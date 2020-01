Hallgassa meg: tudósok életre keltették egy 3000 éves egyiptomi múmia hangját

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint Orbán a törvény felé emeli magát, amire nem kapott felhatalmazást a választóktól. Egyetlen fékje a nemzetközi jog lehet. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint Orbán a törvény felé emeli magát, amire nem kapott felhatalmazást a választóktól. Egyetlen...","id":"202004_orban_kontra_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79fbd1-9828-4f83-b3c4-62f36c48bb70","keywords":null,"link":"/360/202004_orban_kontra_orban","timestamp":"2020. január. 23. 13:00","title":"Révész Sándor: Orbán és kormánya önmaga ellen lázad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte, hogy a világ két legnagyobb gazdasága eltávolodott egymástól.","shortLead":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte...","id":"20200122_USA_Kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46bb462-669e-4198-a189-279c11d7c524","keywords":null,"link":"/360/20200122_USA_Kina","timestamp":"2020. január. 22. 13:10","title":"Trumpnak úgy kellett a tűzszünet Kínával, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","shortLead":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","id":"20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70efe814-203e-4b9c-86e9-8c519196ca76","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","timestamp":"2020. január. 22. 20:45","title":"Megkezdődött Harvey Weinstein pere New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ac7bcd-1227-4fb0-b7d8-f265cad39115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tupac Shakur kocsija egyben koporsója is. Sokan kiakadtak azon, hogy felújítva árulják.","shortLead":"Tupac Shakur kocsija egyben koporsója is. Sokan kiakadtak azon, hogy felújítva árulják.","id":"20200122_520_millio_forintot_kernek_Tupac_kocsijaert_amiben_agyonlottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ac7bcd-1227-4fb0-b7d8-f265cad39115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db2a7e-adb7-407b-830b-7cb902cd17c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_520_millio_forintot_kernek_Tupac_kocsijaert_amiben_agyonlottek","timestamp":"2020. január. 22. 12:11","title":"520 millió forintot kérnek a kocsiért, amiben agyonlőtték Tupacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester bízik benne, hogy a döntés még visszafordítható és a közgyűjtemény Budapesten tartható.","shortLead":"A főpolgármester bízik benne, hogy a döntés még visszafordítható és a közgyűjtemény Budapesten tartható.","id":"20200123_Karacsony_Budapest_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbb0b12-2d7b-437c-af4d-6b241f8600c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Karacsony_Budapest_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes","timestamp":"2020. január. 23. 09:51","title":"Karácsony: minden kompromisszumra kész vagyunk, hogy Budapesten maradjon a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c979a19f-719e-4de4-ae03-f58915f03606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Soproni Tamás polgármester a Facebookon jelentette be a terveit. ","shortLead":"Soproni Tamás polgármester a Facebookon jelentette be a terveit. ","id":"20200123_Uj_berhazakkal_es_lakasfelujitasokkal_tamad_Terezvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c979a19f-719e-4de4-ae03-f58915f03606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44754e5b-9d20-41fb-a4c0-cce898836b1e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Uj_berhazakkal_es_lakasfelujitasokkal_tamad_Terezvaros","timestamp":"2020. január. 23. 16:01","title":"Üres lakásokat újít fel az ellenzéki vezetésű Terézváros, hogy aztán kiadja azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46eab75-7f3c-4a80-8462-6e231266525d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tárca szerint mivel az oktatásban érte hátrány a roma gyerekeket, képzésekkel lehet kártalanítani őket.","shortLead":"A tárca szerint mivel az oktatásban érte hátrány a roma gyerekeket, képzésekkel lehet kártalanítani őket.","id":"20200123_A_miniszterium_szerint_a_gyongyospatai_roma_gyerekek_erdeke_hogy_ne_penzzel_karpotoljak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46eab75-7f3c-4a80-8462-6e231266525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecb7400-3dae-4b1a-ac01-6436acd44c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_A_miniszterium_szerint_a_gyongyospatai_roma_gyerekek_erdeke_hogy_ne_penzzel_karpotoljak_oket","timestamp":"2020. január. 23. 18:47","title":"A minisztérium szerint a gyöngyöspatai gyerekek érdeke, hogy ne pénzzel kárpótolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bef042-e4c0-4974-a9c4-da55ace85d78","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még az utolsó pillanatokban is volt esély a döntetlenre.","shortLead":"Még az utolsó pillanatokban is volt esély a döntetlenre.","id":"20200123_noi_vizilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bef042-e4c0-4974-a9c4-da55ace85d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cace76c6-3763-4ac7-8b04-a682eb42fd93","keywords":null,"link":"/sport/20200123_noi_vizilabda","timestamp":"2020. január. 23. 20:07","title":"Hiába a szenzációs hajrá, bronzéremért játszhat a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]