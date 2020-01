Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4e7652a-5b25-43e8-91be-8a98c4d41955","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Heves megyei településen lakó romák lassan tíz éve vannak rasszisták kereszttüzében. 2011-ben szélsőjobbos félkatonai szervezet felvonulásai után a kisebbségi jogok biztosa, Kállai Ernő megállapította, hogy az iskolában elkülönítik a roma gyerekeket. Az ebben az ügyben indított per utolsó felvonása zajlik.","shortLead":"A Heves megyei településen lakó romák lassan tíz éve vannak rasszisták kereszttüzében. 2011-ben szélsőjobbos félkatonai...","id":"202003_az_irodalom_visszavag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e7652a-5b25-43e8-91be-8a98c4d41955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3edd8b1-e006-4635-a901-623bf519cc8c","keywords":null,"link":"/360/202003_az_irodalom_visszavag","timestamp":"2020. január. 17. 13:00","title":"A gyöngyöspataiak, akiknek \"a haza egy kevéssé pozitív hangzású s tartalmú szó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába dolgoztak már régóta a WhatsApp fejlesztői azon, hogy célzott hirdetések kerüljenek az üzenetküldőbe, ezt a lehetőséget egyelőre elvetette a Facebook.","shortLead":"Hiába dolgoztak már régóta a WhatsApp fejlesztői azon, hogy célzott hirdetések kerüljenek az üzenetküldőbe, ezt...","id":"20200117_facebook_whatsapp_hirdetes_titkositott_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3975253-cc7c-4fbb-af75-f67a01e8c834","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_facebook_whatsapp_hirdetes_titkositott_uzenetkuldes","timestamp":"2020. január. 17. 16:03","title":"Fellélegezhetnek a WhatsApp felhasználói, hirdetésmentes marad a platform","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős hóesésre továbbra sem lehet számítani, de a hószállingózás vagy ónos szitálás előfordulhat.\r

","shortLead":"Erős hóesésre továbbra sem lehet számítani, de a hószállingózás vagy ónos szitálás előfordulhat.\r

","id":"20200117_Nem_okoz_meglepetest_a_hetvegi_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a062f8d-815a-4237-8e96-5eea4692f5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Nem_okoz_meglepetest_a_hetvegi_idojaras","timestamp":"2020. január. 17. 19:15","title":"Nem okoz meglepetést a hétvégi időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d164d2-e939-41fc-9fc5-edc9ce30c7af","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lesz fényjáték és zászlóerdő, és külön erre az alkalomra tervezett pénzérmét is kibocsátanak.","shortLead":"Lesz fényjáték és zászlóerdő, és külön erre az alkalomra tervezett pénzérmét is kibocsátanak.","id":"20200118_Hatalmas_bulit_csinal_a_Brexitbol_Boris_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d164d2-e939-41fc-9fc5-edc9ce30c7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ac3f02-dd24-4f1b-95a2-60a97fb42f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200118_Hatalmas_bulit_csinal_a_Brexitbol_Boris_Johnson","timestamp":"2020. január. 18. 08:37","title":"Hatalmas bulit csinál a Brexitből Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb szoftverhibát talált a Boeing vállalat a 737 MAX típusú gépein, amelyeket tavaly márciusban kivontak átmenetileg forgalomból két ilyen utasszállító katasztrófája után.","shortLead":"Újabb szoftverhibát talált a Boeing vállalat a 737 MAX típusú gépein, amelyeket tavaly márciusban kivontak átmenetileg...","id":"20200118_Ujabb_komoly_hibat_talaltak_a_Boeing_737_MAXoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94239c06-c2a9-48f8-bdff-285f385c5c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Ujabb_komoly_hibat_talaltak_a_Boeing_737_MAXoknal","timestamp":"2020. január. 18. 08:36","title":"Újabb komoly hibát találtak a Boeing 737 MAX-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akar a vasúttársaság több olyan esetet, hogy a vonat nem megy tovább, mert lejár a mozdonyvezető munkaideje.","shortLead":"Nem akar a vasúttársaság több olyan esetet, hogy a vonat nem megy tovább, mert lejár a mozdonyvezető munkaideje.","id":"20200116_mav_mozdonyvezeto_munkaido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7625626f-29a1-4112-9f7d-d1ce683dcfc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_mav_mozdonyvezeto_munkaido","timestamp":"2020. január. 16. 17:19","title":"Rájött a MÁV, hogy rossz ötlet 12 órás műszakban dolgoztatni a mozdonyvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Csak a közvélemény megnyugtatására alkalmas pótcselekvés a terrorista vezetők meggyilkoltatása, és a terrorcsoportok felszámolása szempontjából általában hatástalan - állítja az utóbbi évtizedek eseteit elemző terrorizmus-kutató. ","shortLead":"Csak a közvélemény megnyugtatására alkalmas pótcselekvés a terrorista vezetők meggyilkoltatása, és a terrorcsoportok...","id":"202003__terrorcsoportok_lefejezese__szulejmani_elodei__jatszmak__gyozik_kiutessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285d60dc-2ff2-439b-b2a7-5da92f0cfbc6","keywords":null,"link":"/360/202003__terrorcsoportok_lefejezese__szulejmani_elodei__jatszmak__gyozik_kiutessel","timestamp":"2020. január. 17. 15:00","title":"Célzott likvidálás: a terrorizmus ellen nem hatásos a vezetők kilövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bacac3-f323-4f1c-aa29-f84f558fff12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölyökkutyának a Hulk nevet adták. Valószínűleg nem marad ilyen. Mármint se kölyök, se zöld.","shortLead":"A kölyökkutyának a Hulk nevet adták. Valószínűleg nem marad ilyen. Mármint se kölyök, se zöld.","id":"20200116_zold_kutya_eszak_karolina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7bacac3-f323-4f1c-aa29-f84f558fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f08fe1d-c6e8-4b5a-88ac-72a215a0267e","keywords":null,"link":"/elet/20200116_zold_kutya_eszak_karolina","timestamp":"2020. január. 16. 15:56","title":"Zöld kutya született egy amerikai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]