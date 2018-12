Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e359988c-71e3-439c-875a-664302a63e2f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen szupernóvát fedeztek fel, amely példátlanul újszerű betekintést enged egy erőteljes csillagrobbanás első pillanataiba.","shortLead":"Eddig ismeretlen szupernóvát fedeztek fel, amely példátlanul újszerű betekintést enged egy erőteljes csillagrobbanás...","id":"20181206_csillagok_szuletese_asassn_18bt_szupernova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e359988c-71e3-439c-875a-664302a63e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f449a2-79d3-4c6e-94fd-15c1ab4b4299","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_csillagok_szuletese_asassn_18bt_szupernova","timestamp":"2018. december. 06. 17:03","title":"Átírhatja a csillagászat alapjait egy most felfedezett szupernóva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80969dfe-3dcf-4c9d-97a2-90fd2e874304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Nemzeti Erőforrások Minisztériumának dolgozói épp rénszarvasszámlálást tartottak, amikor felbukkant előttük az óriási barlang bejárata. A geológusok tanácstalanul állnak a helyzet előtt.","shortLead":"A kanadai Nemzeti Erőforrások Minisztériumának dolgozói épp rénszarvasszámlálást tartottak, amikor felbukkant előttük...","id":"20181206_kanada_barlang_felfedezes_sarlaac_pit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80969dfe-3dcf-4c9d-97a2-90fd2e874304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b85d3f-0751-460f-8b1b-87a1eaaf8a8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_kanada_barlang_felfedezes_sarlaac_pit","timestamp":"2018. december. 06. 11:03","title":"A tudósok is meglepődtek: óriási barlangot találtak Kanadában ott, ahol nem is lehetne barlang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből megfizethetetlen, 10 milliós autóval jár, nyílt titok, hogy mik a „jó járatok” – ilyen részletekről is kitálalt egy Ferihegyen dolgozó rakodó, aki sokszor egy műszakban pakolja a bőröndöket a tolvajokkal. Pontosan megmondta, milyen ellenőrzéssel lehetne csökkenteni a fosztogatást, ezt a hvg.hu-nak átadott videóval is alátámasztotta. Megkérdeztük erről a Budapest Airportot, de nem válaszoltak, viszont előre büntetőjogi következményeket emlegettek a videók miatt.","shortLead":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből...","id":"20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7608ef-7f1e-4f45-9771-533ede01cbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","timestamp":"2018. december. 06. 06:30","title":"„A közepesen ügyes rakodó is milliókat összedézsmál” – simán megelőzhető lenne a reptéri fosztogatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégén pedig egész napos házkutatást tartottak mindhárom gyerekének otthonában. Sz. Gáborné ügyvédje arra vár, hallgassák ki Kósa Lajost tanúként.","shortLead":"A hétvégén pedig egész napos házkutatást tartottak mindhárom gyerekének otthonában. Sz. Gáborné ügyvédje arra vár...","id":"20181205_Zaroltak_a_csengeri_orokosno_vagyonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3958234-af6d-459b-8992-c53074ab774f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Zaroltak_a_csengeri_orokosno_vagyonat","timestamp":"2018. december. 05. 11:32","title":"Zárolták a csengeri örökösnő vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon belül Magyarországon is tapasztalják a felhasználók.","shortLead":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon...","id":"20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32cb028-6179-4825-956a-d8bf4b1d7dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","timestamp":"2018. december. 05. 15:38","title":"Ne lepődjön meg, ha ma kidobja a Facebook – és aztán nem is engedi vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5","c_author":"","category":"vilag","description":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","shortLead":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","id":"20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1f9a1a-4b8b-484f-8e58-89afd9979032","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","timestamp":"2018. december. 06. 11:08","title":"Elég aggasztó: Észak-Korea nem adja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyetlen nagybankba szerveződik a takarékszövetkezeti integráció. Távlati célként egy, a csúcsoligarchák hiteligényeit kiszolgálni képes képződmény sejlik fel. ","shortLead":"Egyetlen nagybankba szerveződik a takarékszövetkezeti integráció. Távlati célként egy, a csúcsoligarchák hiteligényeit...","id":"20181206_A_merete_meglesz_hozza_kihivot_kap_Csanyi_Sandor_OTPje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d63e2-bd3b-433e-8f6e-67eb8617ece4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_A_merete_meglesz_hozza_kihivot_kap_Csanyi_Sandor_OTPje","timestamp":"2018. december. 06. 16:18","title":"A mérete meglesz hozzá, kihívót kap Csányi Sándor OTP-je?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137420a6-1ad9-42df-870f-d914dd5cbd07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövőben Budapest még több pontján feltűnik majd.","shortLead":"A jövőben Budapest még több pontján feltűnik majd.","id":"20181205_On_is_latta_ezt_a_rejtelyes_esernyos_ferfit_a_Duna_kozepen_Most_kiderult_ki_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=137420a6-1ad9-42df-870f-d914dd5cbd07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14621e43-4851-4ceb-9f70-1a84f1aa3dfc","keywords":null,"link":"/elet/20181205_On_is_latta_ezt_a_rejtelyes_esernyos_ferfit_a_Duna_kozepen_Most_kiderult_ki_az","timestamp":"2018. december. 05. 21:46","title":"Ön is látta ezt a rejtélyes esernyős férfit a Duna közepén? Kiderült, ki az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]