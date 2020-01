A Las Vegas-i CES szakkiállításra is magával vitte egy rejtélyes telefonját a Samsung: a képernyője nem összehajtható, hanem kitekerhető.

A Las Vegas-i CES-t választotta, hogy egy ismeretlen új telefonját néhány partnerével is megismertesse a Samsung – írta az ETNews nevű koreai lap. Emlékezetes: a ma már kapható Galaxy Fold készülékét is elsőként a CES-en mutatta meg a gyártó, és azt is csak nagyon szűk körben.

Hogy milyen új telefonról van szó, egyelőre nem igazán ismert. Az interneten elterjedt szóbeszédek szerint a mobil elsősorban a borítás, illetve a képernyője miatt érdekes, azt ugyanis ki lehet csúsztatni/tekerni. A procedúrát állítólag egy gomb vezérli, melynek megnyomásával az amúgy 6 hüvelykes kijelző 8”-ra változik.

A telefonnak nem rendeztek hivatalos bemutatót, azt a neten elterjedt hírek szerint egy szűk körnek szervezett találkozón lehetett közelebbről szemügyre venni. Azt nem tudni, kik vettek részt rajta.

Bár a holland LetsGoDigital sem jutott közelebb a megfejtéshez, a begyűjtött információk alapján megpróbálták elképzelni, milyen új készülékről lehet szó. A digitális technika segítségével egy prototípust alkottak, amely a valóságban valahogy így nézhet ki:

A mobil nem azonos az összehajtható Galaxy Folddal, de nagyon hasonló elmélet alapján készült: szemből egy nagyobb képernyűjő okostelefonnak tűnik, ha viszont kinyitják (illetve kipattintják), az oldalról kibúvó másik kijelzővel egy nagyobb eszközt kap a használója.

