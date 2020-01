Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f9bd054-4c32-491b-ade7-55ce43b6c34a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nancy Pelosi csak demokrata párti képviselőket jelölt a csoportba.","shortLead":"Nancy Pelosi csak demokrata párti képviselőket jelölt a csoportba.","id":"20200115_Impeachment_ok_heten_terjesztik_elo_a_Trump_elleni_vadpontokat_a_szenatusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f9bd054-4c32-491b-ade7-55ce43b6c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1245031-8f16-43a9-b144-dd57ece3ce98","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Impeachment_ok_heten_terjesztik_elo_a_Trump_elleni_vadpontokat_a_szenatusnak","timestamp":"2020. január. 15. 19:34","title":"Impeachment: ők heten terjesztik elő a Trump elleni vádpontokat a szenátusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f687e79-f1ac-4e64-b1f0-3af7f53e2939","c_author":"Gáti Júlia","category":"kultura","description":"Négy évig volt elzárva a látogatók elől a pápai zsinagóga nagy sikerű, „Elfeledett szomszédaink” kiállításának anyaga. Az önkormányzat arra várt, hogy jogerősen beszedhesse a közel hatmillió forintos kötbért egy háromhetes csúszásért az alkotótól.","shortLead":"Négy évig volt elzárva a látogatók elől a pápai zsinagóga nagy sikerű, „Elfeledett szomszédaink” kiállításának anyaga...","id":"20200116_Kotber_utan_szabad_emlekezni_az_elhurcolt_papai_zsidokra__de_csak_modjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f687e79-f1ac-4e64-b1f0-3af7f53e2939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f1635e-22ee-472f-91f8-92aedfde929a","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Kotber_utan_szabad_emlekezni_az_elhurcolt_papai_zsidokra__de_csak_modjaval","timestamp":"2020. január. 16. 16:19","title":"Kötbérfizetés után már szabad emlékezni az elhurcolt pápai zsidókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig kérdés, lesz-e új NAT, és az is, hogy eléggé nemzeti lesz-e.","shortLead":"Még mindig kérdés, lesz-e új NAT, és az is, hogy eléggé nemzeti lesz-e.","id":"20200117_Arnyekalaptanterv_keszult_Kasler_tudta_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c1b6e5-3464-4fc8-a20f-1adfcf9f2e11","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Arnyekalaptanterv_keszult_Kasler_tudta_nelkul","timestamp":"2020. január. 17. 08:58","title":"Árnyék-alaptanterv készült a miniszter tudta nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Soha nem volt még futballklubnak annyi bevétele, mint a Barcelonának 2018/19-ben, de Európa többi nagy csapata is jól járt az UEFA új pénzügyi szabályozásával.","shortLead":"Soha nem volt még futballklubnak annyi bevétele, mint a Barcelonának 2018/19-ben, de Európa többi nagy csapata is jól...","id":"20200116_Penzesot_zuditott_az_UEFA_a_legnagyobb_europai_fociklubokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731d3962-955d-4814-88bd-18da00ee10ed","keywords":null,"link":"/sport/20200116_Penzesot_zuditott_az_UEFA_a_legnagyobb_europai_fociklubokra","timestamp":"2020. január. 16. 16:57","title":"Pénzesőt zúdított az UEFA a legnagyobb európai fociklubokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Csúcsosodni látszik a Fidesz és az Európai Néppárt konfliktusa – ez megmutatkozik a két fél kommunikációjában is –, a vita odáig fajult, hogy a Néppárt képviselői is megszavazták a Magyarország elleni hetes cikkelyről szóló határozattervezetet. Már nincs messze a végjáték, a kérdés csak az: ki borítja a végén az asztalt. ","shortLead":"Csúcsosodni látszik a Fidesz és az Európai Néppárt konfliktusa – ez megmutatkozik a két fél kommunikációjában is –...","id":"20200116_Orban_Neppart__Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97c1728-e02f-44f3-95dc-bf4ce4c48360","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Orban_Neppart__Brusszel","timestamp":"2020. január. 16. 11:45","title":"A Néppárt újra lecsap a Fideszre, már közeleg a végkifejlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokat gondol a 2022-es választásokra a volt főpolgármester.","shortLead":"Sokat gondol a 2022-es választásokra a volt főpolgármester.","id":"20200116_Tarlos_A_Lanchid_gyalogoshidnak_nem_alkalmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04793627-7343-40af-bcb9-2906b145359f","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Tarlos_A_Lanchid_gyalogoshidnak_nem_alkalmas","timestamp":"2020. január. 16. 08:41","title":"Tarlós: A Momentum mögött semmilyen teljesítmény nincs, de veszedelmesek és gátlástalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b94ec-0dd4-47d5-8896-6f304f5debc1","c_author":"Kaufmann Balázs, Pálmai Erika, Tóth Richárd","category":"360","description":"Míg az antiszemitizmusra rájátszó üzeneteit kódolja a kormány és holdudvara, a magyar cigányság elleni hangulat­keltésnél ilyen erőfeszítéseket nem tesz. Orbán Viktor háborút hirdetett a „börtön- és etnobiznisz” ellen. Ha a csatakiáltást tettek követik, védhetetlenné válik Magyarország számos uniós eljárásban.","shortLead":"Míg az antiszemitizmusra rájátszó üzeneteit kódolja a kormány és holdudvara, a magyar cigányság elleni...","id":"20200115_Gyongyospatas_ordog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b94ec-0dd4-47d5-8896-6f304f5debc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab542145-6402-4f5b-8b3c-2d29c862bd7f","keywords":null,"link":"/360/20200115_Gyongyospatas_ordog","timestamp":"2020. január. 15. 15:00","title":"Saját Btk.-jával hadakozik Orbán, miközben a cigányok ellen hangol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több kilométer kiterjedésű olajszennyezés miatt leállították a dunai hajóforgalmat Bécsnél az osztrák hatóságok.","shortLead":"Több kilométer kiterjedésű olajszennyezés miatt leállították a dunai hajóforgalmat Bécsnél az osztrák hatóságok.","id":"20200116_30_kilometeres_olajfoltot_eszleltek_a_Dunan_Becsnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb228aad-a96e-4c0b-8d1e-e908ef6e7ae7","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_30_kilometeres_olajfoltot_eszleltek_a_Dunan_Becsnel","timestamp":"2020. január. 16. 14:00","title":"Harminc kilométeres olajfoltot észleltek a Dunán Bécsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]