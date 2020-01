Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk az újabb kiszivárgott információnak, a Samsung Galaxy S20 a 10x optikai zoom helyett csak 5x-ös zommal dolgozik majd.","shortLead":"Ha hihetünk az újabb kiszivárgott információnak, a Samsung Galaxy S20 a 10x optikai zoom helyett csak 5x-ös zommal...","id":"20200117_samsung_galaxy_s20_kameraja_5x_optikai_zoom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c43b3bc-b495-49a6-b7e4-7241722c72dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_samsung_galaxy_s20_kameraja_5x_optikai_zoom","timestamp":"2020. január. 17. 17:03","title":"Újabb pletyka terjed a Samsung Galaxy S20 kamerájáról, de ennek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346fe83f-0050-4d93-9ac8-e27372d54fc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200119_Nyolcan_meghaltak_egy_csehorszagi_idosotthonban_keletkezett_tuz_soran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346fe83f-0050-4d93-9ac8-e27372d54fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825784fd-0279-406e-9e00-064b6c4ce7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Nyolcan_meghaltak_egy_csehorszagi_idosotthonban_keletkezett_tuz_soran","timestamp":"2020. január. 19. 10:54","title":"Nyolcan meghaltak egy csehországi idősotthonban keletkezett tűz során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött Vácnál.","shortLead":"Két autó ütközött Vácnál.","id":"20200118_Baleset_az_M2esen_teljes_az_utzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6e698d-1221-4853-8fe4-d78dab5326eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_Baleset_az_M2esen_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. január. 18. 13:59","title":"Baleset az M2-esen, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","shortLead":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","id":"20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d134e54-1b04-481f-8fcf-342e09e7973d","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","timestamp":"2020. január. 18. 17:23","title":"Ünnepek után is milliókért kívánt boldog karácsonyt hirdetésekben a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4f9f65-f1f8-4d78-a336-b7caa118f821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihirdette a Google azokat a határidőket, amely a Chrome appok leállítása szempontjából a legfontosabbak.","shortLead":"Kihirdette a Google azokat a határidőket, amely a Chrome appok leállítása szempontjából a legfontosabbak.","id":"20200119_google_chrome_alkalmazasok_megszunese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4f9f65-f1f8-4d78-a336-b7caa118f821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7b500d-5223-4702-891a-58039a09a7cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_google_chrome_alkalmazasok_megszunese","timestamp":"2020. január. 19. 08:03","title":"Változás jön a Chrome böngészőbe, lelövi a Google az alkalmazásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19865296-f87b-421f-abb9-6a5bc623266e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül két ritka mélytengeri delfint is partra mosott a víz egy ausztrál partszakaszon. A két egyedet a Viktória állambeli Port Fairy keleti partjainál találták meg. Csak az egyik állat tetemét tudták a hatóságok megvizsgálni.","shortLead":"Néhány héten belül két ritka mélytengeri delfint is partra mosott a víz egy ausztrál partszakaszon. A két egyedet...","id":"20200118_melytengeri_delfin_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19865296-f87b-421f-abb9-6a5bc623266e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36566a2a-ed1a-48d6-98a4-b6752b24cd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_melytengeri_delfin_ausztralia","timestamp":"2020. január. 18. 16:03","title":"Igen ritka mélytengeri delfineket mosott partra a víz Ausztráliában, ráadásul kettőt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"","category":"cegauto","description":"A férfi ittasan ült a volán mögé.","shortLead":"A férfi ittasan ült a volán mögé.","id":"20200117_Halalos_baleset_Salgotarjanban_elfogtak_a_segitsegnyujtas_nelkul_elhajto_gazolot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8542721-fc77-4312-8ada-6bbccb19cc67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_Halalos_baleset_Salgotarjanban_elfogtak_a_segitsegnyujtas_nelkul_elhajto_gazolot","timestamp":"2020. január. 17. 20:41","title":"Halálos baleset Salgótarjánban, elfogták a segítségnyújtás nélkül elhajtó gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf81a00-daa0-4877-a9d4-8535110c53df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Benyújtotta lemondását pénteken Vallettában Lawrence Cutajar máltai rendőrfőnök, akit a civil társadalom és a család azzal vádolt, hogy akadályozta a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró 2017-ben elkövetett meggyilkolásának felderítését.","shortLead":"Benyújtotta lemondását pénteken Vallettában Lawrence Cutajar máltai rendőrfőnök, akit a civil társadalom és a család...","id":"20200117_daphne_caruana_galizia_ujsagiro_gyilkossag_rendorfonok_malta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf81a00-daa0-4877-a9d4-8535110c53df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a2d889-be7e-4a99-88d0-149c2b1c682b","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_daphne_caruana_galizia_ujsagiro_gyilkossag_rendorfonok_malta","timestamp":"2020. január. 17. 17:01","title":"A rendőrfőnök is belebukott a máltai újságíró elleni merényletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]