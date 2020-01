Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eddigi polgármestert, Gáspár Károlyt választották meg újból a település vezetőjének vasárnap a Zala megyei Pötrétén, ahol azért tartottak időközi választást, mert október 13-án bírósági döntést követően szavazategyenlőség alakult ki.

","shortLead":"Az eddigi polgármestert, Gáspár Károlyt választották meg újból a település vezetőjének vasárnap a Zala megyei Pötrétén...","id":"20200126_Tiz_szavazattal_nyert_az_egyik_polgarmesterjelolt_Potreten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357d5a74-7437-479e-bc49-a66056f7b8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Tiz_szavazattal_nyert_az_egyik_polgarmesterjelolt_Potreten","timestamp":"2020. január. 26. 20:20","title":"Tíz szavazattal nyert az egyik polgármester-jelölt Pötrétén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összeg meghaladta a 103 millió forintot. ","shortLead":"Az összeg meghaladta a 103 millió forintot. ","id":"20200128_mav_start_blicceles_behajtas_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51ad12a-2f32-4859-aa73-ac93ec1c3c9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_mav_start_blicceles_behajtas_vasut","timestamp":"2020. január. 28. 07:16","title":"Rengeteg pénzt hajtott be a MÁV a bliccelőktől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All Shine On) című dalának történetét. ","shortLead":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All...","id":"20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e090b-37df-486e-ae20-6e7366b6c219","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","timestamp":"2020. január. 27. 13:47","title":"Ötven éve írta John Lennon a popzene leggyorsabban készült dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem. A külügy hat magyarról tud, akik a lezárt tartományban ragadtak, közülük csak egy akar visszatérni Magyarországra.

","shortLead":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem...","id":"20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc70fc8b-7514-4222-8ef6-7461d058458d","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","timestamp":"2020. január. 26. 18:35","title":"Az egyik vuhani magyar elmesélte, milyen a koronavírus-katasztrófában élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74f2b75-c24c-4124-8946-57d1a2827e82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ismert kamuzós oldalon a Kínából eredő koronavírust vették alapul egy új \"hírhez\". Nagy butaságokat állítanak be, de így is sokan vannak, akik elhiszik, és megosztják a közösségi oldalakon és e-mailben. Ezzel viszont ők is a hazugság terjesztőivé válnak.\r

","shortLead":"Több ismert kamuzós oldalon a Kínából eredő koronavírust vették alapul egy új \"hírhez\". Nagy butaságokat állítanak be...","id":"20200128_kinai_koronavirus_alhir_kamuhir_konteo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74f2b75-c24c-4124-8946-57d1a2827e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56937ead-33dc-4972-882a-ae9e662f1fd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kinai_koronavirus_alhir_kamuhir_konteo","timestamp":"2020. január. 28. 07:03","title":"Máris elkezdett terjedni a hazugság a koronavírusról – figyeljen oda, át akarják verni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában hétfő estig koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak száma egy nap alatt 81-ről 106-ra emelkedett. A fertőzést már Németországban is kimutatták.\r

","shortLead":"Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában hétfő estig koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak...","id":"20200128_koronavirus_kina_kanada_nemetorszag_tudogyulladas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0318b-ff98-4b0d-9d61-fc5753fac239","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_koronavirus_kina_kanada_nemetorszag_tudogyulladas_jarvany","timestamp":"2020. január. 28. 05:29","title":"Koronavírus: tovább nőtt a halottak száma, Németországban is megjelent a kórokozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget, védelmet kértek”, a rendőrök szerint „bűncselekmény elkövetésére vonatkozó adat, információ nem merült fel.” A csenyétei polgármester szerint azért halt meg a férfi, mert a mentők a falu szélén megvárták a rendőröket is.","shortLead":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget...","id":"20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba0040-6f60-4c69-86c6-4f7af7127b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","timestamp":"2020. január. 26. 15:48","title":"Megvárták a mentők, míg a rendőrség is a helyszínre ér, közben meghalt egy ember Csenyétén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924a7411-526d-4626-aa93-6abf8e863722","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan kerüljük el a kiégést, és érjük el teljesítményünk maximumát a felgyorsult és állandóan változó világban?","shortLead":"Hogyan kerüljük el a kiégést, és érjük el teljesítményünk maximumát a felgyorsult és állandóan változó világban?","id":"20200126_Igy_lehet_treningezni_a_rezilienciat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=924a7411-526d-4626-aa93-6abf8e863722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc1ffa3-163a-4521-a15f-634a22afbf07","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200126_Igy_lehet_treningezni_a_rezilienciat","timestamp":"2020. január. 26. 20:15","title":"Így lehet tréningezni a rezilienciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]