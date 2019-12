A Samsung eddigi legjobb mobilos kameráját kaphatja meg a Galaxy Fold 2 is

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11ea3ea3-f7fb-4b33-b2aa-35910f424d2f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Huszonöt éve kezdte el a Máltai Szeretetszolgálat a házi segítségnyújtást Óbudán. Gondozóik és önkénteseik azóta is minden nap útra kelnek, és segítik a magányosan élő idősek mindennapjait. Van, ahol az egyedüllétet teszik elviselhetővé, máshol életet mentenek. Egy dolog azonban mindenhol közös: a segítséget ingyen és a szívükből adják. ","shortLead":"Huszonöt éve kezdte el a Máltai Szeretetszolgálat a házi segítségnyújtást Óbudán. Gondozóik és önkénteseik azóta is...","id":"20191209_Ha_ok_nem_lennenek_ma_talan_mar_nem_is_elnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ea3ea3-f7fb-4b33-b2aa-35910f424d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71984053-6ffb-4830-89fa-dfe5bf0b8436","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Ha_ok_nem_lennenek_ma_talan_mar_nem_is_elnek","timestamp":"2019. december. 09. 20:00","title":"„Ha a máltaiak nem lennének, ma talán már nem is élnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz győri polgármesterjelöltje mellett állt ki egy szórólapon a kézilabdázó.","shortLead":"A Fidesz győri polgármesterjelöltje mellett állt ki egy szórólapon a kézilabdázó.","id":"20191209_Gorbicz_Anita_a_Fidesz_jeloltje_mellett_kampanyol_Gyorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1819248b-41ee-4344-a5ee-1835ff1ff41f","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Gorbicz_Anita_a_Fidesz_jeloltje_mellett_kampanyol_Gyorban","timestamp":"2019. december. 09. 17:38","title":"Görbicz Anita a Fidesz jelöltje mellett kampányol Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az éghajlatváltozás egy egész generáció egészségére fogja rányomni a bélyegét – figyelmeztet Nick Watts, a University College of London kutatója, aki 68 tudóstársával közösen jegyzi a Lancet Countdown 2019 jelentést. ","shortLead":"Az éghajlatváltozás egy egész generáció egészségére fogja rányomni a bélyegét – figyelmeztet Nick Watts, a University...","id":"201949_fiatalok_amelegedo_vilagban_rafazhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22adc77e-dd62-460d-8f9d-df552800017f","keywords":null,"link":"/360/201949_fiatalok_amelegedo_vilagban_rafazhatnak","timestamp":"2019. december. 09. 12:00","title":"Nagyon ráfázhatnak a fiatalok a globális felmelegedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54487c58-47b2-49de-bd1e-e3cd7d9d9473","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A halálos balesetek okai között szerepel a gyorshajtás, az agresszív vezetési stílus, a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása, a vezetés közbeni telefonálás. ","shortLead":"A halálos balesetek okai között szerepel a gyorshajtás, az agresszív vezetési stílus, a vasúti fényjelző tilos...","id":"20191210_Egyre_tobb_a_halalos_baleset_a_vasuti_atjarokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54487c58-47b2-49de-bd1e-e3cd7d9d9473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b3c5c7-c6fc-4408-a2a2-0dedca3dc49b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Egyre_tobb_a_halalos_baleset_a_vasuti_atjarokban","timestamp":"2019. december. 10. 09:06","title":"Egyre több a halálos baleset a vasúti átjárókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bfcdb6-7bfa-4c97-bb8b-60e338d36218","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ALDI és az E.ON nagyszabású összefogásában elektromosautó-töltőállomás hálózat épül 2019 tavaszától 2020 első felének végéig. 82 településen 123 töltőállomás és 360 töltőpont létesül – AC és DC típusú töltőkkel. Egy ilyen állomásra látogattunk el egy autós újságíróval, és e-autózásról, töltésről, illetve ennek lehetőségeiről beszélgettünk vele. ","shortLead":"Az ALDI és az E.ON nagyszabású összefogásában elektromosautó-töltőállomás hálózat épül 2019 tavaszától 2020 első...","id":"20191207_Meg_mindig_sok_a_tevhit_az_eautozas_korul__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7bfcdb6-7bfa-4c97-bb8b-60e338d36218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7d4f41-ca22-4919-a62f-9486feee2705","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191207_Meg_mindig_sok_a_tevhit_az_eautozas_korul__video","timestamp":"2019. december. 10. 07:30","title":"Még mindig sok a tévhit az e-autózás körül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","shortLead":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","id":"20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551a745-f99c-4187-9e42-c3781eca666d","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","timestamp":"2019. december. 08. 16:50","title":"Péterfy Gergely: \"Berágott a mi kis gulyás-Napóleonunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétmilliárd forintos győzelemmel indul a hét a 4iG-nél.","shortLead":"Kétmilliárd forintos győzelemmel indul a hét a 4iG-nél.","id":"20191209_Van_penz_a_magyar_egeszsegugyben_es_most_a_4iG_kap_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28687256-88c9-4fa3-a395-9dbf56df760d","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Van_penz_a_magyar_egeszsegugyben_es_most_a_4iG_kap_belole","timestamp":"2019. december. 09. 08:59","title":"Van pénz a magyar egészségügyben, és most a 4iG kap belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","shortLead":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","id":"20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8d966b-70c8-4c77-971a-445d835bdb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","timestamp":"2019. december. 08. 16:20","title":"A nagy érdeklődés miatt a Madách térre tették át a hétfői tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]