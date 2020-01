Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Miniszteri biztost neveztek ki a két intézmény „együttműködésének kialakítására"." "Össze akarják vonni a Bajcsy-Zsilinszky Kórházat a Péterfyvel?" 2020. január. 17. 08:07 "Átadták a Raoul Wallenberg-díjakat szerdán Budapesten. A vészkorszakban magyar zsidók ezreit megmentő svéd diplomatáról elnevezett elismerést olyanok vehették át, akik \"példát mutatnak humanizmusból\" és sokat tettek a hátrányos helyzetű és diszkriminációt elszenvedő embertársaikért – ismertette Sebes József, a Raoul Wallenberg Egyesület elnöke." "A vészkorszakban magyar zsidók ezreit megmentő svéd diplomatáról..." "Iványi Gábor, Setét Jenő és Bogdán László is Wallenberg-díjat kapott" 2020. január. 16. 17:53 "Hiába állapított meg a Közbeszerzési Döntőbizottság „súlyos jogsértést", a bűnös XXII. kerületi önkormányzat alig kapott büntetést." "Minimális büntetést ért a fideszes önkormányzat súlyos jogsértése" 2020. január. 16. 10:31 "Ez a kérdés állítja szembe egymással a demokraták két baloldali jelöltjét, akik eddig jóban voltak egymással. Most viszont a kötelező kézfogás is elmaradt Elizabeth Warren és Bernie Sanders között a vitában, mely Iowa állam szavazó polgárainak meggyőzéséért folyt." "Legyőzheti-e egy nő Trumpot?" 2020. január. 16. 16:04 "Őrizetbe vette a szlovák rendőrség különleges csoportja, és hivatali jogkörrel való visszaélés miatt eljárást kezdeményezett Dobroslav Trnka volt legfőbb ügyész ellen – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség." "Letartóztatták a volt szlovák legfőbb ügyészt" 2020. január. 16. 11:03 "A Xiaominál nem késlekednek az összehajtható okostelefonok tervezésében, a kérdés csak az, lesz-e ezekből valaha valami." "Előkerült a terv, két összecsukható telefont is tervezett a Xiaomi – fotók" 2020. január. 16. 14:03 "Egy kisbaba is végigülte a németszigorlatot." "Hét hónapos babájával vizsgázott Szombathelyen az egyetemista (fotó)" 2020. január. 16. 10:26 "A gyöngyöspatai cigány tanulók nem vagyoni kártérítésével kapcsolatban." "A Roma Parlament Egyesület feljelenti Orbán Viktort" 2020. január. 17. 11:05