[{"available":true,"c_guid":"40fd5897-5958-4eab-a472-89ca49962664","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reagált az Opel a létszámleépítésről szóló hírekre: valóban elküldenek embereket, de nem pontosan úgy, ahogyan a német média megírta. A magyar gyár sorsáról is írtak.","shortLead":"Reagált az Opel a létszámleépítésről szóló hírekre: valóban elküldenek embereket, de nem pontosan úgy, ahogyan a német...","id":"20200114_Opel_Lesz_leepites_de_kikenyszeritett_elbocsatas_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40fd5897-5958-4eab-a472-89ca49962664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff588b8a-d995-490a-9217-cb54f0657adf","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Opel_Lesz_leepites_de_kikenyszeritett_elbocsatas_nem","timestamp":"2020. január. 14. 15:24","title":"Opel: Lesz leépítés, de kikényszerített elbocsátás nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A polgári védelem arra szólította fel a közelben élőket, hogy elővigyázatosságból ne nyissanak ablakot, és ne tartózkodjanak a szabad levegőn.","shortLead":"A polgári védelem arra szólította fel a közelben élőket, hogy elővigyázatosságból ne nyissanak ablakot, és ne...","id":"20200114_Egy_halalos_aldozata_es_legkevesebb_negy_serultje_van_egy_spanyol_vegyi_uzemben_tortent_robbanasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ef439c-8aa0-481e-a8d0-fa5b1c720792","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Egy_halalos_aldozata_es_legkevesebb_negy_serultje_van_egy_spanyol_vegyi_uzemben_tortent_robbanasnak","timestamp":"2020. január. 14. 21:55","title":"Egy halálos áldozata és legkevesebb négy sérültje van egy spanyol vegyi üzemben történt robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB komoly kritikát fogalmazott meg a magyarországi bankokkal szemben: túl drágák, és nem használnak csomagárazást. A bankok szerint egyrészt a tranzakciós illeték és az ingyenes készpénzfelvétel miatt pluszköltségeik vannak, másrészt igenis akadnak olyan csomagjaik, amilyeneket az MNB szeretne.","shortLead":"Az MNB komoly kritikát fogalmazott meg a magyarországi bankokkal szemben: túl drágák, és nem használnak csomagárazást...","id":"20200114_A_bankok_valaszoltak_az_MNBkritikara_miszerint_tul_dragak_lennenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f20922-f515-4730-8202-9ca8da973ab5","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_bankok_valaszoltak_az_MNBkritikara_miszerint_tul_dragak_lennenek","timestamp":"2020. január. 14. 12:36","title":"A bankok válaszoltak az MNB-kritikára, miszerint túl drágák lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2010 óta, az inflációt is figyelembe véve ötödével csökkent az átlag magyar szociális jövedelme. A munkajövedelmek nőttek, a nyugdíjak stagnáltak, összességében az egy főre eső átlagjövedelem 50 százalékkal emelkedett – a legszegényebbek azonban egyre jobban szakadnak le.","shortLead":"2010 óta, az inflációt is figyelembe véve ötödével csökkent az átlag magyar szociális jövedelme. A munkajövedelmek...","id":"20200114_szocialis_ellatasok_nyugdij_haztartasok_jovedelem_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdd6fd4-3ef9-4dd0-b3da-380e94f8549b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_szocialis_ellatasok_nyugdij_haztartasok_jovedelem_ksh","timestamp":"2020. január. 14. 12:00","title":"A Fidesz-kormány 22 ezer forinttal csökkentette az átlag magyar szociális ellátásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd288d9-9e42-45f7-bf49-359e9cc10216","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Ezer bolt sincs az országban, ahol zászlóval kell megjelölni a sertéshús származási helyét. A legtöbb vásárló nem arra kíváncsi, hogy a saját országából érkezik-e egy hús, sokkal inkább az EU-n kívüli termékkel szemben bizalmatlan.","shortLead":"Ezer bolt sincs az országban, ahol zászlóval kell megjelölni a sertéshús származási helyét. A legtöbb vásárló nem arra...","id":"20200114_zaszlo_bolt_sertes_hus_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cd288d9-9e42-45f7-bf49-359e9cc10216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439de9b0-b5b8-4dd2-9f17-75aa15fbe6db","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_zaszlo_bolt_sertes_hus_vasarlas","timestamp":"2020. január. 14. 15:16","title":"Miért is kell zászlóerdő a hentespultokba? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Délkelet-Ausztráliába csapódott meteorit darabjaiba zárva bukkantak rá.","shortLead":"Egy Délkelet-Ausztráliába csapódott meteorit darabjaiba zárva bukkantak rá.","id":"20200114_meteorit_csillagpor_ausztralia_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcfe7dc-9b1e-4697-a73f-670a4b2605c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_meteorit_csillagpor_ausztralia_kutatas","timestamp":"2020. január. 14. 14:55","title":"Hétmilliárd éves csillagport találtak egy ausztrál meteoritban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c50cfef-e090-4565-b1fd-aed27843badf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint ötezer tevét lőttek ki helikopterekről öt nap alatt Ausztráliában, mivel a vadon élő állatok veszélyeztették a bennszülött közösségek ivóvízkészleteit az aszály sújtotta vidéken – közölték a hatóságok kedden.","shortLead":"Több mint ötezer tevét lőttek ki helikopterekről öt nap alatt Ausztráliában, mivel a vadon élő állatok veszélyeztették...","id":"20200114_Otezer_tevet_lottek_ki_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c50cfef-e090-4565-b1fd-aed27843badf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c3459d-b47b-45d4-8b72-c2e9c8959f67","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Otezer_tevet_lottek_ki_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 14. 12:27","title":"Ötezer tevét lőttek ki Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rosszhiszeműen jártak el az FBI nyomozói, amikor megszerezték a beismerő vallomást az orosz kapcsolatról - állítja Michael Flynn.","shortLead":"Rosszhiszeműen jártak el az FBI nyomozói, amikor megszerezték a beismerő vallomást az orosz kapcsolatról - állítja...","id":"20200115_Trump_volt_fotanacsadoja_visszavonta_a_bunosseget_beismero_vallomast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b2db21-9dfa-4e57-b2ff-43cb6eb0ad49","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Trump_volt_fotanacsadoja_visszavonta_a_bunosseget_beismero_vallomast","timestamp":"2020. január. 15. 05:48","title":"Trump volt főtanácsadója visszavonta a bűnösségét beismerő vallomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]