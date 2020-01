Néhány sportágtól eltekintve viszonylag keveset hallani arról, hogyan segíti a technológia a sportolók – és legfőképp a kosárlabdázók – munkáját a technológia. Az Őrültech című teches podcast idei első adásában éppen ezért ezt a témát járták egykicsit körbe.

Az epizód vendége Tőrös Balázs NBA szakkommentátor volt, aki szerint a kosárlabdázók teljesítményének növelésében a technológia tud egyre több segítséget nyújtani. Ennek legkézenfekvőbb példájaként a korábban karrierek végét jelentő sérüléseket említette, amikből ma már mindössze néhány hét pihenő után visszatérnek a játékosok. A regenerálódás kapcsán kifejtette, egyre extrémebb példák is vannak: van, aki jégben próbál a meccsek után feltöltődni, más akár süketszobában alszik.

Kobe Bryant ötszörös NBA-bajnok Achilles-szalagszakadása után Németországban vetette alá magát a Regenokine-terápiának, melynek lényege, hogy a páciens saját őssejtjeit manipulálva juttatják vissza a szervezetbe a gyorsabb felépülés érdekében.

A szakemberek már a pálya minden négyzetcentiméterét megvizsgálják: kamerákkal és szenzorokkal figyelik a játékosok teljesítményét az edzéseken, így tudják nyomon követni a csapatok, hogy milyen intenzitással dolgoztak. A csapatok szakmai stábjai már olyan adatokhoz is hozzáférnek, mint a kosárra dobások elengedési ívei. A technika fejlődéséből adódóan a nézői élmény is fejlődik: már egy kattintással láthatóvá válnak a játékosok statisztikái a mérkőzés közben, de akár kedvencüket követő kamerákra is szavazhatnak.

