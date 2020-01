Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fda4c953-a59b-4bbd-a4b9-00be7b13c171","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elhunyt Aczél János matematikus, az MTA külső tagja; a függvényegyenletek elméletének nemzetközi hírű kutatóját életének 96. évében a kanadai Waterlooban érte a halál.","shortLead":"Elhunyt Aczél János matematikus, az MTA külső tagja; a függvényegyenletek elméletének nemzetközi hírű kutatóját...","id":"20200116_meghalt_aczel_janos_matematikus_halalhir_mta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fda4c953-a59b-4bbd-a4b9-00be7b13c171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a579a93-1ade-48cd-9e77-4b8ee49ad79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_meghalt_aczel_janos_matematikus_halalhir_mta","timestamp":"2020. január. 16. 20:33","title":"Meghalt Aczél János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"különleges\" szer a prosztatagyulladás ellen ígér hatásos segítséget, de ez nem igaz. A csalók egy magyar egyetem nevét is felhasználták a kampányhoz.","shortLead":"A \"különleges\" szer a prosztatagyulladás ellen ígér hatásos segítséget, de ez nem igaz. A csalók egy magyar egyetem...","id":"20200116_prosztatagyulladas_gyogyszer_semmelweis_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a81755-56f0-4d70-8137-72f275fd4cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_prosztatagyulladas_gyogyszer_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. január. 16. 13:30","title":"Kamu csodagyógyszer terjed a magyar neten, a pénze bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f063a5ea-56b5-4ef5-bc8c-19b1a6ae6b19","c_author":"nyüzsi","category":"vilag","description":"India indén is nagy felvonulással ünnepelte a honvédség napját.","shortLead":"India indén is nagy felvonulással ünnepelte a honvédség napját.","id":"20200116_Motoron_porgo_akrobatakkal_raketakkal_es_tankokkal_unnepelt_India","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f063a5ea-56b5-4ef5-bc8c-19b1a6ae6b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d42fc7-1bf2-4198-b594-81a345fed8e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Motoron_porgo_akrobatakkal_raketakkal_es_tankokkal_unnepelt_India","timestamp":"2020. január. 16. 11:37","title":"Motoron pörgő akrobatákkal, rakétákkal és tankokkal ünnepelt India","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77aa25c-c108-44da-90d9-3160a5c6443e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pilóta meg akarta csinálni a \"minél közelebb\" trükköt. Túl jól sikerült.","shortLead":"A pilóta meg akarta csinálni a \"minél közelebb\" trükköt. Túl jól sikerült.","id":"20200115_Alacsonyan_szallo_repulo_kaszabolta_ossze_egy_auto_tetejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77aa25c-c108-44da-90d9-3160a5c6443e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11839d6e-23af-4ac4-9d36-12ac9c47becf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_Alacsonyan_szallo_repulo_kaszabolta_ossze_egy_auto_tetejet","timestamp":"2020. január. 15. 12:04","title":"Alacsonyan szálló repülő kaszabolta össze egy autó tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f2177-4e87-4272-b67e-06d3d3f538ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hátralévő két mérkőzés eredményétől függetlenül már negyeddöntős a csapat.","shortLead":"A hátralévő két mérkőzés eredményétől függetlenül már negyeddöntős a csapat.","id":"20200115_Gyozott_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott_tovabbra_is_szazszazalekos_az_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f2177-4e87-4272-b67e-06d3d3f538ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14eb41a6-2a1c-40a6-9f53-1e7690fa012e","keywords":null,"link":"/sport/20200115_Gyozott_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott_tovabbra_is_szazszazalekos_az_Ebn","timestamp":"2020. január. 15. 20:25","title":"Győzött a magyar női vízilabda-válogatott, továbbra is százszázalékos az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c19742-f247-4478-82b3-40f004d105b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az átviteli sebessége nagy a Samsung új hordozható SSD tárolójának, hanem van egy fontos biztonsági eleme is.\r

\r

","shortLead":"Nemcsak az átviteli sebessége nagy a Samsung új hordozható SSD tárolójának, hanem van egy fontos biztonsági eleme...","id":"20200116_samsung_ujjlenyomat_olvasos_ssd_tarolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c19742-f247-4478-82b3-40f004d105b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799b83bb-8cea-49d1-ad8b-323fd856f711","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_samsung_ujjlenyomat_olvasos_ssd_tarolo","timestamp":"2020. január. 16. 10:03","title":"Amit erre a tárhelyre ment el, ahhoz garantáltan csak ön férhet hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eda7d6-582e-48cf-9c9d-bc4a67769586","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cirmos remekül szaladgál a protézissel.","shortLead":"A cirmos remekül szaladgál a protézissel.","id":"20200116_titanium_protezis_macska_fagyasi_serules_sziberia_dymka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88eda7d6-582e-48cf-9c9d-bc4a67769586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62703aee-2027-4763-9673-1d5fc1569c06","keywords":null,"link":"/elet/20200116_titanium_protezis_macska_fagyasi_serules_sziberia_dymka","timestamp":"2020. január. 16. 14:51","title":"Titániumból készült mancsokat kapott egy hóban összefagyott macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan kézilabdáztak.\r

","shortLead":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan...","id":"20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609b2ed5-1dc6-4966-b380-5938ac070095","keywords":null,"link":"/sport/20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","timestamp":"2020. január. 16. 06:17","title":"Fantasztikus győzelem a kézilabda-Eb-n: \"Hazudnék, ha azt mondanám, hogy gondolt erre valaki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]