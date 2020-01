Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","shortLead":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","id":"20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734df05-ad7e-408a-b35a-2aa7778182b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","timestamp":"2020. január. 15. 05:15","title":"Itt a kormány terve, amely alapján Budapest kimaradhat az uniós pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","shortLead":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","id":"20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f7fcdf-db6f-4cce-be44-f2f88d31675d","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","timestamp":"2020. január. 13. 23:02","title":"Novák: Szó sincs arról, hogy a Fideszt csak úgy ki lehet tenni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Berlinben folytatják az egyeztetést.","shortLead":"Berlinben folytatják az egyeztetést.","id":"20200114_Nincs_tuzszunet_Libiaban_Haftar_tabornok_alairas_nelkul_tavozott_Moszkvabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e323e52-a2d3-4d84-9524-4d2dc058fc11","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Nincs_tuzszunet_Libiaban_Haftar_tabornok_alairas_nelkul_tavozott_Moszkvabol","timestamp":"2020. január. 14. 13:45","title":"Nincs tűzszünet Libiában: Haftar tábornok aláírás nélkül távozott Moszkvából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer milliárd forintba kerülne. A hvg.hu birtokába került egy anyag, amelyből kiderül, mire is gondol Orbán Viktor. Utánajártunk, valós adatok alapján kalkulálta ki az őrületes összeget.","shortLead":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer...","id":"20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46cea37-7352-470b-b8e5-7b5d092ec352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","timestamp":"2020. január. 15. 06:30","title":"Fideszes túlárazás és hasztalan kiadások: így áll össze a klímaharc 50 ezer milliárdos számlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az Instagram nem szereti a más képszerkesztőkkel is megdolgozott fotókat, így minden olyat elrejt, amely nem nyersen kerül az appba.","shortLead":"Úgy tűnik, az Instagram nem szereti a más képszerkesztőkkel is megdolgozott fotókat, így minden olyat elrejt, amely nem...","id":"20200113_instagram_photopshop_kepszerkeszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee021a0-b52c-4e7c-bf84-b5d50ea43685","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_instagram_photopshop_kepszerkeszto","timestamp":"2020. január. 13. 19:20","title":"Az Instagram mostani változtatása valószínűleg mindenkinél kiveri a biztosítékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régebben annak is örülhetett egy felhasználó, ha 16 GB-nyi belső tárhelye volt, a technológia azonban hihetetlen ütemben fejlődik, s állítólag hamarosan érkezhet egy olyan játékra (is) alkalmas okostelefon, amelyben már a RAM mennyisége ennyi – először a világon.","shortLead":"Régebben annak is örülhetett egy felhasználó, ha 16 GB-nyi belső tárhelye volt, a technológia azonban hihetetlen...","id":"20200114_xiaomi_black_shark3_16_gb_ram_telefon_androidos_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c547744a-e718-4d2a-9954-4ee21537ed8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_xiaomi_black_shark3_16_gb_ram_telefon_androidos_mobil","timestamp":"2020. január. 14. 11:03","title":"Jönnek a 16 GB RAM-mal szerelt androidos telefonok – ez lehet az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának lenni összeférhetetlen.","shortLead":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának...","id":"20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62b8b7-d0f2-4502-ada1-6a0501829d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","timestamp":"2020. január. 13. 19:50","title":"A momentumosok nem lehetnek tagok Márki-Zay mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d7c958-8761-4703-a226-795fd9a91201","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú kezelés után tért vissza az iskolába az ohiói fiú, hősként köszöntötték.\r

\r

","shortLead":"Hosszú kezelés után tért vissza az iskolába az ohiói fiú, hősként köszöntötték.\r

\r

","id":"20200114_Meghato_fogadtatassal_vartak_vissza_a_kemoterapia_utan_a_kisfiut_iskolatarsai_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d7c958-8761-4703-a226-795fd9a91201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee5e552-57fb-4f1a-8e40-4a5b16a0c5f6","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Meghato_fogadtatassal_vartak_vissza_a_kemoterapia_utan_a_kisfiut_iskolatarsai_video","timestamp":"2020. január. 14. 09:01","title":"Megható fogadtatással várták vissza a kemoterápia után a kisfiút iskolatársai (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]