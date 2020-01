Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abca69a6-0317-432c-b8e7-8623e28ef3eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az afgán állami légitársaság tagadja, hogy az ő utasszállítójuk szenvedett balesetet.","shortLead":"Az afgán állami légitársaság tagadja, hogy az ő utasszállítójuk szenvedett balesetet.","id":"20200127_lezuhant_egy_boeing_afganisztanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abca69a6-0317-432c-b8e7-8623e28ef3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a30c0f-7337-489b-a68a-2bf4b1742fda","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_lezuhant_egy_boeing_afganisztanban","timestamp":"2020. január. 27. 12:16","title":"Lezuhant egy Boeing utasszállító Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről. A magyar gyerekkor nem igazán felhőtlen. ","shortLead":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről...","id":"20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07756f62-1460-43ca-bb69-e6ca6908aa84","keywords":null,"link":"/elet/20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","timestamp":"2020. január. 27. 13:48","title":"A gyerekek kétharmada szerint haszontalan, amit az iskolában tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Már több tucat halottja és több ezer fertőzöttje van a kínai Vuhan városából indult koronavírus-járványnak. A vírus egyre könnyebben terjed, Kínában nemcsak Vuhant, az egész tartományt lezárták. A kínai közösségek világszerte lemondták a kínai újév alkalmából tervezett ünnepségeket. Ferenc pápa a járványról beszélt szokásos heti áldásában.

","shortLead":"Már több tucat halottja és több ezer fertőzöttje van a kínai Vuhan városából indult koronavírus-járványnak. A vírus...","id":"20200126_Koronavirus_56_halott_2000_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f082e42-cf35-4855-9a51-e39900dfd623","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Koronavirus_56_halott_2000_fertozott","timestamp":"2020. január. 26. 15:15","title":"Gyorsulhat a koronavírus terjedése, posztapokaliptikus táj lett Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bruttó összegről van szó. Karácsonykor közel ezren félmilliós jutalmat is kaptak.","shortLead":"Bruttó összegről van szó. Karácsonykor közel ezren félmilliós jutalmat is kaptak.","id":"20200126_640_ezer_forintot_keresnek_atlagosan_a_TEKesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475fc305-e0d1-493b-bc86-5313534fb1df","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_640_ezer_forintot_keresnek_atlagosan_a_TEKesek","timestamp":"2020. január. 26. 13:38","title":"640 ezer forintot keresnek átlagosan a TEK-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tavaly novemberben hallgatták ki őket.","shortLead":"Még tavaly novemberben hallgatták ki őket.","id":"20200127_borkai_zsolt_ugy_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bdef52-93e0-4095-8c45-bc4a89bf93a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_borkai_zsolt_ugy_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","timestamp":"2020. január. 27. 15:53","title":"Öt gyanúsítottja van a Borkai körüli ügyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305fd13b-e1e8-47d9-855c-358ba70de9c6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mennyire gyorsan lehet visszaszerezni az elveszett bizalmat? Erre a kérdésre is választ adott a megismételt győri polgármester-választás. De vajon mekkora kudarc az ellenzék számára, hogy a Fidesz négy hónap alatt talpra állt? Windisch Judittal elemeztük az eredményeket.","shortLead":"Mennyire gyorsan lehet visszaszerezni az elveszett bizalmat? Erre a kérdésre is választ adott a megismételt győri...","id":"20200127_Ki_a_gyori_valasztas_nyertese_Egyertelmuen_maga_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=305fd13b-e1e8-47d9-855c-358ba70de9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d5ef4-40c0-4dd8-82a7-969dff1f6f8c","keywords":null,"link":"/360/20200127_Ki_a_gyori_valasztas_nyertese_Egyertelmuen_maga_Orban_Viktor","timestamp":"2020. január. 27. 15:00","title":"Ki a győri választás nyertese? Egyértelműen maga Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182259f8-fe6e-4df4-9402-c2785af12e23","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolt a Netflix az animációs filmek Annie-díjátadóján, a Jégvarázs 2. kevés jelölést tudott díjra váltani. Digitális kategóriában magyarok is nyertek díjat.

","shortLead":"Tarolt a Netflix az animációs filmek Annie-díjátadóján, a Jégvarázs 2. kevés jelölést tudott díjra váltani. Digitális...","id":"20200126_Magyarok_is_nyertek_az_Anniedijatadon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=182259f8-fe6e-4df4-9402-c2785af12e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ade926-85c3-4144-9f98-140f040597a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_Magyarok_is_nyertek_az_Anniedijatadon","timestamp":"2020. január. 26. 18:10","title":"Magyarok is nyertek az Annie-díjátadón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrást vasárnap választották polgármesterré, de hamarosan már törvényt is nevezhetnek el róla, jöhet a lex Dézsi.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrást vasárnap választották polgármesterré, de hamarosan már törvényt is nevezhetnek el róla, jöhet a lex...","id":"20200127_torvenymodositas_gyor_polgarmester_dezsi_csaba_andras_kardiologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9a745b-4d13-422c-bc9d-fa2a771ac3da","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_torvenymodositas_gyor_polgarmester_dezsi_csaba_andras_kardiologus","timestamp":"2020. január. 27. 10:25","title":"Törvényt módosítanak, hogy Győr új fideszes polgármestere kardiológus is maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]