villanyautok","timestamp":"2020. január. 10. 07:59","title":"Padlógázzal mennyit bírnak a legerősebb villanyautók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket Kecskeméten.","shortLead":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket...","id":"20200108_mercedes_kecskemet_leepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78038506-95b7-4455-81ee-5bcfa0516d3a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_mercedes_kecskemet_leepites","timestamp":"2020. január. 08. 14:34","title":"Több dolgozót elküldtek a kecskeméti Mercedes-gyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","shortLead":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","id":"20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de22f2ef-9068-481a-a33f-9a68011bdce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","timestamp":"2020. január. 09. 14:55","title":"Megérkezett a hibrid Fiat 500-as és Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1f8b00-83ad-4f80-92eb-d2b53075da1b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző szövetségi kapitány november végén távozott, miután a nemzeti csapat az ötödik helyet tudta megszerezni csoportjában.","shortLead":"Az előző szövetségi kapitány november végén távozott, miután a nemzeti csapat az ötödik helyet tudta megszerezni...","id":"20200110_jakub_gluszak_vasas_bl_fotabla_noi_roplabda_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee1f8b00-83ad-4f80-92eb-d2b53075da1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4711e95-f1dd-4123-9fa4-05b8c85cfcfa","keywords":null,"link":"/sport/20200110_jakub_gluszak_vasas_bl_fotabla_noi_roplabda_valogatott","timestamp":"2020. január. 10. 05:18","title":"A Vasast BL-főtáblára vezető Jakub Gluszak lett a női válogatott szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]