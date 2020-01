Egészen különleges tanulmányt készítettek a brightoni egyetem kutatói: azt vizsgálták, milyen hatása van a pápalátogatásnak az abortuszra és a szexre. A The Daily Mail által ismertetett adatokból kiderült, hogy ha a katolikus egyházfő elutazik egy városba, ott kevesebb lesz az abortusz, mert a jelenléte miatt a párok gyakrabban védekeznek szex közben.

A jelenségnek lelkiismereti oka van,

a párok ilyenkor jobban odafigyelnek arra, hogy ne sértsék meg a katolikus egyház tanításait.

A pápai látogatás hatása még hónapokkal később is kimutatható: 14 hónappal később is ötödével kevesebb az abortuszok száma. Mivel azonban több gyerek nem születik, a tudósok ebből arra következtettek, hogy a párok sokkal jobban odafigyelnek a védekezésre, amikor egy városban vannak az egyházfővel. Több hívő pedig inkább az önmegtartóztatást választja.

A kutatók összesen 129 olaszországi pápalátogatást vizsgáltak 1979 és 2012 között, azaz II. János Pál és XVI. Benedek idejében. Az adatokból az is kiderült, hogy amikor a pápák a beszédükben az abortuszt is megemlítették, akkor még ennél is jobban, felére esett vissza a terhesség-megszakítások száma.